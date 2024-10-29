دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت بي دبليو سي اليوم عن إبرام اتفاقية مع شركة أوبن إيه آي، لتصبح العميل الأكبر والجهة الأولى التي تُعيد بيع خدمة تشات جي بي تي إنتربرايز في المنطقة. وتُعدّ هذه الشراكة أحدث خطوة تقوم بها بي دبليو سي في مسيرة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، ما سيمكّنها من توسيع قدراتها في هذا المجال لتحقيق الأثر المنشود بصورة أسرع لدى المؤسسات في المنطقة.

وفي وقت يطالب فيه قادة الأعمال من مختلف القطاعات في الشرق الأوسط بتحقيق نتائج ملموسة والأثر المطلوب على صعيد الأعمال - وليس مجرّد تحديد الإمكانات - عمدت بي دبليو سي إلى توطيد علاقاتها مع أوبن إيه آي لتقديم كتاب بقواعد اللعبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع بنيتها التحتية وتطبيقاتها وخدماتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وبحسب الاستطلاع السابع والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين[1] الذي أجرته بي دبليو سي، فإن 73% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيُحدث تغييرًا كبيرًا في الأسلوب الذي تعتمده شركاتهم لاستحداث القيمة وتحقيقها والاحتفاظ بها على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

يأتي هذا الإعلان بعد الدمج الناجح لقدرات أوبن إيه آي المتعلقة بالخدمات لصالح فرق بي دبليو سي العالمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث بدأ يظهر أثر ملحوظ. في تعليق له على هذا الإعلان، قال علي حسيني، الرئيس التنفيذي لشؤون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "أعربت المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط عن إقبال واستعداد كبير لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها، وتلتزم بي دبليو سي بشكل كبير بدعم عملائها في تحقيق هذا الهدف. وتزوّدنا هذه الشراكة مع أوبن إيه آي بالحلول المناسبة لتوسيع نطاق قدراتنا الداخلية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، ما سيمكننا من تحقيق قيمة أكبر لعملائنا بفضل الجودة والسرعة المعززتين".

وقال ريتش هاسلاتشر، رئيس التحالفات والشراكات العالمية لدى أوبن إيه آي: "إن الشراكة مع بي دبليو سي الشرق الأوسط تساهم في توسيع نطاق فوائد منصة أوبن إيه آي إلى الشرق الأوسط وتشكل امتداداً للتوسع العالمي لنظام شركائنا. إن مواصلة الاستثمار في القدرات في كل الصناعات هو لأمر بالغ الأهمية من أجل مساعدة المؤسسات في جميع أنحاء العالم على تحقيق تأثير حقيقي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتطور".

خلال الأعوام القليلة الماضية، بذلت بي دبليو سي جهودًا حثيثة لإطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي كي يستفيد منها عملاؤها، حيث قدّمت حلولًا تحوّلية وأقامت علاقات متينة مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا حول العالم. ففي العام 2023، أعلنت بي دبليو سي عن استثمار عالمي بقيمة مليار دولار أمريكي في خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتستند هذه الاستثمارات إلى قدرة بي دبليو سي على توفير حلول قائمة على المهارات البشرية الرائدة ومدعومة بالتقنيات المناسبة لموظفيها وعملائها، ما يسلّط الضوء على عزم الشركة على بناء الثقة في المجتمع وحلّ المشاكل المهمة.

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