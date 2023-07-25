البحرين: أعلنت بي دبليو سي الشرق الأوسط، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية والتي يعمل فيها أكثر من 8000 موظف في 24 مكتباً في جميع أنحاء المنطقة، عن تعيين محمد المحروس شريكاً مسؤولاً عن مكتبها في البحرين، في إطار تعزيز التزام الشركة تجاه المنطقة.

وفي معرض تعليقه على الخبر، صرح محمد المحروس قائلاً: "يشهد الاقتصاد اليوم تنوعاً كبيراً، حيث تعمل البحرين حالياً على ترسيخ دعائم عملية التنمية الاقتصادية الكبرى التي يرجع الفضل فيها إلى ضخ مجموعة من الاستثمارات في الكثير من المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز فرص العمل للمواطنين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويسعدني ويشرفني أن يقع علي اختيار الشركة لقيادة أعمالها في البحرين، حيث يمثل عملاؤنا جوهر الرسالة التي نسعى لتحقيقها مما يقتضي منا أن نتعاون معهم لبناء الثقة داخل المجتمع وحل المشكلات المحورية. وسأعمل من خلال منصبي الجديد على ضمان تمكين عملاء الشركة في جميع الأوقات من الاستفادة من الخبرات والقدرات الممتازة التي تقدمها من خلال شبكتها الممتدة، في إطار دعمها للمملكة ورؤيتها".

وقد ركّز محمد خلال السنوات الأخيرة على تطوير خدمات الاستشارات الضريبية والامتثال التي تقدمها الشركة في البحرين واستمر في تنفيذ مشاريع مهمة بنجاح في القطاع العام، مما ساهم في تحقيق الانسجام بين عروض الشركة واحتياجات الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن المحروس حاصل على زمالة جمعية المحاسبين القانونيين.

ومن جانبه علق هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط، على هذا التعيين قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بمحمد المحروس كالشريك المسؤول الجديد في البحرين. وفي خضم التطور السريع لمشهد الأعمال على الساحة الإقليمية، كلي ثقة بأن عقلية محمد الاستراتيجية ومعرفته المتعمقة بالمجال ستستمر في تعزيز ما نقدمه من خدمات داخل المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام والمساعدة في دعم عملائنا وتمكينهم من مجابهة التحديات وبناء الثقة بشكل فعال".

وقد كان لمحمد دور محوري في تطوير خطط بي دبليو سي الشرق الأوسط الرامية إلى إنشاء مركز جديد لتقديم الخدمات في المنامة، البحرين الذي من المقرر إنشاؤه في الربع الأول من العام 2024. ومن المنتظر أن يلبي المركز احتياجات قاعدة عملاء الشركة على مستوى المنطقة، وأن يوفر 250 فرصة عمل للمواطنين البحرينيين، منها 50 فرصة عمل جديدة من المتوقع توفيرها بمجرد إطلاق المركز. وعلق محمد المحروس على ذلك قائلاً: "سيعمل المركز على تلبية احتياجات العملاء المقيمين في البحرين وفي أنحاء المنطقة، مع استحداث فرص للموظفين البحرينيين، مما يؤكد على التزامنا المستمر بتقديم نتائج مستدامة لعملائنا في منطقتنا".

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نبذة عن بي دبليو سي

هدفنا في بي دبليو سي هو بناء الثقة في المجتمع وحل المشاكل الهامة. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 152 بلداً ويعمل لديها أكثر من 328000 موظف ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.pwc.com .

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً ولديها 24 مكتباً في 12 دولة في المنطقة، حيث يعمل بها حوالي 8000 موظف (www.pwc.com/me).

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com/structure.