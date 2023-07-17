



تؤكّد الاستثمارات المتواصلة التي تقوم بها شركة بي دبليو سي القانونية في الشرق الأوسط على التزامها بتعزيز خبراتها في المنطقة

يترأس أحمد عناني قسم الحلول القانونية للأعمال، وقد انضم محمد الغامدي بصفته شريكًا في مكتب الرياض، إلى جانب بول لوكير بصفته شريكًا في المملكة العربية السعودية وأمير كوردفاني كشريك في قسم الطاقة والمشاريع في الإمارات العربية المتحدة.

يدعم المركز الجديد في الأردن العملاء الإقليميين من خلال عروض قانونية متكاملة في جميع التخصصات.

استجابةً للحاجة المتزايدة إلى الخدمات القانونية والاستشارية الفعالة في المنطقة في ضوء المشهد الاقتصادي المتنامي، تعمل شركة بي دبليو سي القانونية في الشرق الأوسط، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات القانونية في العالم من حيث التغطية الجغرافية، إذ تضم في صفوفها أكثر من 4,000 محامٍ ومهني في مجال القانون يتوزّعون على أكثر من 100 دولة، على تعزيز خبراتها الإقليمية وعروض خدماتها - وتواصل الحفاظ على مكانتها كواحدة من شركات الخدمات القانونية الأسرع نموًا في المنطقة.

وتأتي هذه التطوّرات لاستيفاء متطلبات خطة النمو التي تعتزم بي دبليو سي القانونية الشرق الأوسط تنفيذها في المنطقة، حيث تتوقّع الشركة ارتفاع مستويات الطلب على خلفية تنامي النشاط الاقتصادي والمعاملات التجارية، فضلًا عن ارتقاء مكانة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر كوجهات مفضّلة لممارسة الأعمال. ومن شأن هذا النهج أن يعزز التزام الشركة بالاستثمار في عروض خدماتها القانونية وتحويلها وإعادة تصوّرها لتقديم خبرات استراتيجية لا مثيل لها لعملائها. وفي هذا الصدد، علّق محمد يغمور، رئيس قسم الخدمات الضريبية والقانونية في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلًا: "نحن في بي دبليو سي نفتخر بامتلاكنا توجّهًا فكريًا تطلعيًا عندما يتعلق الأمر بفهم البيئة المعقّدة التي يعمل فيها عملاؤنا والاستجابة لها. ففي عالم اليوم الذي يشهد تغيّرات سريعة، من المهم أن تمتلك الحكومات والشركات الخبرة القانونية المناسبة. ومن خلال فريق عملنا المتكامل عالميًا، بإمكاننا أن ندعم عملائنا في تحقيق قيمة الأعمال في كل مرحلة من المراحل أثناء مضيّهم قدمًا، وذلك عن طريق الجمع بين الخبرة في القطاعات المختلفة والمهارات البشرية الرائدة المدعومة بالتقنيات المناسبة".

وتوسّع الشركة نطاق استثماراتها الإقليمية من خلال تعزيز خبراتها وخدماتها، ويشمل ذلك توسيع فريق عملها. ومن بين التحديثات التي أجريت مؤخرًا تعيين أحمد عناني بصفته رئيسًا لقسم الحلول القانونية للأعمال، وانضمام محمد الغامدي، وبول لوكير، وأمير كوردفاني إلى بي دبليو سي القانونية الشرق الأوسط كشركاء. وتعليقاً على هذه التعيينات، قال يغمور: "إننا نؤمن في شركة بي دبليو سي بقوة المواهب وقدراتها والإمكانيات الهائلة التي تقدّمها. ويكمن التزامنا الراسخ والدائم في توظيف وتطوير المواهب الاستثنائية التي تشكّل القوة الدافعة للنجاحات التي نحققها".

وبهدف مواصلة رسالتها المتمثلة بتمكين العملاء من أجل النجاح في ظل بيئة اقتصادية متغيّرة، تستثمر بي دبليو سي القانونية بشكل فعال في توسيع مواردها المهنية، ويشمل ذلك إطلاق مركز جديد لتقديم الخدمات القانونية في الأردن. ويأتي ذلك كجزء من التزام بي دبليو سي القانونية بمواصلة التوسّع في المنطقة. وسيشكّل المركز ذراعًا جديد يساهم في دعم عملاء شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، من خلال القوى العاملة الماهرة التي يمتلكها، وسيقدّم عروض خدمات قانونية متكاملة تغطي الشؤون المؤسسية والتجارية، وصفقات الدمج والاستحواذ، وعمليات إعادة الهيكلة المؤسسية.

وتعليقًا على افتتاح المركز الجديد في الأردن، قال أحمد عناني، رئيس قسم الحلول القانونية للأعمال في الشرق الأوسط: "تقدّم شركة بي دبليو سي مساحة منقطعة النظير في مجال الابتكار والإبداع. ويعد ذلك نقطة تركيزنا في المنطقة، فنحن نسعى إلى تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا بأكثر الطرق كفاءةً".

قبل الانضمام إلى الفريق القانوني في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، شغل عناني منصب شريك إداري في شركة دولية رائدة للمحاماة في قطر. وسيساهم عناني، الذي يملك نظرة ثاقبة ومعرفة معمّقة بالسوق الإقليمي، في تعزيز قسم الاستشارات القانونية لدى شركة بي دبليو سي فيما يخص أسواق رأس المال والمهام المتعلقة بعمليات الهيكلة المؤسسية. من جهة أخرى، انضم محمد الغامدي إلى شركة بي دبليو سي من مكتب محاماة آخر بارز، وهو يمتلك أكثر من 25 سنة من الخبرة. وبصفته عضوًا في الهيئة السعودية للمحامين، يتمتع الغامدي بخبرة واسعة في مجال حل المشكلات القانونية المعقّدة، فقد سبق أن قدّم المشورة بشأن حوكمة عدد من الشركات الكبرى، وعمليات الدمج والاستحواذ، والامتثال التنظيمي في المملكة العربية السعودية. وقد اختتم محمد الغامدي، الشريك في بي دبليو سي القانونية الشرق الأوسط، بالقول: "يسرّني أن أكون جزءًا من فريق عمل يمتلك قدرة عالية على التعامل مع المشهد القانوني المتغيّر في الشرق الأوسط، ودفع عجلة التغيير الإيجابي، وتقديم خدمات مميّزة للعملاء".

#بياناتشركات

- انتهى -