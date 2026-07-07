يدعم هذا القرار مشاركة دولية أوسع، وفرصاً تجارية أكبر، وانطلاقة مؤثرة لقطاع الصناعات التحويلية في المنطقة، مما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتنويع الاقتصادي ونمو قطاع التصنيع.

الرياض، المملكة العربية السعودية، بعد مراجعة استراتيجية لأوضاع السوق وبيئة الأعمال الإقليمية، أعلنت شركة ميسي فرانكفورت السعودية بالتعاون مع ديخيما أن الدورة الافتتاحية لمعرض أخيما ميدل إيست ستُقام في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 أكتوبر 2027 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

يُعزز هذا القرار مكانة المملكة العربية السعودية المتنامية كمركز عالمي للابتكار الصناعي والتصنيع المتقدم والتنمية الصناعية المستدامة، ويعكس التزاماً استراتيجياً بتوفير منصة مثالية للأعمال والتواصل وتبادل التكنولوجيا، فضلاً عن تطوير الشراكات في مختلف الصناعات التحويلية الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة عقب القيام بعدة مشاورات مع العارضين والشركاء الرئيسيين في القطاع، وبدعم كامل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يؤكد معرض أخيما ميدل إيست التزامه الراسخ برؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الصناعي طويل الأجل للمملكة.

وبتنظيم من شركة ميسي فرانكفورت السعودية وبدعم من شركة ديخيما، سيُقام هذا المعرض الآن بمستوى عالمي من الجودة والدعم الصناعي الذي تشتهر به علامة ديخيما التجارية العالمية، مما يرسخ مكانته كأهم ملتقى للصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقد أكدت العديد من العلامات التجارية العالمية والأجنحة الدولية المتخصصة والمشترين الإقليميين مشاركتهم في المعرض، مما يوفر منصة مثالية للشركات الساعية إلى تعزيز حضورها في المملكة والأسواق المجاورة المتنامية.

هذا وستوفر الدورة الافتتاحية منصة شاملة تغطي السلسلة الكاملة للصناعات التحويلية، مما يتيح فرصاً لتوطين التقنيات، والمشتريات، والاستثمار، وتطوير الأعمال.

ومن خلال ربط مزودي الحلول الدوليين بأصحاب المشاريع، ومقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاء، والمشترين المتخصصين، والمصنعين، والجهات الحكومية المعنية، يُعد معرض أخيما ميدل إيست بوابة استراتيجية إلى القطاع الصناعي السعودي سريع النمو، مما يُسهّل دخول السوق، وإقامة شراكات استراتيجية، والانخراط في سلاسل التوريد، والمشاركة في بعض أهم المشاريع الصناعية والتصنيعية في المنطقة.

وقد تم تصميم هذا الموقع الجديد لتعزيز تجربة الزوار والعارضين، حيث يوفر مرافق حديثة وموقعاً استراتيجياً بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، مما يتيح خدمات لوجستية فعّالة للعارضين والشركاء والحضور. إضافةً إلى ذلك، سيستمتع الزوار بتجربة معرض ومؤتمرات تفاعلية، حيث يرتكز البرنامج المعرفي الخاص بالمعرض على ستة محاور ابتكارية تشمل: ابتكارات العمليات، وابتكارات الصناعات الدوائية، وابتكارات المختبرات، والابتكار الرقمي، والابتكار الأخضر، وابتكارات الطاقة

وستتناول هذه المحاور بعضاً من أهم التطورات التي تُشكّل مستقبل القطاع، بما في ذلك التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي الصناعي، وتقنيات الأدوية، وأتمتة المختبرات، والهيدروجين، وإدارة الكربون، ومبادرات الاقتصاد الدائري، وحلول الطاقة النظيفة.

وسيشمل المعرض أيضاً انعقاد مؤتمرات معتمدة للتطوير المهني المستمر، تجمع نخبة من أبرز الخبراء العالميين ورواد القطاع وقادة التكنولوجيا لمناقشة التوجهات الناشئة والتحديات التقنية والفرص المستقبلية في مختلف القطاعات.

إلى جانب برنامج المؤتمر، سيتمكن الحضور من الاستمتاع بتجارب تفاعلية في المعرض، وعروض تقنية مباشرة، وفرص للتواصل المباشر مع الشركات، مصممة لربط مزودي الحلول الدوليين بصناع القرار الإقليميين وأصحاب المشاريع.

وبهذه المناسبة قالت أليسيا ديانوفا، مدير معرض أخيما ميدل إيست: "بعد إجراء عدة مشاورات مع العارضين والشركاء والجهات الحكومية المعنية وقادة القطاع، اتخذنا قراراً بتأجيل معرض أخيما ميدل إيست إلى أكتوبر 2027، حيث ستتيح لنا المواعيد المعدلة زيادة مشاركة القطاع إلى أقصى حد وتقديم أقوى دورة افتتاحية ممكنة منذ اليوم الأول للمعرض".

