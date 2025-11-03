أعلنت شركة بي بي عن بدء التشغيل الناجح لبئر RW5، مضيفةً 80 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الجديد ضمن مشروع غرب دلتا النيل. ويأتي ذلك بالتوازي مع زيادة إنتاج البئر RW4، ليبلغ إجمالي انتاج من البئرين الجديدين نحو 140 مليون قدم مكعب يوميًا منذ بداية هذا العام.

وقال نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة بي بي:“يأتي هذا الإنتاج ضمن برنامج الآبار الإضافية في حقل ريفن، والذي يشكّل جزءًا من أنشطتنا لدعم رؤية مصر في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، فضلًا عن تعزيز استراتيجية بي بي للنمو في المنطقة. كما تعاقدت بي بي مؤخرًا على منصة الحفر البحرية فى المياه العميقة فالاريس DS-12 لحفر ٥ ابار تنمية واستكشافية في البحر المتوسط. ويتوقع أن يبدء الحفر فى ابريل ٢٠٢٦ ويهدف الى إضافة إنتاج جديد خلال صيف العام القادم.

ومن جانبه، قال وائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر:يشكل البئران RW4 وRW5 جزءًا من برنامج الآبار الإضافية في حقل ريفن، والذي تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية. ويبرز هذا الإنجاز قدرة الشركة على التنفيذ بأعلى معايير السلامة والكفاءة"

تمتلك شركة بي بي، المشغل لتسهيلات غرب دلتا النيل، 82.75٪، بينما تمتلك هاربور إنيرجي 17.25٪.

