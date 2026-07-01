تعيين فيصل السراج شريكاً رئيسياً مسؤولاً عن مكتب المملكة العربية السعودية، وهو يتمتع بخبرة تتجاوز 27 عاماً، تشمل 17 عاماً في قطاع الاستشارات و10 أعوام في القطاع المصرفي.

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت بي دبليو سي الشرق الأوسط عن تعيين فيصل السراج في منصب الشريك الرئيسي المسؤول عن مكتبها في المملكة العربية السعودية، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ تجاه السعودية وتعكس استمرار استثماراتها في مستقبل المملكة.

ويُعد فيصل أحد أبرز القادة السعوديين ويمتلك خبرة تتجاوز 27 عاماً، منها 17 عاماً في قطاع الاستشارات و10 أعوام في القطاع المصرفي. وعلى مدار مسيرته المهنية، قدم فيصل المشورة للكثير من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمنظمات الرائدة بشأن عدد من أبرز الأولويات الوطنية في المملكة. كما نجح في بناء شراكات قوية مبنية على الثقة، وتعزيز التعاون بين فرق من مختلف القطاعات، ودعم تطوير الكفاءات السعودية.

وفي معرض التعليق على الخبر، صرحت لورا هينتون، الشريك الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي، قائلة: "يعكس تعيين فيصل عمق الخبرات القيادية الفريدة التي طورتها الشركة في المملكة العربية السعودية على مدار سنوات طويلة. فقد اكتسب ثقة عملائنا وفرقنا بفضل قيادته ومعرفته الواسعة ببيئة الأعمال في المملكة، والتزامه بتطوير الكفاءات المحلية. ومع استمرار مسيرة التحول اللافتة التي تشهدها المملكة، أنا واثقة بأنه سيواصل البناء على الأسس المتينة التي أرسيناها، ويعزز التعاون بين فرقنا، بما يسهم في تحقيق أثر أكبر لعملائنا ودعم مسيرة المملكة".

ويتولى فيصل هذا المنصب خلفاً لرياض النجار، الذي ساهم بشكل كبير في تقدّم الشركة وموظفيها خلال فترة توليه منصب الشريك الرئيسي المسؤول عن مكتب المملكة العربية السعودية. وسيواصل رياض دعم الشركة من خلال منصبه كرئيس مجلس إدارة بي دبليو سي الشرق الأوسط.

وتعليقاً على توليه هذا المنصب، صرح فيصل السراج، الشريك الرئيسي المسؤول عن مكتب بي دبليو سي الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "يشرفني تولي هذا المنصب وقيادة أعمالنا في المملكة العربية السعودية. يشكل موظفونا، وقدراتنا، والتزامنا الراسخ تجاه المملكة، أساساً متيناً ننطلق منه نحو المستقبل. وأفخر بقيادة الفصل المقبل من مسيرتنا، بينما نواصل تمكين المؤسسات في أنحاء المملكة العربية السعودية كافة، والإسهام في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030".

وبفضل وجود مقرها الإقليمي في الرياض، تواصل بي دبليو سي الشرق الأوسط تطوير قدراتها وترسيخ حضورها في مختلف أنحاء المملكة. ومن خلال استثماراتها في كوادرها البشرية، وخدماتها التكنولوجية، وقدراتها الإقليمية، وحلول الابتكار، بما في ذلك مركز التجارب الرقمي، تسهم الشركة في تمكين المؤسسات من مواجهة التحديات المتزايدة التعقيد، وتحقيق نتائج مؤثرة في ظل مشهد أعمال يشهد تطورات متسارعة..

ويمثل هذا التعيين فصلاً جديداً في مسيرة بي دبليو سي الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية، ويعكس ثقة الشركة في كوادرها البشرية، وقوة قيادتها والفرص المستقبلية الواعدة التي تتيحها المملكة على المدى الطويل.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن بي دبليو سي

في بي دبليو سي، نساعد عملاءنا على بناء الثقة ومواكبة التغيّر، ليتمكّنوا من تحويل التحديات إلى فرص تنافسية. نحن شبكة عالمية تعتمد على التقنيات الحديثة وكوادرها المتميزة، وتضم أكثر من 364,000 شخص في 136 دولة و137 منطقة. من خلال خدماتنا في مجالات التدقيق، والضرائب والقانون، والصفقات، والاستشارات، نساعد العملاء على بناء الزخم وتحقيق نتائج مستدامة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.pwc.com.

تضم بي دبليو سي الشرق الأوسط 30 مكتبًا في 12 دولة في المنطقة، ويعمل بها 11,000 شخص، وتجمع بين رؤى إقليمية معمقة وخبرة عالمية لمساعدة العملاء على حل المشكلات المعقدة، ودفع عجلة التحول، وتحقيق نتائج مستدامة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.pwc.com/me.

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com/structure.

© 2026 بي دبليو سي. جميع الحقوق محفوظة.