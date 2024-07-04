دبي، دولة الامارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة بي جي العقارية، التابعة لمجموعة بيور جولد الشهيرة، عن خطة طموحة لاستثمار مليار درهم في مشاريع عقارية كبرى.

وسيتم تخصيص الاستثمار البالغ مليار درهم لسلسلة من المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات الرائدة، والتي تتميز بموقع استراتيجي في المناطق المدنية الرئيسية في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتهدف هذه المشاريع إلى إعادة تعريف الحياة الفاخرة ووضع معايير جديدة في التميز المعماري والاستدامة والمشاركة المجتمعية.

وتأتي هذه الخطوة بعد اكتمال أول مشاريعها "بي جي أبر هوس"، والتسليم المبكر لوحدات المشروع المرموق في يونيو 2023، والذي أعاد تعريف المعيشة الفاخرة وارتقى بمفهوم المناظر الطبيعية والمدنية إلى آفاق جديدة.

ويعد مشروع بي جي ميزون في الفرجان أحدث إضافة إلى محفظة المطور العقاري، وتبلغ قيمة المشروع 150 مليون درهم، ويتميز بحياة عصرية أنيقة. ومع ثمانين وحدة حصرية فقط، سيضم كل طابق في هذا المبنى الشاهق المذهل أربعة مساكن، ما يضمن أجواء هادئة وراقية. وتحتوي كل شقة فاخرة على غرفتي نوم مع حمامات داخلية ومطابخ مجهزة بالكامل ومكاتب منزلية متعددة الاستخدامات، مصممة للارتقاء بنمط الحياة المدنية اليوم سواء كان ذلك للعمل أو الترفيه أو الاسترخاء.

ويمكن للمقيمين الاستمتاع بمعيشة على طراز المنتجعات مع استوديو لرياضة اليوجا وحمامات سباحة وملاعب تنس على السطح وسط مناظر بانورامية رائعة. ويجسد مشروع "بي جي ميزون" في الفرجان الفخامة والراحة والمعيشة النشطة داخل مجتمع نابض بالحياة، مع مرافق عالمية المستوى ووسائل راحة مناسبة للعائلة.

وقال كريم مرشنت، الرئيس التنفيذي لشركة بي جي العقارية: "باعتبارها شركة تطوير للمساكن الفاخرة تركز بي جي العقارية على ضمان رضا العملاء، وتحرص على التسليم في الوقت المناسب وتجاوز توقعات العملاء. ومع هذا النهج الرائد الذي يعزز مكانتنا في المشهد العقاري، يسرنا مواصلة العمل لإنشاء مشاريع سكنية مميزة من شانها تشكيل مستقبل الحياة المدنية في دولة الإمارات. يعكس استثمارنا ثقتنا في سوق العقارات النابض بالحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتفانينا في تقديم قيمة لا مثيل لها لعملائنا وشركائنا."

وأضاف أن المشاريع الكبرى المخطط لها في إطار هذا الاستثمار البالغ مليار درهم ستقام في مواقع رئيسية مثل ميدان، وجزيرة دبي، والفرجان، ومن المقرر أن يبدأ البناء في الأشهر المقبلة، وسيتم الإعلان عن مواعيد اكتمال المشروع في وقت لاحق.

يشار إلى أن شركة بي جي العقارية تنشط أيضاُ في مجال جديد يركز على الخدمات الاستشارية العقارية. كما تقوم حالياً بتطوير مفهوم مبتكر للأطعمة والمشروبات، ما يعكس الالتزام بتنويع وتعزيز محفظتها الاستثمارية من خلال المشاريع المتطورة.

وتؤكد هذه المبادرات على الرؤية الاستراتيجية للشركة لتوسيع نفوذها في القطاع العقاري مع الاستمرار في استكشاف سبل جديدة للنمو والابتكار.

وأضاف مرشنت أن مشروع "بي جي وان الفرجان"، الذي تم الإعلان عنه في أواخر العام الماضي، يسير على الطريق الصحيح للتسليم في ديسمبر 2025. ويتميز المشروع السكني بواحد من أكبر حمامات السباحة في المدينة.

وستعمل مشاريع بي جي العقارية القادمة على دمج مفاهيم التصميم المتطورة مع وسائل الراحة المناسبة للعائلة، بما يلبي المتطلبات المتطورة للعملاء. ويأتي التزام الشركة بالاستدامة في طليعة هذه المشاريع، حيث سيتم دمج الممارسات الصديقة للبيئة والحلول الموفرة للطاقة لتقليل التأثير البيئي.

وأضاف مرشنت: "نحرص على الالتزام بالاستدامة والابتكار في كافة الجوانب في مشاريعنا، وتجسد مشاريعنا رؤيتنا لمستقبل مستدام، بدءاً من اعتماد تقنيات البناء الذكية إلى المساحات الخضراء والمرافق المجتمعية."

نبذة عن مجموعة بيور جولد

تعتبر مجموعة بيور جولد اسم مميز مرادف للابتكار والنزاهة والتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بفضل محفظة ديناميكية تشمل تجارة التجزئة والعقارات والاستثمارات، تلتزم مجموعة بيور جولد بوضع معايير في كل قطاع تنشط فيه. ويضمن التفاني في الجودة الحرفية وتحقيق رضا العملاء وأن يتجاوز كل مشروع التوقعات. وسواء كنت تبحث عن مشاريع سكنية فاخرة، أو مجوهرات راقية ورائعة، أو فرص استثمارية استراتيجية، توفر مجموعة بيور جولد بوابة للمعيشة الرائعة، مع ضمان مستقبل زاهر من النجاح والرقي.

في شركة بيور جولد العقارية، يعد تقديم عقارات استثنائية تتجاوز التوقعات هو الالتزام الذي تتعهد به الشركة. وتشمل محفظة أعمالها "بي جي أبر هاوس"، و"بي جي وان"، و"بي جي ميزون". وأرست الشركة معياراً في التميز بدءاً من التسليم في الوقت المحدد وحتى الجودة التي لا مثيل لها. وسواء كنت تبحث عن عنوان مرموق للمعيشة أو تبحث عن فرصة استثمارية مربحة، فإن محفظة بي جي العقارية تلبي أذواق العملاء المميزة. وبفضل شهرتها في مجال الجودة الحرفية والخدمة الفريدة، تضمن الشركة توفير تجربة معيشية تحقق الكمال.

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