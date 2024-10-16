توفر الندوات السنوية معطيات وأفكاراً رئيسية مستنبطة من قادة قطاعات الضرائب لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط حول آخر التطورات في ساحات الزكاة والضريبة العامة وضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية والركيزة الثانية والتسعير التحويلي، وغيرها الكثير من الرؤى.

الرياض، المملكة العربية السعودية: نظمت بي دبليو سي الشرق الأوسط مؤخراً ندواتها السنوية حول شؤون الزكاة والشؤون الضريبية والقانونية في الرياض والخبر وجدة بمشاركة أكثر من 450 مشاركاً من جميع ربوع المملكة، من بينهم قادة عالميين وإقليميين في مجال الأعمال. وقد أتاحت هذه الفعاليات منصة لإجراء مناقشات مستفيضة حول أحدث التطورات الاقتصادية والتنظيمية.

وتناولت الندوات القضايا الحيوية التي تحدد ملامح المشهد الضريبي في المملكة واستعرضت آخر التطورات على ساحات الزكاة والضريبة العامة وضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية إلى جانب القضايا المتعلقة بالامتثال الضريبي المترابط والركيزة الثانية. وشملت المناقشات أيضاً استعراضاً لإطار الفوترة الإلكترونية المتطور في المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة نقاشات مخصصة حول المقرات الإقليمية ومشهد الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وسلطت نسخة هذا العام من الفعالية الضوء على اللوائح الجديدة والناشئة في المملكة وتأثيرها المحتمل على الأعمال في وقتنا الحاضر. واستمع الحضور إلى خبراء بي دبليو سي الشرق الأوسط في المملكة، ومن بينهم محمد العبيدي وشادي أبو شقرا، الذين عرضوا أفكاراً ومعطيات حول التغييرات التحويلية في الإطار الضريبي في المملكة العربية السعودية. وشملت الموضوعات الرئيسية مقدمة حول لوائح التسعير التحويلي بالتوافق مع المعايير العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة باعتبارها مركزاً ومحوراً عالمياً للأعمال.

وعرض خبراء الصناعة لدى بي دبليو سي ما توصلوا إليه من نتائج من الندوات الثلاث، وتعاونوا مع الحضور لضمان إدراك الشركات لأهمية مواءمة عملياتها التشغيلية مع أحدث الإرشادات التنظيمية والحلول المستدامة.

وتعليقاً على الندوات، صرح محمد العبيدي، الشريك المسؤول عن قطاع الضرائب والشؤون القانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "تؤكد ندوتنا السنوية التزام بي دبليو سي بمساعدة الشركات على التواصل مع الخبراء واستحداث حلول مواكبة للبيئة الاقتصادية المتطورة. وفي ظل التغيرات السريعة التي نشهدها في المملكة، فلا بد أن تظل الشركات على اطلاع واستعداد دائمين حتى تتمكن من مواكبة تلك التغييرات. ويتمثل هدفنا بتقديم معطيات وأفكار تساهم في تمكين الشركات من التكيف مع هذه التغيرات وأيضاً من تحقيق النجاح في ضوء هذا المشهد الديناميكي".

ومن جانبه، صرح شادي أبو شقرا، المدير المسؤول عن قطاع الضرائب غير المباشرة في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "توفر هذه الندوة فرصة فريدة لقادة الأعمال لفهم المشهد الضريبي والقانوني المتغير في المملكة العربية السعودية والتكيف معه. ونحن ملتزمون بتقديم المشورة الاستراتيجية لمساعدة الشركات على تحسين نتائجها الضريبية وتخفيف المخاطر القانونية في هذه البيئة المتغيرة".

ومع استمرار التحول الاقتصادي في إحراز التقدم في المملكة، تظل الندوات الضريبية والقانونية السنوية التي تنظمها بي دبليو سي مورداً رئيسياً يساعد الشركات على توقع المشهد التنظيمي المتطور والتعامل معه بما يضمن تحقيقها للنجاح على المدى الطويل".

نبذة عن بي دبليو سي

هدفنا في بي دبليو سي هو تعزيز الثقة في المجتمع وحل المشاكل الهامة. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 151 بلداً ويعمل لديها 364,000 موظف ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.pwc.com.

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً ولديها 30 مكتباً في 12 دولة، حيث يعمل بها حوالي (12,000) موظف. (www.pwc.com/me).

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.pwc.com/structure.

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