• تم تصنيف تاكيدا في السعودية ضمن قائمة "أفضل بيئة للعمل" من قبل "غريت بلايس تو وورك" العالمية

• منحت جوائز العام 2022 بناءً على معايير دقيقة تشمل آراء الموظفين والممارسات الإدارية للتعامل مع الموظفين خلال جائحة كوفيد-19

الرياض، المملكة العربية السعودية: صُنّفت شركة تاكيدا العالمية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية الحيوية والقائمة على البحث والتطوير ضمن قائمة "أفضل بيئة للعمل" في السعودية لعام 2022 من قبل فريق "غريت بلايس تو وورك"، وتكريمًا لثقافة عملها تم إدراجها ضمن قائمة أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في المملكة.

وتقوم "غريت بلايس تو وورك" بمراجعة دقيقة لأداء كل شركة مشاركة قبل أن يتم إدراجها في القائمة بناءً على دراسة استقصائية سرية تشمل استطلاعاً لآراء موظفيها وتحليلاً لتجاربهم المرتبطة بالثقة والابتكار والقيم والإدارة، كما يتم تقيم نجاحها في قدرتها على توفير أفضل بيئة وتجربة عمل لكل العاملين فيها.

وفي إطار تعليقه على هذا التصنيف، قال رودريجو رودريجيز المدير العام في شركة تاكيدا في الشرق الأوسط: "انطلاقاً من هدفنا الأساسي المتمثل في تقديم صحة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا للجميع، تؤكّد تاكيدا مرة جديدة ثقافتها ونهجها الذي يركز على الأشخاص أولاً. نحن حريصون على توفير تجارب استثنائية للأفراد عبر إعطاء الأولوية لصحة موظفينا ورفاهيتهم وتطوير مسيرتهم الوظيفية بالتوازي مع توفير بيئة شاملة تتطلع إلى تحقيق النمو".

وتابع: "نسعى في تاكيدا إلى إبراز مهارات موظفينا وتمكينهم من تحقيق التميز، كما الاستفادة من قدراتهم لخدمة مرضانا بشكل أفضل. ويعتبر إدراج الشركة ضمن قائمة "أفضل بيئة للعمل" لعام 2022 دليل على تفانينا والتزامنا الراسخ بخدمة مجتمعاتنا".

ويشار إلى أن شركة تاكيدا التي حصلت أيضاً على تصنيف "أفضل مكان للعمل" في الشرق الأوسط حائزة على العديد من الجوائز لثقافتها المؤسساتية بما في ذلك شهادة "أفضل صاحب عمل عالمي".

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كيف يحدد "غريت بلايس تو وورك" أفضل أماكن العمل في السعودية

تعتبر شركة "غريت بلايس تو وورك" مرجعًا عالميًا لثقافة مكان العمل، تساعد الشركات على تحديد ثقافتها وتحقيق نتائج أعمال أفضل عبر كسب ثقة موظفيها. وتقوم بتحديد أفضل أماكن العمل في السعودية من خلال تحليل برامج بيئات العمل للشركات واستطلاع آراء الموظفين في جميع أنحاء المنطقة حول المقومات الرئيسية التي توفر بيئة عمل جيدة لجميع الموظفين. وللسماح للشركة بالمشاركة، ينبغي اعتمادها كأفضل بيئة عمل وأن يكون مقرها احدى دول الخليج العربي، وعليها أن تقدم مستند يتضمن مراجعة دقيقة لثقافتها لإجراء التحليل المطلوب، وقد تم تقديم مراجعات أكثر تعمقًا لثقافة بيئة العمل خلال العام الماضي.

ويتم تصنيف الشركات الإماراتية والسعودية ضمن فئتين هي "الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، وفئة "الشركات الكبيرة". ويتم أيضًا تقييم المنظمات المتعددة الجنسيات بناءً على جهودها في إرساء أفضل بيئة للعمل في جميع أنحاء المنطقة.

