القاهرة- أعلنت بي تك الشركة الرائدة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع "ڤودافون بيزنس"- أكبر مزود للحلول الرقمية في مصر، التابعة لشركة "ڤودافون مصر"، لتعزيز وتيرة التحول الرقمي في قطاعي تجارة التجزئة والتمويل الاستهلاكي، وتوفير باقة متنوعة من العروض الحصرية والامتيازات الخاصة لعملاء الشركتين لتلبية احتياجاتهم بسهولة وأمان.



وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، و السيد محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، بحضور القيادات التنفيذية للشركتين، وذلك في إطار حرص الشركتين على تعزيز شراكتهم الاستراتيجية والتعاون مع كبرى الشركات العاملة في السوق المصري، والتوسع في الخدمات المالية الرقمية لتسهيل الدفع بطرق متنوعة، والاستفادة من شبكة الفروع الضخمة والخدمات المتعددة لكلا الشركتين.



وستتيح هذه الشراكة لعملاء ڤودافون مصر التمتع بخدمات حصرية ومصممة خصيصا لهم من خلال شبكة قوية وكبيرة تضم أكثر من 170 فرعا لشركة بي تك منتشرة في جميع محافظات الجمهورية وكذلك الموقع الإلكتروني بكل خدماته وتنوع منتجاته، واستخدام برنامج المكافآت المقدم لعملاء ڤودافون RED) وبرنامج شكراً للمكافأت (لشراء احتياجاتهم من بي تك، كذلك إمكانية التسوق الإلكتروني من خلال المتجر الإلكتروني المتاح على تطبيق أنا ڤودافون والذي يبلغ عدد مشتركيه 14 مليون مستخدم، وكذلك ستتيح لعملاء بي تك التمكن من الاستفادة من عروض على خطوط الاتصالات والداتا، وإمكانية استخدام محفظة ڤودافون كاش في عمليات سداد الأقساط لعملاء التمويل الاستهلاكي، من خلال المحفظة أو عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

وذلك الي جانب تعاون الشركتين على مستوى الاستفادة بالبنية التحتية المتاحة لدى الطرفين والتعاون المشترك لفرق العمل فيما يحقق أقصى مرونة وكفاءة وإنتاجية على مستوى الخدمات المقدمة وكذلك بتعامل وخدمات خاصة لموظفي الشركتين بما يزيد من المزايا التي تقدمها الشركتان للعاملين بهما.



وتعليقاً على توقيع هذه الشراكة صرح الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك قائلا: "نحرص في بي تك بصورة مستمرة على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع شركات رائدة داخل السوق المصري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من حيث إتاحة المنتجات والتوسع في قنوات التحول الرقمي والخدمات المالية والدفع، لتلبية تطلعات العملاء كونهم قوى محركة تدفعنا للمزيد من النمو والتطور. إن تعاوننا مع ڤودافون مصر، والتي تعد كبرى شركات الاتصالات في مصر، إضافة قوية لسجل بي تك الذي تمكن خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق إنجازات مهمة وتوسعات سريعة في أعمال التجارة الإلكترونية وزيادة عدد الفروع أيضا الي جانب تنمية قدراتنا الرقمية والتكنولوجية، ونؤمن أن هذه الشراكة ستعزز تجربة عملائنا من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والمزايا والعروض الحصرية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة."



ومن جانبه، قال السيد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر: "نحن ملتزمون بتقديم مختلف الحلول التكنولوجية المتطورة لتلبية احتياجات عملائنا في مجال الحلول الذكية والخدمات الرقمية، وتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة بي تك هي جزء من التزامنا بتمكين المجتمع المصري رقمياً ودفع عملية التحول الرقمي، كما أن هذه الشراكة تمكنا من توفير خدمات جديدة لعملاءنا، في إطار خطتنا الطموحة تجاه تعزيز تجربة العملاء، والاستفادة من الشبكة الضخمة لشركة بي تك، من خلال الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، و القنوات الإلكترونية، مما يعزز من قدرتنا على الوصول إلى المزيد من العملاء، وتقديم خدماتنا لهم بشكل أكثر سهولة وكفاءة."

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