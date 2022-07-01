المملكة العربية السعودية: احتفلت اليوم بي دبليو سي الشرق الأوسط، بافتتاح مكتبها المجدد في الخُبر. يأتي هذا التجديد في سياق تعزيز استثمارات بي دبليو سي في المملكة العربية السعودية، وكجزء من تعزيز التزام الشركة بإسراع وتيرة تحوّل المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030.

يتسم المكتب المجدد بتصميم عصري ومبتكر لمساحات العمل، وبمرافق مخصصة لدعم السلامة والصحة النفسية، ومساحات متعددة الاستخدامات، وخدمات تقنية يمكن لموظفي الشركة الاستفادة منها.

في تعليق له على عملية التجديد الأخيرة، قال رياض النجار، الشريك المسؤول في بي دبليو سي في المملكة العربية السعودية ورئيس وحدة التحوّل في الشرق الأوسط: "اخترنا قبل 40 عامًا أن تكون المملكة العربية السعودية موطنًا لنا ولأعمالنا. ونفتخر بتوسيع نطاق التزامنا نحو المملكة من خلال افتتاح مكتبنا الذي تم تجديده في الخُبر. يوفر المكتب المجدد المزيد من الفرص لمواصلة دعم وتحقيق رؤية 2030، ودفع أجندة التحول لبي دبليو سي الشرق الأوسط وللمملكة ".

وأضاف قائلًا: "لقد عزز مكتبنا في الخُبر، على مدار تواجده في المملكة، حضور دبليو سي الشرق الأوسط حيث يضمّ اليوم أكثر من 150 موظفًا من مختلف القطاعات الذين يواصلون دعم مبادرات النمو والتنمية في شرق المملكة. كما يوفر طرقًا جديدة للعمل من خلال المرافق المعاد تصميمها والتي تعمل على دعم بيئة عمل أكثر تعاونًا وشمولية ".

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نبذة عن شركة بي دبليو سي في الشرق الأوسط

هدفنا في بي دبليو سي هو تعزيز الثقة في المجتمع وحل المشاكل الهامة. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 156 بلدًا ويعمل لديها 295,000 موظف ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.pwc.com.



تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط قبل 40 عامًا ولديها 22 مكتبًا في 12 دولة، حيث يعمل لديها حوالى 7,000 موظف. (www.pwc.com/me).



بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.pwc.com/structure.

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