أبوظبي: أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن شراكة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مؤسسة ليدلو التي خصصت مبلغ بمليون دولار لتأسيس برنامج "علماء ليدلو" بجامعة نيويورك أبوظبي لتطوير الجيل القادم من القادة العالميين.

ينطلق البرنامج بدفعته الأولى في ربيع عام 2026، ويمنح المنتسبين عامين من التدريب والتطوير القيادي، ومشروع بحثي تجريبي، وتجربة عمل مجتمعية، مما يجهز الطلاب لتحقيق إنجازات فعالة. إضافة إلى ذلك، ينضم الطلاب إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 2500 عالم ليدلو من مؤسسات رائدة حول العالم.

وقالت سوزانا كيمب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ليدلو: "تمكننا هذه الشراكة الاستثنائية مع جامعة نيويورك أبوظبي من توسيع النطاق الجغرافي والعمق الثقافي والتأثير العالمي لبرنامج ليدلو لمنح القيادة والأبحاث. وبفضل جهود نائب الرئيس فابيو بيانو وفريقه، نتطلع إلى دعم المزيد من العلماء الاستثنائيين ليصبحوا قادة ومفكرين حكماء".

وقال فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: "تتشرف جامعة نيويورك أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة ليدلو في تحقيق هدفنا المشترك وهو تطوير مجتمع متنوع وشامل من القادة الأخلاقيين. تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم الشباب من جميع الخلفيات وتمكينهم من التعاون لبناء مجتمع عالمي، وإعدادهم للقيادة الهادفة والنزيهة. إننا نفتخر بشراكتنا مع مؤسسة ليدلو والتأثير العميق الذي سنحققه معاً".

جامعة نيويورك أبوظبي هي أول جامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى شبكة علماء ليدلو المرموقة التي تضم 20 مؤسسة أكاديمية رائدة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا ومنها جامعة أكسفورد، وجامعة لندن للاقتصاد، وكلية إمبريال، وجامعة كولومبيا، وجامعة كورنيل، وجامعة براون، وجامعة هونغ كونغ. يوفر الانضمام لهذه الشبكة فرصاً فريدة للتعاون بين الطلاب الجامعيين وأعضاء هيئة التدريس، كما يتماشى مع التزام جامعة نيويورك أبوظبي بتعزيز ثقافة الابتكار والتميز والمسؤولية الاجتماعية.

نبذة عن جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تتم إدارتها من الخارج من قبل جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتصنف مؤسسة تايمز للتعليم العالي جامعة نيويورك ضمن أفضل 30 جامعة في العالم، مما يجعل جامعة نيويورك أبوظبي الجامعة الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قامت جامعة نيويورك أبوظبي بدمج منهج جامعي انتقائي للغاية عبر التخصصات مع مركز عالمي للأبحاث المتقدمة والدراسات الأكاديمية. تمكّن الجامعة طلابها في العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون من النجاح في عالم مترابط بشكل متزايد وتعزيز التعاون والتقدم في التحديات المشتركة للإنسانية. يأتي طلاب جامعة نيويورك أبوظبي المتفوقين من أكثر من 120 دولة ويتحدثون أكثر من 100 لغة. تشكّل فروع جامعة نيويورك في نيويورك وأبوظبي وشنغهاي معاً العمود الفقري لجامعة عالمية فريدة من نوعها، مما يمنح أعضاء هيئة التدريس والطلاب فرصاً لتجربة بيئات تعليمية متنوعة والانغماس في الثقافات الأخرى في واحد أو أكثر من مواقع الدراسة بالخارج العديدة التي تحتفظ بها جامعة نيويورك في ست قارات.

حول مؤسسة ليدلو

تستثمر مؤسسة ليدلو في تطوير الأفراد من البيئات المهمشة اقتصادياً واجتماعياً بهدف مكافحة الفقر وعدم المساواة، وتطوير جيل جديد من القيادات المتنيّرة. تدعم المؤسسة خمس مجموعات من البرامج الأساسية:

مدارس ليدلو الوقفية، وهي مجموعة من المدارس التي توفر تعليماً أكاديمياً استثنائياً في شمال شرقي إنجلترا.

برنامج وقف ليدلو الجامعي للقيادة والأبحاث الذي يعمل على تطوير جيل جديد يعتمد على الأدلة المثبتة بحثياً في قرارات القيادة الرصينة في أرقى الجامعات.

المنح المخصصة للسيدات في برامج ماجستير إدارة الأعمال في كلية لندن للإدارة وكلية سعيد للإدارة في جامعة أكسفورد وكلية الدراسات الإدارية العليا في باريس وجامعة معهد التجارة في مدريد، بهدف توفير الفرص للوصول إلى أعلى المناصب التنفيذية في عالم إدارة الأعمال.

برنامج الريادة في كلية ترينيتي في دبلن الذي خصص لمنح النساء من البيئات المهمشة اقتصادياً فرصة الحصول على شهادة جامعية والتغلب على سلسلة الفقر.

توفير مراكز دراسية مبتكرة وملهمة تمكن الطلاب في مختلف المراحل الدراسية من التفوق.

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