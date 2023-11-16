وقعت شركة حسن علام للإنشاءات، الشركة الرائدة في مجال الهندسة والإنشاءات في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة تاليس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيات المتقدمة، شراكة استراتيجية لتقديم منصات رقمية متطورة في المنطقة القائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والتي تساهم في جعل المدن أكثر أماناً وذكاءً.

تخطط الشركتان لتوسيع نطاق التعاون في المنطقة، والاستفادة من تكاملهما الصناعي خاصةً مع مكانة شركة حسن علام للإنشاءات كونها رائدة في تطوير مشاريع واسعة النطاق في مجال الهندسة، وامتلاك تاليس لجيل جديد من مراقبي الأجهزة الافتراضية لتحسين الأمن والسلامة.

باريس– تعتزم شركة حسن علام للإنشاءات وتاليس التعاون في الفرص المتاحة لتسريع التواجد داخل السوق وتوسيع نطاق عرضهما للترويج للمنصة الرقمية الذكية (SDP) لشركة تاليس في المنطقة. وباعتبارها مجموعة هندسية واستثمارية عالمية رائدة تتمتع بسمعة طيبة في التميز والموثوقية والابتكار، ستقوم شركة حسن علام للإنشاءات بالترويج، والتسويق، والبيع، ودعم المنصة الرقمية الذكية بشكل عام، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل المنطقة. تقدم شركة حسن علام للإنشاءات خدمات وحلول متميزة عبر قطاعات الهندسة، والمشتريات، والبناء باعتبارها واحدة من أكبر الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتلبي منصة تاليس الرقمية الذكية مجموعة كاملة من متطلبات المشغلين، حيث تقوم بمعالجة البيانات من آلاف أجهزة استشعار المراقبة لجعل أنظمة الأمن أكثر ذكاءً، ومرونةً، وميكنةً، مع ضمان أن تكون دائماً في طليعة أحدث التطورات التكنولوجية.

وصرح محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات: " يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بالابتكار في الوقت الذي نعمل فيه على إنشاء مجتمعات أكثر أماناً وذكاءً واستدامةً للمستقبل. إن شراكتنا الاستراتيجية مع تاليس والتكامل السلس لمنصتها الرقمية الذكية تمكننا من توفير حلول متطورة".

وقال مكرم دريدي، نائب رئيس الأمن العام العالمي في تاليس: "ستستفيد الشراكة من نقاط القوة لشركتينا. وتؤكد الاتفاقية على ثقة شركة حسن علام للإنشاءات المستمرة في تاليس وإدراكها لقيمة المنصة الرقمية الذكية. ومن خلال هذه الشراكة القوية، سنساهم في تعزيز الأمن في المنطقة من خلال المنتجات والحلول المبتكرة، والخدمات عالية الجودة".

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نبذة عن تاليس

تاليس (يورونكست باريس: HO) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيات المتقدمة ضمن ثلاثة مجالات: الدفاع والأمن، الملاحة الجوية والفضاء، والهوية الرقمية والأمن. تقوم بتطوير المنتجات والحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر أماناً، صداقةً للبيئة، وشمولاً.

تستثمر المجموعة ما يقرب من 4 مليارات يورو سنوياً في البحث والتطوير، لا سيما في المجالات الرئيسية مثل التكنولوجيا الكمية، وحوسبة الحافة، والجيل السادس 6G، والأمن السيبراني.

يعمل لدى تاليس 77,000 موظف في 68 دولة. في عام 2022، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 17.6 مليار يورو.

نبذة عن شركة حسن علام للإنشاءات

تعتبر شركة حسن علام للإنشاءات أكبر كيانات مجموعة علام القابضة، وواحدة من رواد صناعة الانشاءات فى مصر والشرق الاوسط. تمثل الشركة بسجلها الحافل الاختيار الأمثل كشريك في تنفيذ المشاريع الكبرى فى مصر والخارج، وقامت بتنفيذ مشروعات متميزة لا مثيل لها فى قطاع البنية التحتية وقطاعات عدة. تأسست الشركة عام 1936، لتصبح واحدة من أعرق وأقدم شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بسمعة ممتازة وقدرات تقنية فائقة ومحفظة متنوعة. مع إرثها المتمثل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والاستثمار فيها، قامت المجموعة بتسليم مئات المشروعات. تم تصنيف المجموعة كواحدة من أفضل 250 شركة مقاولات عالمية وفقاً لمؤسسة Engineering News-Record (ENR).

لمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.hassanallam.com.