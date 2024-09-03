أكثر من نصف الخريجين الجدد هم من الإناث، و87% منهم يتحدثون اللغة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة - تواصل بي دبليو سي الشرق الأوسط التزامها بتنمية المواهب لتكون جاهزة للمستقبل من خلال إلحاق أكثر من 400 خريج كجزء من دفعة الخريجين المنضمين إليها لهذا الصيف. وتؤكد هذه المجموعة لهذا العام على التزام الشركة بتنمية مجتمع متنوع وشغوف من المتخصصين في حل المشكلات من أجل دعم العملاء والمساهمة في فرص النمو وأجندات التحول الخاصة بالمنطقة.

وسوف تواصل شركة الخدمات المهنية الرائدة في المنطقة، الاستثمار في المواهب الشابة، فقد وضعت خططًا المزيد من مجموعات الخريجين في أوقات لاحقة من هذا العام. وسيساهم زملاؤنا الجدد في استثمارات الشركة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وفي تعزيز قدرات فريق العمل الذي يضم أكثر من 12,000 مهني.

وقد تم إلحاق الخريجين في أقسام الخدمات المختلفة لشركة بي دبليو سي، بما فيها خدمات الضمان، والصفقات، والخدمات الضريبية والقانونية، واستراتيجي آند وخدمات الشركة الداخلية. وفي المملكة العربية السعودية، تفخر الشركة بإلحاق أكثر من 120 خريجاً جديداً، مع العلم بأن 95% منهم هم مواطنون سعوديون، ما يعكس التزام بي دبليو سي برؤية المملكة لعام 2030. وفي مصر، تم إلحاق أكثر من 60 خريجاً للاستفادة من المواهب المتنامية في مجال التكنولوجيا في البلاد، التي تُعدّ ضرورية لتعزيز المبادرات في المنطقة. إلى جانب ذلك، تحتفي الشركة بالنمو المستمر لبرنامج وطني الحائز على جوائز في الإمارات العربية المتحدة، حيث استقبلت هذا العام 42 خريجًا إماراتيًا.

وتُعتبر مجموعة هذا العام متنوعة للغاية، وهي تتماشى مع التزام بي دبليو سي بتوفير فرص متساوية للجميع. فأكثر من 50% من الموظفين الجدد هم من الإناث، و87% منهم يجيدون اللغة العربية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تدريب الخريجين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في ظل بيئة الأعمال والتكنولوجيا الديناميكية السائدة اليوم. وسوف تتاح لهم فرصة العمل إلى جانب خبراء في مختلف الصناعات، والمشاركة في المشاريع الصعبة، والمساهمة في حل المشكلات المعقّدة التي يواجهها العملاء في مختلف القطاعات في المنطقة.

وفي هذا السياق، علّق هاني أشقر، الشريك الرئيسي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلًا: "يسعدنا أن نرحّب بهذه المجموعة الموهوبة من الخريجين في بي دبليو سي الشرق الأوسط. فطاقتهم وأفكارهم الجديدة ومهاراتهم المتنوعة ستشكل عاملاً أساسياً فيما نواصل الابتكار والنمو في المنطقة. ونحن ملتزمون بتوفير الأدوات والفرص التي يحتاجون إليها للتقدم، كما أننا متحمسون للدور الذي سيضطلعون به في نجاحنا المستقبلي".

من جهتها، أضافت منى أبو هنا، الشريك المسؤول عن شؤون الموظفين في بي دبليو سي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، قائلة: "نحن فخورون باستقبال أجدد دفعة من الخريجين في عائلة بي دبليو سي الشرق الأوسط. فتنوعهم وشغفهم يساهمان في إثراء مجموعاتنا المتنوعة، ما يعزز الدافع المشترك لدينا للتميز. نحن ملتزمون برعاية هذه المواهب وتوفير فرص نمو واعدة لها ستساعدها على التميّز".

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