دبي، الإمارات العربية المتحدة: تصبح تاب تاب سند، منصة المدفوعات العابرة للحدود الرائدة، اليوم إحدى أولى الشركات التي تحصل على ثلاثة تراخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تسهيلات القيم المخزنة، وخدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات (الفئة الثانية)، وأعمال الصرافة (الفئة الرابعة).

تُمثّل هذه التراخيص توسعاً كبيراً في خدمات تاب تاب سند المالية في الإمارات. إذ تستطيع الشركة الآن، بناءً على خدمات تحويل الأموال القائمة، تقديم منظومة مالية متكاملة — تشمل المدفوعات المحلية والدولية، والمحافظ الرقمية، والبطاقات — مصمّمة خصيصاً لخدمة مجتمعات المغتربين.

إنه إنجاز يعكس مدى ما قطعته الشركة من أشواط. فتاب تاب سند، إحدى أكثر المنصّات استخداماً عالمياً لتحويل الأموال الدولية، تُحرّك مليارات الدولارات سنوياً، وتربط العملاء في أكثر من 35 دولة مُرسِلة بعائلاتهم وذويهم في أكثر من 80 دولة. والإمارات، بتنوعها وانفتاحها على العالم، البيئة المثالية لتحقيق هذه الرسالة.

"الإمارات لا مثيل لها في العالم بحيث يوجد في الإمارات أكثر من 200 جنسية، وأعلى نسبة مغتربين بين دول العالم، وحكومة جعلت الشمول المالي والابتكار في صميم أجندتها الوطنية. خدمة هذا المجتمع هي سبب وجودنا، ونحن ممتنون لثقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعداء بأن نؤدي مهمتنا في دولة تجسّد رسالتنا."

مايكل فاي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لتاب تاب سند

عن تاب تاب سند

تاب تاب سند منصة للمدفوعات العابرة للحدود وتحويل الأموال الدولية، وتسعى إلى جعل المدفوعات العالمية سريعة وميسورة التكلفة وفي متناول الجميع. تخدم الملايين من المستخدمين في أكثر من 35 دولة بما فيها الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وتجمع الشركة بين التقنية المبنية أصلاً على الذكاء الاصطناعي وواحدة من أوسع شبكات قنوات الدفع في هذا القطاع، لتُعيد تعريف ما يمكن أن تبدو عليه المدفوعات العالمية للمستخدم اليومي.

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