ستسلط الشركة الضوء على الحلول الطبية المستدامة التي تعزز سلامة المرضى ورفاهية القوى العاملة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بيكتون ديكنسون «بي دي» في دبي، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، عن مشاركتها في «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025»، أكبر حدث للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وسيُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025.

تركز «بي دي» هذا العام على تعزيز مفهوم "الرعاية الصحية المستدامة"، حيث ستسلط الضوء على برامجها المميزة التي تشمل أنظمة إدارة الأدوية وحلول توصيلها. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز سلامة المرضى، ودعم العاملين في المجال الصحي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والحرص على الاستدامة البيئية.

ستعرض «بي دي» لزوار جناحها (S3.B50) بقاعة الشيخ سعيد مجموعة من الحلول المبتكرة التي تهدف إلى تحسين سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي، وتبسيط العمليات التشغيلية وأتمتتها، وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصحية. كما ستنضم الشركة عدة جلسات لتمكين الحضور من مناقشة الخبراء حول موضوعات رئيسية تشمل الإدارة الرقمية المتكاملة للأدوية، ومنع الأخطاء الطبية، ومعالجة نقص الكوادر الصحية، وبناء أنظمة صحية مرنة.

وبهذا الصدد، قال ماهر الحسن، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «بي دي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "الرعاية الصحية المستدامة ليست مجرد حل للتحديات الحالية، بل هي استثمار في مستقبل يضمن استمرار الأنظمة الصحية لأجيال قادمة. نعمل في «بي دي» على معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الصحي، بدءاً من تعزيز الكفاءة والسلامة وصولاً إلى دعم العاملين في المجال وحماية البيئة، وهذه هي فحوى رسالتنا بمعرض الصحة العربي هذا العام".

نبذة عن بيكتون ديكنسو «بي دي - BD»

بيكتون ديكنسون هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية في العالم، حيث تعمل على تطوير وقيادة قطاع الصحة من خلال تعزيز الاكتشاف الطبي والتشخيص وتقديم الرعاية الصحية. وتحرص الشركة على تقديم الدعم للأبطال العاملين على الخطوط الأمامية للرعاية الصحية عن طريق تطوير التكنولوجيا والخدمات والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير العلاج السريري للمرضى بالإضافة إلى العمليات السريرية من مقدمي الرعاية الصحية. ويعمل لدى بيكتون ديكنسون 70,000 موظف ممن يعملون بشغف والتزام في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تعزيز سلامة وكفاءة عملية تقديم الرعاية الطبية، إلى جانب تمكين فنيي المختبرات من اكتشاف المرض بدقة، وتعزيز قدرات الباحثين لتطوير الجيل التالي من التشخيصات والعلاجات. وتمتلك بيكتون ديكنسون حضوراً عالمياً وتتعاون مع منظمات في جميع أنحاء العالم لمعالجة عدد من قضايا الصحة العالمية التي تنطوي على تحديات كبيرة. وتساعد بيكتون ديكنسون، من خلال التعاون الوثيق مع العملاء، في تعزيز النتائج وخفض التكاليف وزيادة الكفاءات وتحسين السلامة وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات حول بيكتون ديكنسون، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني bd.com أو تواصلوا معنا على لينكد إن www.linkedin.com/company/bd1/ وتويترBDandCo@.

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