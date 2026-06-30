أعلنت اليوم شركة تاليس ألينيا سبيس، المشروع المشترك بين تاليس (67%) وليوناردو (33%)، عن توقيع عقد مع سهيل سات، الشركة القطرية للأقمار الصناعية، لتطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المعرفة بالبرمجيات، والتي تعتمد على تقنية Space INSPIRE (إعادة تشغيل وتعديل وظائف القمر الصناعي بالكامل أثناء وجوده في مداره) وهي المنصة التي طورتها تاليس ألينيا سبيس.

سيُوفر هذا القمر الصناعي، المسمى سهيل-3/تركسات-بيروني، خدمات الاتصال عريض النطاق عالي السرعة في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، بالاشتراك مع شركة تركسات التركية لتشغيل الأقمار الصناعية.

سيعتمد سهيل-3/تركسات-بيروني على منصة Space INSPIRE، وهي حل مرن للغاية ومُدار برمجياً بالكامل، يوفر إمكانية التعديل الفوري في المدار لتلبية متطلبات الاتصال عريض النطاق عالي السرعة، مع الاستخدام الأمثل لموارد القمر الصناعي. سيستفيد سهيل سات من مرونة القمر الصناعي لتقديم خدمات اتصالات محسّنة طوال فترة وجوده في المدار.

بصفتها المقاول الرئيسي، تتولى شركة تاليس ألينيا سبيس مسؤولية تصميم القمر الصناعي وتصنيعه واختباره وتسليمه الأرضي، بالإضافة إلى البنية التحتية الأرضية والخدمات المرتبطة بها.

صرّح السيد علي أحمد الكواري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سهيل سات أن "توقيع هذا العقد مع شركة تاليس ألينيا سبيس يمثل لحظة فارقة لسهيل سات ولطموحات قطر في أن تصبح مزودًا رائدًا لخدمات الأقمار الصناعية. لن يقتصر دور سهيل-3/تركسات-بيروني على توسيع نطاق تغطيتنا وقدراتنا في أسواق استراتيجية جديدة فحسب، بل سيعزز أيضًا مرونة واستقلالية البنية التحتية للاتصالات في قطر. نتطلع إلى العمل عن كثب مع شريكنا الصناعي، شركة تاليس ألينيا سبيس، لتقديم خدمات اتصالات عالية الأداء لعملائنا".

صرّح السيد هيرفيه ديري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تاليس ألينيا سبيس"أود أن أعرب عن امتناني لشركة سهيل سات لثقتها بشركتنا، فعقد اليوم عقد مهم لشركة تاليس ألينيا سبيس، إذ يُقرّ بقدرتنا على تقديم قمر صناعي مبتكر للاتصالات، مُرقمن بالكامل، وقابل لإعادة البرمجة في مداره، بالإضافة إلى إمكانية دمج حمولات مُستضافة تُلبّي الاحتياجات التجارية والحكومية على حدّ سواء.

وهي تدعم تطوير خط منتجاتنا:

تمّ تطوير خط منتجات Space INSPIRE بمساعدة المركز الوطني للدراسات الفضائية CNES وبرنامج الاستثمارات المستقبلية (PIA). كما حظيت العديد من مكونات خط المنتجات، المُقدّمة من شركات أوروبية، بدعم من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عبر برنامجين من برامج ARTES (البحوث المتقدمة في أنظمة الاتصالات) (التنافسية والنمو، ومشروع الشراكة Novacom II) ضمن قطاع الاتصالات الآمنة والاتصال (Connectivity and Secure Communications) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA). وقدّمت وكالة الفضاء البريطانية الدعم لتطوير وحدة الدفع الكهربائي.

حول تاليس ألينيا سبيس

تستفيد شركة تاليس ألينيا سبيس من مزيج فريد من المهارات والخبرات التقنية والقدرات الصناعية لتقديم حلول مبتكرة في مجالات الاتصالات والملاحة ومراقبة الأرض والدفاع والاستكشاف والعلوم والبنى التحتية المدارية، مستندةً إلى خبرة مهنية وموثوقة تمتد لخمسين عامًا. تعتمد المؤسسات والحكومات والقطاع الخاص على شركة تاليس ألينيا سبيس لتصميم أنظمة فضائية توفر اتصالات وتحديد مواقع في أي وقت ومن أي مكان، وتراقب الكوكب، وتعزز إدارة موارده، وتستكشف نظامنا الشمسي، وتكشف أسرار الكون. وانطلاقًا من هدفها المتمثل في "الفضاء من أجل الحياة"، تتطلع شركة تاليس ألينيا سبيس إلى الفضاء كأفق جديد، للمساهمة في بناء حياة أفضل وأكثر استدامة على الأرض وخارجها. تُعد شركة تاليس ألينيا سبيس مشروعًا مشتركًا بين شركتي تاليس (67%) وليوناردو (33%)، كما تتعاون مع شركة تيليسباتزيو لتشكيل تحالف الفضاء، الذي يقدم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات. حققت شركة تاليس ألينيا سبيس إيرادات موحدة بلغت 2.36 مليار يورو في عام 2025، ويعمل لديها أكثر من 8000 موظف في 7 دول موزعة على 14 موقعًا في أوروبا.

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