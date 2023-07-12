دبي، الامارات العربية المتحدة، أعلنت شركة تاب للمدفوعات الرائدة في مجال التقنية المالية في منطقة الخليج والشرق الأوسط عن حصولها على شهادة اعتماد لبوابة الدفع الخاصة بها من قبل المدفوعات السعودية (مدى) لتصبح تاب للمدفوعات واحدة من أوائل شركات التقنية المالية في المنطقة التي تمتلك بوابة دفع خاصة بها ومعتمدة من قبل أكبر شبكة مدفوعات في المنطقة (مدى).

الجدير بالذكر بأن اعتماد بوابة تاب للمدفوعات سيمكن الشركات من استخدام أحدث التقنيات المتاحة عبر شبكة (مدى) كالقدرة على تشفير وحفظ البطاقات حتى يتسنى للعملاء الدفع عبر المتاجر الإلكترونية بطريقة سهلة وآمنة تنعكس إيجاباً على سلاسة الدفع وعلى رفع نسب نجاح العمليات الشرائية.

وبذلك صرح علي أبوالحسن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاب للمدفوعات "الحصول على شهادة بوابة الدفع من قبل المدفوعات السعودية ينسجم مع برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) التابع لرؤية المملكة 2030، ويعد خطوة مهمة لرفع التعاملات الغير النقدية إلى نسبة 70٪ بحلول 2025. كما ان هدفنا هو تبسيط آلية استقبال المدفوعات للمتاجر ودعمهم للنمو والازدهار".

تشير الإحصائيات بأن شبكة (مدى) تضم أكثر من 30 مليون حامل بطاقة مما تشكل 90٪ من إجمالي عمليات الدفع التي تتم في المملكة. كما شهدت معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة خلال الربع الأول من 2023 نموًا بنسبة 50٪ مقارنة بالربع الأول من العام السابق. كما يشكل حاملي بطاقة (مدى) ما يقارب 50٪ من إجمالي القوة الشرائية في منطقة الخليج العربي و 35٪ من القوة الشرائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانب آخر أعرب سلطان العنزي، المدير التنفيذي لشركة تاب للمدفوعات في المملكة العربية السعودية عن أهمية هذا التعاون مع المدفوعات السعودية قائلاً: "نحن سعداء بهذا التعاون مع المدفوعات السعودية والذي أسفر عن تطوير التكنولوجيا المالية حيث أن بإمكان المتاجر الإستمتاع بميزات جديدة من أبرزها تشفير وحفظ بطاقات العملاء بأعلى المعايير الأمنية، وذلك حتى يتسنى للتاجر تفعيل المدفوعات المتكررة وخدمات الاشتراكات الدورية. كما تتماشى هذه المميزات الجديدة مع عالم إنترنت الأشياء (IOT) وهو الجيل الجديد من الإنترنت والذي يتيح التفاهم بين الأجهزة الذكية المترابطة مع بعضها".

تسعى تاب للمدفوعات الى تقديم حلول شاملة لجميع أنظمة الدفع وكذلك حلول مبتكرة توحد جميع عمليات الدفع لتمكين الشركات في المملكة من استقبال المدفوعات. وبذلك تقوم شركة تاب بتنظيم العلاقة المالية والتشغيلية والقانونية لتسهيل التعاملات المالية الخاصة بالمدفوعات لدى الشركات وتعزيز أدائها المالي.

الجدير بالذكر بأن شركة تاب للمدفوعات تحمل أكثر من شهادة اعتماد من قبل المدفوعات السعودية، من ضمنها شهادة بوابة الدفع الخاصة بها والتي حصلت عليها مؤخرا بالإضافة إلى شهادة حلول الدفع التقنية والتي حصلت عليها في وقت سابق. كما ان قد حصلت تاب للمدفوعات في عام 2020 على ترخيص من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) لممارسة نشاط المدفوعات المالية في المملكة وعلى ضوئها تقوم تاب للمدفوعات على تقديم حلول دفع مرنة ومبتكرة تستفيد منها عشرات الآلاف من الشركات في المنطقة.

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عن المدفوعات السعودية:

المدفوعات السعودية هي الأساس الوطني للمدفوعات الرقمية و المطور والمشغل للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات في المملكة العربية السعودية بهدف تسريع الانتقال إلى مجتمع غير نقدي، بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي السعودي وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠. يعمل الكيان تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، ويقدم حلول دفع رقمية آمنة وقابلة للتشغيل.

عن تاب للمدفوعات

تأسست تاب للمدفوعات في عام 2013 وأحدثت نقلة نوعية في مجال المدفوعات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث قامت تاب للمدفوعات على توفير مجموعة من خدمات الدفع المبتكرة والتي ساهمت في تسهيل آلية استقبال المدفوعات الإلكترونية للشركات. حيث تدعم تاب للمدفوعات ما يزيد عن عشرات الآلاف الشركات من جميع الأحجام و المجالات في المنطقة ولعبت دوراً اساسياً في سرعة انتشار تلك الشركات في المنطقة.