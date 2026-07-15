مسقط، تؤكد الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل والتأجير في سلطنة عُمان، التزامها بدعم بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال مواصلة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على النمو والازدهار، عبر باقة شاملة من الحلول التمويلية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها. وقد صُممت هذه الحلول التمويلية المرنة لتواكب الاحتياجات المتغيرة للشركات في مختلف القطاعات، بما يُمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تعزيز كفاءتها التشغيلية، واستكشاف فرص نمو جديدة، والإسهام في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

مع استمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لعب دورٍ محوري في دفع عجلة الابتكار، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، يظل الوصول إلى حلول تمويل مرنة ومصممة خصيصًا أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها على المدى الطويل. وإدراكًا منها للاحتياجات المتنوعة للشركات في مختلف مراحل نموها، تقدم الوطنية للتمويل مجموعة شاملة من حلول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشمل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وتمويل المعدات والآلات، ودعم رأس المال العامل، وتمويل مستودعات التخزين، والمشاريع المرتبط بالاستدامة. ومن خلال هذه الحلول المصممة خصيصًا، تمكّن الشركة المؤسسات من الحصول على الموارد اللازمة لتعزيز عملياتها، واغتنام فرص التوسع، وتحقيق طموحاتها الاستراتيجية بثقة.

وفي معرض تعليقه على أهمية دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، قائلاً: "لطالما أظهرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان روحًا رياديةً وابتكارًا ومرونةً ملحوظة، وقدّمت إسهاماتٍ بارزة في مختلف القطاعات. وباعتبارها محركاتٍ رئيسةً للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل والنمو المستدام، تضطلع هذه المؤسسات بدورٍ لا غنى عنه في رسم مستقبل الازدهار الاقتصادي للبلاد. وفي الوطنية للتمويل، نلتزم بتمكين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات من خلال حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة، بما يُمكّنهم من الاستثمار في النمو، وتعزيز قدرتهم التنافسية، وبناء مؤسساتٍ قوية قادرة على الازدهار في بيئة أعمال ديناميكية ومتطورة باستمرار".

صُممت حلول التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى الوطنية للتمويل مع التركيز على المرونة وسهولة الوصول والراحة. وتشمل هذه الحلول خطط سداد مخصصة تتناسب مع دورات التدفق النقدي للشركات، وشروط تمويل تنافسية، وإجراءات موافقة مبسطة تُمكّن من الحصول على التمويل في الوقت المناسب. ويعزز هذا النهج الذي يركز على العميل فريقٌ من مديري العلاقات المتخصصين الذين يعملون عن كثب مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفهم أهدافها التجارية الخاصة ، وتقديم حلول تدعم نموها ومتطلباتها التشغيلية ونجاحها على المدى الطويل.

يعكس استمرار استثمار الشركة في حلول التمويل الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رؤيتها الأوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم طموحات رواد الأعمال العُمانيين. ومن خلال مساعدة الشركات على تخطي عقبات التمويل واكتشاف فرص جديدة، تواصل الوطنية للتمويل تعزيز مكانتها كشريك موثوق للتقدم للشركات في مختلف أنحاء البلاد.

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