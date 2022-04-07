يهدف إلى إلهام الطلاب الصغار لمتابعة التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهن التقنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تاتا للخدمات الاستشارية عن إطلاق برنامج "جو أي تي"(goIT) في دولة الإمارات العربية، البرنامج الذي يهدف إلى تبسيط علوم الكمبيوتر ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات والثقة المطلوبة لمتابعة وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويعد "جو أي تي" برنامجاً عملياً يتيح للشباب الوصول إلى التعليم العملي في مجال التكنولوجيا وتحديات التصميم. ويمنح الطلاب الفرصة على التفكير التصميمي، كما يوسع آفاقهم على التقنيات الرقمية الحديثة والمنهجيات المرنة لتطوير الحلول والنماذج الأولية للأعمال، والتي بدورها تساهم في تحسين مجتمعاتهم ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويتضمن المنهج التفاعلي على دورة تخص الابتكار، ونماذج أعمال لتصميم المنتج، ومهارات ريادة الأعمال ذات صلة بالصناعة. وسيقوم موظفو تاتا للخدمات الاستشارية بتوجيه الطلاب، وتوفير الخبرة وتكوين العلاقات العملية على مستوى العالم.

وقد عقدت الشركة أول برنامج تدريبي من هذا النوع لطلاب الصف الثالث في مدرسة جيه إس إس الدولية في دبي. وخلال البرنامج التفاعلي الذي استمر لمدة يومين، أُتيحت للطلاب فرصة التعلم من خبراء التكنولوجيا في تاتا للخدمات الاستشارية والاستفادة من مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات. وستقوم الشركة قريباً بتوسيع هذا البرنامج ليشمل المزيد من المدارس على مستوى الدولة.

وقال سومانتا روي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تاتا للخدمات الاستشارية: "لكي تكون قادرًا على المنافسة في الاقتصاد الرقمي في المستقبل، يتعين على كل مجتمع الاستثمار في تطوير رأس ماله البشري وخلق قوة عاملة قادرة رقميًا. لقد أقمنا شراكة مع المجتمعات المحلية على مدار الـ 13 عامًا الماضية لإثارة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا بين جيل الشباب. يسعدنا إطلاق برنامج، "جو أي تي"، في الإمارات هذا العام. ولقد كان من الرائع رؤية حماس طلاب مدرسة جيه إس إس خلال ورشة العمل، ونتطلع إلى توسيع نطاق البرنامج ليشمل مدارس أخرى في المستقبل".

وكانت شركة تاتا للخدمات الاستشارية قد بدأت تنظيم برنامج "جو أي تي" الرائد عام 2009. وفي عام 2021، وصل البرنامج إلى أكثر من 54 ألف مستفيد وتوسع ليشمل 33 دولة، ليصبح أحد أكثر برامج العلوم والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات نجاحًا وشعبية.

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت تاتا للخدمات الاستشارية “أي تي ويز كويز" التي تعد أكبر مسابقة سنوية في تقنية المعلومات بين طلاب المدارس في الهند.

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