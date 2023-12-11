دبي، الإمارات العربية المتحدة: تسر شركة الاتحاد لخدمات الطاقة أن تعلن عن التعاون الإستراتيجي مع شركة برايم لخدمات إدارة جمعيات الملاك ، وهي مبادرة مشتركة مخصصة لتعزيز الممارسات المستدامة في دبي. وتم التوقيع على المبادرة رسميا في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023.

ويسلط هذا التعاون الضوء على منظور شركة الاتحاد لخدمات الطاقة و شركة برايم لخدمات إدارة جمعيات الملاك في اتخاذ خطوة حاسمة إزاء تنمية ثقافة المسؤولية البيئية داخل المجتمع.

ذكر الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة: " بينما نستعد لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، تظل الاستدامة محور تركيزنا الأساسي. إن تعاوننا مع برايم لإدارة جمعيات الملاك يعزز التزامنا بالاستدامة ويتوافق مع الأهداف البيئية لدبي. وتركز المبادرة المشتركة على إظهار التزام المنظمتين بدعم الاستدامة في قطاعاتهما.

قامت شركة برايم لخدمات إدارة جمعيات الملاك بأبرام عقدين لمشروعين كمرحلة أولى، والتي ستتضمن تركيب نظام إدارة عدادات الطاقة وعدادات التكييف بالأضافة لمشاريع تحديث أخرى لأصول المشروع, ومن المتوقع أن تحقق المبادرة توفيرًا في الطاقة قدره 879,000 كيلو وات في الساعة من المشروعين خلال العمر التشغيلي للمشروع - وهو ما يترجم إلى تقليل 402 طن متري من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون [وفقًا لـ تقرير 2021 من الوكالة الدولية للطاقات المتجددة].

وذكرت لين عكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة برايم لخدمات إدارة جمعيات الملاك: "نحن متحمسون لتعاوننا مع الاتحاد لخدمات الطاقة. وتتوافق هذه المبادرة بيسر مع التزامنا بدمج الممارسات الخضراء في عملياتنا التشغيلية اليومية، وتعزز الكفاءة، وتقلل بصمتنا البيئية."

ويبرز هذا التعاون الخطوات الاستباقية التي تتخذها كل من شركة الاتحاد لخدمات الطاقة وشركة برايم لإدارة جمعيات الملاك لتكونا قدوة يحتذى بها في تعزيز الممارسات المستدامة. ويمثل التعاون أيضًا نقلة مهمة صوب تحقيق أهداف بيئية أكثر شمولا في دبي، ويؤكد الدور المؤثر لمختلف القطاعات في دفع المبادرات الخضراء.

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نبذة عن شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو):

شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو) هي مشروع رائد جرى تأسيسه في عام 2013 كجزء من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا). ويتمثل الهدف الأساسي لشركة الاتحاد إسكو في البيئة المبنية في دبي باعتبارها نموذجا رائدا لكفاءة الطاقة. كما تتمثل مهمتنا في قيادة سوق مقاولات أداء الطاقة في دبي، بجانب التركيز على استحداث أكثر من 30,000 مبنى لمشاريع كفاءة الطاقة. وهدفنا الاستراتيجي هو تحفيز نمو سوق التعاقدات ذات الأداء المستدام لشركات خدمات الطاقة، ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ التعديلات التحديثية للمباني، وزيادة انتشار تبريد المناطق، وتمكين شركات خدمات الطاقة المحلية للقطاع الخاص، وتسهيل الوصول إلى تمويل المشاريع. ولاستكشاف إنجازاتنا وتأثيرنا على البيئة، يرجى زيارة هذا الرابط.

نبذة عن برايم لإدارة جمعيات الملاك:

تأسست شركة برايم لإدارة جمعيات الملاك في عام 2011، وهي مخصصة للحفاظ على استثمارات الملاك والقابلية على الاستمرار على المدى الطويل للمجمعات السكنية التي تديرها. باعتبارها شركة إدارة جمعيات الملاك ومرخصة بموجب مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لحكومة دبي (ريرا)، تلتزم برايم لخدمات إدارة جمعيات الملاك بقانون العقارات المملوكة بشكل مشترك. ومن خلال الجمع بين الدراية الدولية والخبرة المحلية، توفر برايم لإدارة جمعيات الملاك لجمعيات المالكين في دبي خدمات عالية القيمة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات مجمعاتهم السكنية. لمعرفة المزيد حول إنجازات برايم لإدارة جمعيات الملاك وتأثيرها البيئي، يرجى زيارة هذا الرابط.