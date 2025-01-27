د. محمود خطاب: مستمرون في دعم مختلف المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية الشاملة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي

منال صالح: التعاون مع بي تك فرصة لتحسين حياة العديد من الرجال والنساء عبر توفير فرص عمل مستدامة

القاهرة – في خطوة تعكس استمرارية الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أعلنت شركة بي تك، الرائدة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، تعاونها مع بنك الكساء المصري لإطلاق مبادرة مبتكرة تهدف إلى إنتاج مستلزمات الشتاء بطريقة مستدامة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة استراتيجية ممتدة لسنوات بين بي تك وبنك الكساء المصري، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع . ومع التركيز على دمج مفاهيم الاستدامة في العمل الخيري، تعمل المبادرة على تمكين الأفراد اقتصاديًا من خلال ورشة خياطة بدلًا من تقديم المساعدات العينية مثل كسوة الشتاء والبطاطين التي تعمل علي توفير فرص عمل قائمة على إنتاج مستدام.

تضمنت ورشة الخياطة برامج تدريبية مكثفة أشرف عليها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الخياطة وتصنيع الملابس. تمثل هذه البرامج فرصة حقيقية للرجال والنساء لتعلم مهارات جديدة، مما يساعدهم على تحقيق استقلال مادي وتأمين مصدر دخل مستدام.

عبر الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك عن سعادته بالتعاون مع بنك الكساء المصري. وقال: "تعكس هذه المبادرة التزامنا الراسخ تجاه دعم المجتمع بمبادرات مستدامة. رؤيتنا تتجاوز مجرد توفير مستلزمات الشتاء، فنحن نؤمن بأن هذه المبادرة جزء من نهج شامل نسعى لتحقيقه في جميع أنشطتنا المجتمعية".

وأضاف: "تُمثل شراكتنا مع بنك الكساء المصري نموذجًا رائدًا يجمع بين المسؤولية المجتمعية والتنمية الاقتصادية. نعمل معًا لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا، مع تركيز خاص هذا العام على تنفيذ مبادرات تعزز الاستدامة وتمكين المرأة. ونحن على يقين بأن تمكين المرأة ليس مجرد دعم فردي، بل هو استثمار طويل الأجل يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل".

وأكد، أن بي تك مستمرة في دعم المبادرات المجتمعية التي تترك أثرًا إيجابيًا ومستدامًا على حياة الأفراد. نحن نفخر بدورنا في خدمة المجتمع ونتطلع دائمًا إلى إطلاق ودعم المشاريع التي تحقق قيمة حقيقية وتلبي احتياجات المجتمع. التزامنا تجاه المسؤولية المجتمعية هو جزء لا يتجزأ من هويتنا، وسنواصل العمل على تقديم مبادرات تلهم وتدعم الفئات المختلفة، وتسهم في تعزيز التنمية الشاملة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي"٠

من جانبها، أعربت منال صالح، الرئيس التنفيذي لبنك الكساء المصري، عن تقديرها لهذا التعاون الممتد، مؤكدة أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو التنمية المستدامة. وقالت: "نحن نؤمن بأن التمكين الاقتصادي هو مفتاح التنمية الحقيقية. هذه الورشة ليست مجرد مبادرة لدعم الأفراد، بل هي نموذج لتغيير حياة الكثيرين وتحسين مستوى معيشتهم عبر توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة."

وأشارت إلى أن التعاون مع بي تك يتيح الفرصة لتطوير المبادرات المستقبلية التي تركز على تمكين الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع بطرق مستدامة، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل نقطة تحول في كيفية تنفيذ مشاريع المسؤولية المجتمعية بشكل مبتكر.

-انتهى-

#بياناتشركات