لمحة عن غريت بلايس تو وورك

تعتبر غريت بلايس تو وورك مرجعًا عالميًا لثقافة مكان العمل، حيث أجرت منذ العام 1992 استطلاعات رأي لأكثر من 100 مليون موظف حول العالم، مستخدمة أفكارًا عميقة لتحديد المعايير التي تجعل من الشركات أفضل بيئة للعمل بمستوى ثقة الموظفين بمسؤوليهم. تعمل الشركة على استطلاع آراء الموظفين وتعليقاتهم في الوقت الفعلي وتقدم تقارير تمكن القادة من اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن موظفيهم، بهدف إرساء عالم أفضل ومساعدة الشركات على تأسيس بيئة عمل أفضل للجميع.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع greatplacetowork.me ومواقع التواصل الاجتماعي على LinkedIn وTwitter وFacebook وInstagram.

لمحة عن شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية

تعتبر شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة، (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TSE: 4502 وفي بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: TAK) شركة صيدلانية عالميّة قائمة على القيمة ومدفوعة بالبحث والتطوير. تتخذ الشركة من اليابان مقراً لها، وهي تلتزم باكتشاف وتقديم علاجات تُحدث تغييراً ملموساً في حياة المرضى استناداً إلى التزامنا تجاه المرضى وموظفينا وكوكبنا. وتركّز "تاكيدا" جهودها في إطارَي البحث والتطوير على المجالات العلاجية الأربعة التالية: علم الأورام، والأمراض الوراثية النادرة، وأمراض الدم، وعلم الأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي. ونقوم أيضاً باستثمارات مستهدفة للبحث والتطوير في العلاجات واللقاحات المشتقة من البلازما. ونركّز على تصنيع أدوية مبتكرة للغاية تسهم في إحداث فرق

في حياة الناس من خلال الارتقاء بحدود خيارات العلاج الجديدة والاستفادة من محرك البحث والتطوير التعاوني المعزّز وإمكاناتنا لإنشاء سلسلة من اللقاحات القوية والمتنوعة. ويلتزم الموظفون لدى "تاكيدا" بتحسين جودة حياة المرضى ويعملون مع شركائنا في مجال الرعاية الصحية في حوالي 80 بلداً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.takeda.com

إشعار هام

لأغراض هذا الإشعار، يعني "البيان الصحفي" هذه الوثيقة وأي عرض تقديمي شفهي وأي جلسة أسئلة وأجوبة وأي مواد مكتوبة أو شفهية تناقشها أو توزّعها شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة ("تاكيدا") في ما يتعلق بهذا البيان. لا يهدف هذا البيان (بما في ذلك أي إحاطة شفهية وأي سؤال وجواب يتعلق به)، ولا يشكّل جزءاً من أي عرض أو دعوة أو التماس لأي عرض لشراء، أو بطريقة أخرى الاستحواذ أو الاشتراك أو التبادل أو البيع أو بطريقة أخرى التصرف في أي أوراق مالية، أو التماس أي تصويت أو موافقة في أي ولاية قضائية. ولا يتم عرض أي أسهم أو غيرها من الأوراق المالية إلى العامّة من خلال هذا البيان. ولا يجوز تقديم أي أوراق مالية في الولايات المتحدة إلا وفق تسجيل بموجب قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة لعام 1933، بصيغته المعدّلة، أو إي إعفاء منه. ويُتاح هذا البيان (مع أي معلومات إضافية قد تقدّم إلى المستفيد) بشرط استعماله من قبل المستفيد لأهداف إعلامية فحسب (وليس لتقييم أي استثمار، أو استحواذ، أو استعمال، أو أي صفقة أخرى). وقد يشكل أي فشل في الامتثال إلى هذه القيود انتهاكًا للقوانين المعمول بها في مجال الأوراق المالية.