وأضافت ديانوفا قائلة: "تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة استثنائية من النمو والتحول الصناعي الملحوظ، حيث سيكون لمعرض أخيما ميدل إيست دور مهم في ربط الخبرات العالمية بالفرص الناشئة في المملكة والمنطقة على نطاق واسع، ونحن ملتزمون التزاماً راسخاً بتنظيم معرض عالمي المستوى يخدم المصالح طويلة الأمد لقطاعات العمليات الصناعية ويدعم طموحات رؤية المملكة 2030".

ومع مواصلة المملكة العربية السعودية استثماراتها الضخمة في دفع عجلة النمو الصناعي، وتعزيز الابتكار، وتنويع الاقتصاد، يرسّخ معرض أخيما ميدل إيست مكانته بوصفه منصةً رائدة للتعاون، وتبادل التقنيات، وتنمية الأعمال، بما يسهم في دعم تطور قطاع العمليات الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:

achema-middle-east.messefrankfurt.com

نبذة عن أخيما ميدل إيست

يُعد أخيما ميدل إيست منصة متخصصة جديدة لقطاع العمليات في المنطقة، حيث يجمع الشركات وصنّاع القرار والخبراء لاستعراض ومناقشة أحدث التطورات والتقنيات والابتكارات في القطاع. ويهدف المعرض إلى استقطاب ما يصل إلى 400 علامة تجارية محلية ودولية، كما يصاحبه برنامج مؤتمرات شامل يتناول أبرز القضايا والموضوعات المستقبلية ذات الأولوية.

يقام أخيما ميدل إيست في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر 2027 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ليكون بذلك أول دورة اقليمية للمعرض العالمي العريق، أخيما.

لمزيد من المعلومات: achema-middle-east.messefrankfurt.com

نبذة عن ديخيما

تجمع جمعية ديخيما للهندسة الكيميائية والتقنيات الحيوية، خبراء من مختلف التخصصات والمؤسسات والأجيال، بهدف تعزيز التبادل العلمي في مجالات الهندسة الكيميائية وهندسة العمليات والتقنيات الحيوية.

تُعنى الجمعية بتحديد وتقييم التوجهات التكنولوجية الناشئة، وتُسهّل نقل نتائج الأبحاث إلى التطبيق الصناعي.

تضم الجمعية غير الربحية أكثر من 5,500 عضو من المهندسين والعلماء، والطلبة والشركات والمؤسسات.

تتولى شركة ديخيما تنظيم الفعاليات الدولية الرائدة والمتخصصة، بالاعتماد على الخبرات الفنية والتنظيمية والمهنية لـ ديخيما.

وتُعد كل من الجمعية والشركة المنظمين المشتركين لمعرض أخيما.

لمزيد من المعلومات: http://www.dechema.de

نبذة عن ميسي فرانكفورت

تُعد مجموعة ميسي فرانكفورت أكبر منظم للمعارض التجارية والمؤتمرات والفعاليات في العالم يمتلك أرض معارض خاصة به.

يعمل في مقرها الرئيسي بمدينة فرانكفورت أم ماين، وفي 29 فرعاً حول العالم، ما يقارب 2,700 موظف.

بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2025 أكثر من 766 مليون يورو.

تخدم ميسي فرانكفورت مصالح عملائها التجارية بكفاءة من خلال مجالات أعمالها الثلاثة: المعارض والفعاليات، وإدارة المواقع، والخدمات. ومن أبرز نقاط قوتها شبكتها العالمية القوية والمترابطة للمبيعات، التي تغطي نحو 180 دولة في مختلف مناطق العالم.

نُقدّم مجموعة شاملة من الخدمات – سواء في الموقع أو عبر الإنترنت – تضمن للعملاء في جميع أنحاء العالم جودة عالية ومتسقة ومرونة في تخطيط وتنظيم وتنفيذ فعالياتهم.

ونستخدم خبراتنا الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. وتشمل خدماتنا تأجير أرض المعارض، وبناء الأجنحة، والتسويق، والخدمات اللوجستية وخدمات الطعام.

تُعد الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا المؤسسية، حيث نسعى لتحقيق توازن صحي بين المصالح البيئية والاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية، والتنوّع.

لمزيد من المعلومات: www.messefrankfurt.com/sustainability

مقر الشركة في فرانكفورت أم ماين، وهي مملوكة بنسبة 60% لمدينة فرانكفورت، و40% لحكومة ولاية هيسن.

www.messefrankfurt.com

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