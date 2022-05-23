القاهرة, مصر: أعلنت شركة دي سكويرز الرائدة في تقديم حلول الولاء والمكافآت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عن البدء في تنفيذ خطط مستقبلية تهدف من خلالها إلى زيادة أعمالها وحصتها السوقية في منطقة الخليج العربي خلال عام 2022. وذلك في إطار استراتيجية الشركة القائمة على تدعيم وجودها بدول الخليج، أحد أكبر وأهم نقاط الارتكاز للتجارة العالمية وخاصة في الشرق الأوسط. وتكريماً لدورها الرائد في القطاع، فازت دي سكويرز بجائزة "أفضل شركة تقدم حلول الولاء في افريقيا والشرق الأوسط" المقدمة من "جوائز الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا" التابعة لمجلة MEA Markets.

تتضمن الخطة الجديدة تقديم مجموعة من البرامج المبتكرة لخدمات الشركات، خاصة وأن شركة “دي سكويرز” تعتبر شريكاً رئيسياً من قبل شركات عديدة مدرجة في قائمة فورتين 500، مثل فودافون، وأورنج، وفوداكوم، وفيزا، وماستركارد، وإكسون موبيل، وبيبسيكو، وبروكتر وغامبل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدعمين بشبكة قوية من التجار المحليين والدوليين.

صرح مروان قناوي، رئيس الشركة دي سكويرز دخلت سوق منطقة الخليج منذ عام تقريباً، وشهدت نجاحات وإنجازات كبيرة في تطوير وإدارة برامج الولاء للشركات التي تعمل معها، حيث تقوم دي سكويرز بدور حلقة الوصل بين الشركة والمستهلك. وتدير الشركة حاليًا أكثر من 70 برنامج ولاء للشركات الكبرى، وأكثر من 15 ألف من أكبر التجار في المنطقة، مما يضمن مضاعفة عدد المستهلكين ورفع أرباح العملاء.

وقال: استطاعت الشركة خلال المرحلة الماضية أن تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم برامج الولاء من خلال استراتيجيتها الطموحة وامتلاكها الخبرات والكفاءات. وقد ساهمت في دفع القطاع للنمو عبر طريقتين: الاستثمار في التكنولوجيا الخاصة بتطوير برامج الولاء وتطبيقات العملاء، ووجود خطط للاستحواذ على شركات أخرى، بما يضمن التوسع في أسواق جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وأضاف: "نعمل في دي سكويرز وفق منهجية قائمة على تقديم منتجات متنوعة للعملاء، بما يتناسب مع احتياج كل عميل في مختلف الشرائح، ويحافظ دائمًا على الطابع المحلي لكل شركة على حدة، مما يحقق الخصوصية الكاملة لكل عميل بما يتوافق مع تطلعاته واحتياجاته. وتتولى الشركة تصميم حلول ولاء العملاء من مختلف الجوانب الفنية والتشغيلية والتجارية، إضافة إلى تزويد العميل بتقارير مفصلة عن عادات الشراء لدى المستخدمين للوصول إلى أفضل خدمة ممكنة."

يذكر أن دي سكويرز بدأت عملها عام 2012، وتمتلك فروع في السعودية والإمارات والأردن وتنزانيا وكينيا ورومانيا، بخلاف المركز الرئيسي بالقاهرة، كما تعتزم توسيع نطاق أعمالها خلال 2022 في أسواق الخليج وأفريقيا وأوروبا.

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للاتصال:

مريم الدمرداش

مشرف الاتصالات في دي سكويرز

البريد الإلكتروني: mariam.eldemerdash@dsquares.com