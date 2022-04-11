بالتزامن مع استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في عام 2023

أجهزة الشحن التي قدمتها بَلْس شغّلت مركبات قطعت أكثر من 50 ألف كيلومتر نظيفة مخفِّضةً 12 طناً من الانبعاثات الكربونية

نشر 100 نقطة شحن سيارات كهربائية في الفترة التي تسبق المؤتمر

أبوظبي: تماشياً مع تنامي التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة الوطنية، تقوم شركة "بَلْس" Pulse، مزوِّد حلول التنقل الذكي في الإمارات، بنشر مجموعة من أجهزة شحن المركبات الكهربائية السريعة (EV) في جميع أنحاء أبوظبي. وستؤمِّن هذه الأجهزة لمستخدميها إمكانية شحن مركباتهم بزمن يتراوح بين 15 و75 دقيقة، ما يتيح لهم قطع مسافة تبلغ 400 كيلومتر وسطياً. في السابق، لم يكن باستطاعة مستخدمي المركبات الكهربائية الوصول إلى شبكة الشحن السريع في أبوظبي.

يمكن لقاطنيّ أبوظبي العثور على محطات شحن بَلْس للمركبات الكهربائية في مواقف السيارات المخصَّصة للجمهور بالقرب من المتنزهات والمقاهي والمطاعم والأماكن الرئيسية المهمة.

في هذا السياق، قال أحد أعضاء مجلس إدارة "بَلس" خلال حفل افتتاح أول محطة شحن عامة للشركة: "ستستضيف أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في عام 2023، وقد وضعت هدفاً طموحاً لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050". مضيفاً: "يشكّل نشر هذه المجموعة من الأجهزة جزءاً من مهمتنا المستمرة لإنشاء شبكة واسعة لشحن المركبات الكهربائية عبر المواقع الحيوية في جميع أنحاء دولة الإمارات".

حضر الافتتاح سعادة سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، وسعادة عبد الله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، و عبدالعزيز الشامسي، مدير تنفيذي دائرة خدمة العملاء في شركة أبوظبي للتوزيع، ورامز العيلة، مدير الاستدامة وكفاءة الطاقة في دائرة الطاقة- أبوظبي.

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