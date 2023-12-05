الجمع بين الشركتين يُنتج واحدة من الشركات الخمس الرائدة في العالم التي تركز على حماية قلب النظام البيئي الرقمي: التطبيقات والبيانات والهويات

مع دمج إمبيرفا بدءًا من يناير، ستساعد تاليس المؤسسات على اكتشاف البيانات الحساسة وحمايتها في أي مكان وإدارة الوصول وتأمين جميع المسارات إليها

أمريكا الشمالية هي الآن ثاني أكبر دولة لعمليات تاليس

وتعتمد على عمليات الاستحواذ السابقة لشركة تاليس على مدى السنوات العشر الماضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تاليس (مدرجة في بورصة يورونكست باريس تحت رمز: إتش أو) تعلن اليوم أنها أكملت الاستحواذ على إمبيرفا، في وقت أبكر مما كان متوقعًا (كان متوقعًا في السابق أن تتم العميلة في بداية عام 2024). يعد هذا إنجازًا رئيسيًا لشركة تاليس، حيث أنشأت شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني، مع أكثر من 5800 خبير في الأمن السيبراني في 68 دولة و2.4 مليار يورو من إيرادات الأمن السيبراني المتوقعة في عام 2024، بما في ذلك الأنشطة المدنية والدفاعية، مع توقع نمو مزدوج الرقم بعد ذلك. ستولد هذه الصفقة خلق قيمة كبيرة لمساهمي تاليس بما يتماشى مع الأهداف التي تم الإبلاغ عنها في يوليو 2023، عند الإعلان عن الاستحواذ. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز ملف نشاط تاليس للهوية الرقمية والأمن بشكل كبير مع الأهداف المالية الجديدة بحلول عام 2027 (نمو المبيعات العضوية 2024-2027 من +6 إلى +7% وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب 2027 بنسبة 16.5%).

قال باتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تاليس: "يعد الاستحواذ على شركة إمبيرفا الأمريكية يومًا مهمًا لشركة تاليس، حيث يمثل خطوة جديدة في توسيع قدرات الأمن السيبراني العالمية للشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم. نحن متحمسون للغاية للترحيب بفرق إمبيرفا في تاليس. سيخلق الجمع بين قيم كياناتنا والتزامنا المشترك بمستقبل من الثقة أوجه تآزر كبيرة وفرص عمل وابتكارات سوقية رئيسية. مع التهديدات السيبرانية المتزايدة باستمرار ضد البنية التحتية الرقمية للأعمال والحكومة، أصبحت تاليس الآن في وضع فريد لمساعدة العملاء على حماية قلب نظامهم البيئي الرقمي: التطبيقات والبيانات والهويات".

الأمن الذي يركز على البيانات ويمتد عبر التطبيقات والبيانات والهويات

ستساعد تاليس وإمبيرفا العملاء على مواجهة تحديات الأمن السيبراني التي زادت بسرعة من حيث التكرار والشدة والتعقيد، مع الحلول الأكثر شمولية لأوسع نطاق من حالات استخدام التطبيقات وأمن البيانات والهوية. من المتوقع أن تنمو قطاعات السوق الثلاثة هذه مجتمعة بشكل كبير في السنوات القادمة. وفقًا لتوقعات المحللين، من المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق المستخدم النهائي في جميع أنحاء العالم حوالي 20 مليار دولار في عام 2024.

مع إضافة إمبيرفا، تقدم محفظة تاليس الموسعة للأمن السيبراني الآن مجموعة متكاملة للغاية من الحلول لمساعدة العملاء على تأمين التطبيقات والبيانات والهويات عبر نظامهم البيئي الرقمي بأكمله:

أمان التطبيق: حماية موحدة لكل تطبيق وواجهة برمجة تطبيقات في السحابة أو في أماكن العمل أو في نموذج هجين. تتضمن مجموعة المنتجات الرائدة في السوق جدار حماية تطبيقات الويب (WAF)، وحماية هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS)، والحماية المتقدمة لبرامج البوت، وأمن واجهة برمجة التطبيقات (API)، وشبكة توصيل المحتوى الصديقة للمطورين (CDN)، والحماية الذاتية لتطبيقات وقت التشغيل (RASP).