إن الشركات التي تمتلك فيها "تاكيدا" استثمارات مباشرة وغير مباشرة هي كيانات منفصلة. في هذا البيان، كانت "تاكيدا" تلجأ في بعض الأحيان إلى الملاءمة عند ذكر "تاكيدا" وشركاتها التابعة بشكل عام. وبالشكل نفسه، تُستخدم الكلمات "نحن" و"خاصتنا" أيضًا للإشارة إلى الشركات التابعة بشكل عام أو لمن يعملون لديهم. وتُستخدم هذه التعابير أيضًا حيث لا ينتج هدف مفيد عن تحديد الشركات أو الشركات المحددة.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير"businesswire.com) ) على الرابط الإلكتروني التالي: /https://www.businesswire.com/news/home/20210124005050/en

البيانات التطلعية لشركة تاكيدا

قد يحتوي هذا البيان أو أي مواد متعلقة به على بيانات تطلعيّة أو قناعات أو آراء حول أعمال تاكيدا المستقبليّة، وموقعها المستقبلي، ونتائج العمليّات، بما في ذلك التقديرات والتوقعات والأهداف والخطط لشركة تاكيدا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، غالباً ما تتضمّن البيانات التطلعيّة كلمات مثل "نهدف"، أو "نخطّط"، أو "نعتقد"، أو "نأمل"، أو "نستمر"، أو "نتوقّع"، أو "نسعى"، أو "نعتزم"، أو "سوف"، أو "قد"، أو "يجب"، أو "سيكون"، أو "يستطيع"، أو "نتكهّن"، أو "نقدّر"، أو "نستشرف"، أو كلمات أو تعابير مشابهة، أو نسختها السلبيّة. وتقوم هذه البيانات التطلعية على افتراضات حول مجموعة من العوامل الهامة، والتي تشمل العوامل التالية، التي قد تفضي إلى حدوث تغيّر مادي في النتائج الحقيقية بالمقارنة مع تلك المذكورة أو الواردة ضمن البيانات التطلعية: الظروف الاقتصادية المحيطة بأعمال تاكيدا حول العالم، بما فيها الحالة الاقتصادية العامة في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية؛ والضغوط والتطورات التنافسية؛ والتغيرات في الأنظمة والقوانين المعمول بها؛ ومدى نجاح وفشل برامج تطوير المنتجات؛ والقرارات الصادرة عن الهيئات التنظيمية وتوقيتها؛ والتقلبات في معدلات الفائدة وأسعار صرف العملات؛ والمطالبات والشواغل المرتبطة بسلامة أو فعالية المنتجات المسوّق لها أو المنتجات المرشّحة؛ وتأثيرات الأزمة الصحية، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد، على تاكيدا وعملائها ومورديها، بما يشمل الحكومات الأجنبية في الدول التي تعمل تاكيدا ضمنها، أو على جوانب أعمالها الأخرى؛ وتوقيت وتأثير جهود التكامل التالية للاندماج مع الشركات التي جرى الاستحواذ عليها؛ والقدرة على تصفية الأصول غير الضرورية لعمليات تاكيدا وتوقيت مثل هذه العمليات؛ إلى جانب غيرها من العوامل الواردة ضمن التقرير السنوي الأحدث الصادر عن تاكيدا وفق النموذج 20-إف والتقارير الأخرى المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، والمتوافرة على موقع تاكيدا الإلكتروني:

https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ أو على www.sec.gov. ولا تتحمّل تاكيدا مسؤولية تحديث أيّ بيانات تطلعيّة موجودة في هذا المستند أو أيّ بيانات تطلعيّة قد تنتج عنه. باستثناء ما يتطلبه القانون أو هيئات أسواق المال. ولا يشكّل الأداء السابق مؤشراً لنتائج مستقبليّة، وقد لا تقوم نتائج تاكيدا في هذا المستند بتحديد أو تقدير أو توقّع أو تنبؤ النتائج المستقبليّة من تاكيدا.