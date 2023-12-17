القاهرة: أعلنت بي تك الشركة الرائدة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والالكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، عن إتمام طرح الإصدار الثانى لسندات توريق بما يقارب مليار جنيه، تم إصدارها على شريحتين مختلفتين في آجال، أولوية السداد، درجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد. وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح البنك التجاري الدولي ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل مدته عامين بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحصلت السندات على تصنيف ائتماني P1 / P1 (Prime one)، نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة، والتي تعد أعلى محفظة تقسيط في مصر من حيث الجودة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.وتأتي عملية التوريق الثانية في ظل شراكة استراتيجية ناجحة بين بي تك والبنك التجاري الدولي بعد إصدار الطرح الأول لسندات توريق بقيمة 1.038 مليار جنيه في بداية العام الحالى على ثلاث شرائح مختلفة.

وتعليقا على هذا الحدث صرح الدكتور/ محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك قائلا: "نسعد بنجاح شراكتنا مع البنك التجاري الدولي في إتمام الإصدار الثانى لبرنامج سندات التوريق ضمن برنامج تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات جنيه، والتي تعد علامة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام، ويعكس هذا الإصدار قوة المركز المالي للشركة، وثقة المؤسسات المالية والجهات المستثمرة في قدراتنا المالية والتشغيلية، كما أنه يدعم خططنا للتوسع في أعمالنا وتقديم منتجات وخدمات جديدة لعملائنا". وأضاف إن هذا الإصدار سيساهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لترسيخ مكانة بي تك كشركة رائدة في مجال تجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي، لتلبية احتياجات العملاء كافة، ومواصلة جهود الشركة في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر "ان نجاح هذا الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك التجاري الدولي لدعم نمو السوق المصري, مما يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصري على استيعاب المزيد من الإصدارات لسندات التوريق, بالإضافة إلى توفير بدائل متنوعة لهياكل التمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية معرباً شكره لجميع أطراف عملية الإصدار والذي يأتي بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إتمام تاسع إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 42.9 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.

ومن جانبها، صرحت منن عوض الله، رئيس مجموعة السندات و القروض المشتركة و أسواق الدين بالبنك التجاري الدولي, قائلاً : "نحن سعداء باستمرار شراكتنا الناجحة مع شركة بي تك، في إتمام طرح الإصدار الثاني لبرنامج سندات قصيرة الأجل مدته عامين بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه وهو ما يعكس التزامنا بدعم الشركات العاملة في كافة المجالات لتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين".

جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار ومرتب والمنسق العام والمروج للاكتتاب، بالإضافة لقيام البنك الأهلي المتحد وشركة البركة للاستثمارات بدور ضامني التغطية، وقام كل من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية(SAIB) والبنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي وسي آي كابيتال بالمشاركة في الاكتتاب، وقيام البنك المصرى الخليجى بدور امين الحفظ. وقام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب محمد هلال و وحيد عبد الغفار للمحاسبة والمراجعة ( Baker Tilly) بدور مراقب حسابات الإصدار.

تأسست بي تك عام 1997 وهي الشركة الرائدة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والالكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر. تتمتع بي تك بتواجد قوي وشبكة كبيرة من الفروع تتخطى 170 فرع بجميع أنحاء الجمهورية وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية لعملائها وعلى رأسها خدمة ميني كاش والتي ساهمت بشكل كبير في دعم ريادة بي تك في السوق المصري وتحقيق شعبية كبيرة بين العملاء ويتخطى حجم العمالة في بي تك أكثر من 6 آلاف موظف حيث تعد الشركة المتخصصة في تجارة الأجهزة المنزلية والالكترونية الأسرع نموًا في مصر.

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