أمن البيانات: حماية ومراقبة الوصول إلى البيانات الحساسة في أي مكان سواء أثناء الراحة أو الحركة أو الاستخدام. تتضمن مجموعة المنتجات منصة أمان بيانات سايفر تراست، ونسيج أمان بيانات إمبيرفا، بالإضافة إلى وحدات أمان أجهزة لونا وباي شيلد، والتي غالبًا ما تستخدم كجذر للثقة بعمليات التشفير.

إدارة الهوية والوصول: وصول سلس وآمن وموثوق به إلى التطبيقات والخدمات الرقمية للعملاء والموظفين والشركاء. تتضمن مجموعة المنتجات منصة الهوية وان ويلكم والوصول الموثوق لشبكة الإنترنت الآمنة.

قال جيسبر ترول، الرئيس التنفيذي لشركة إكسكلوسيف نيتوركس: "بوصفنا شريكًا طويل الأمد لكل من تاليس وإمبيرفا، يسعدنا في إكسكلوسيف نيتوركس الجمع بين شركتين نعرفهما ونقدرهما". "يمثل هذا الاستحواذ خطوة رئيسية في طموح تاليس لتصبح رائدة عالمية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز قوتها في أمن البيانات والتوسع في سوق أمن التطبيقات المزدهر. مع عرض القيمة المشترك الجديد هذا، ستكون تاليس في وضع فريد لتقديم حلول أكثر ابتكارًا وفعالية لمواجهة تحديات الأمن والامتثال المتزايدة التي تواجهها المنظمات في جميع أنحاء العالم".

هذا هو الاستحواذ التاسع لتاليس في مجال الأمن الرقمي على مدى السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عملية استحواذ في تاريخ المجموعة بعد جيمالتو، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن الرقمي. بعد الانتهاء من عمليات الاستحواذ على تيسيرنت، اللاعب الرائد في مجال الأمن السيبراني في أستراليا، وS21sec & Excellium، وهما لاعبان رئيسيان في مجال استشارات الأمن السيبراني والتكامل والخدمات المدارة في أوروبا، ووان ويلكوم، الشركة الأوروبية الرائدة في إدارة هوية العملاء والوصول، فإن دمج إمبيرفا داخل تاليس سيضع أعمال الأمن السيبراني للمجموعة كواحدة من أفضل 5 قادة عالميين في مجال الأمن السيبراني.

تاليس في أمريكا الشمالية

مع 6200 موظف1 وإيرادات بقيمة 2.4 مليار يورو2 في أمريكا الشمالية في عام 2022، وحوالي 50% من الأسهم الحرة التي يمتلكها المساهمون الأمريكيون، تتمتع تاليس بالفعل بحضور قوي في المنطقة. يزيد الاستحواذ على إمبيرفا من القوى العاملة في مجال الأمن الرقمي في تاليس في أمريكا الشمالية بمقدار الثلث تقريبًا.

تستثمر تاليس كل عام 4 مليارات يورو في البحث والتطوير، منها مليار يورو ممولة ذاتيًا 3. تلتزم المجموعة التزامًا تامًا بدعم عملاء إمبيرفا وزيادة حلولها من خلال الابتكارات المتسارعة. كونها شركة خبيرة في مجال الابتكارات، تمتلك تاليس ما مجموعه 20000 براءة اختراع في محفظتها، أكثر من 50% منها تشمل التقنيات الرئيسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، والسحابة، والواقع المعزز، وتقنيات الكم.

#بياناتشركات

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حول تاليس

تاليس (مدرجة في بورصة يورونكست باريس تحت رمز: إتش أو) هي شركة عالمية رائدة في مجال التقنيات المتقدمة في ثلاثة مجالات: الدفاع والأمن، والملاحة الجوية والفضاء، والهوية الرقمية والأمن. وهي تطور المنتجات والحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر أمانًا وخضرة وشمولية.

تستثمر المجموعة ما يقرب من 4 مليارات يورو سنويًا في البحث والتطوير، لا سيما في المجالات الرئيسية مثل تقنيات الكم والحوسبة المتطورة والجيل السادس والأمن السيبراني.

لدى تاليس 77000 موظف في 68 دولة. في عام 2022، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 17.6 مليار يورو.