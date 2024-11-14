الإمارات العربية المتحدة، دبي، استمراراً لجهودها في تعزيز كفاءة وجاذبية أسواق المال المحلية، أعلنت "بي اتش ام كابيتال"، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيينها مزوداً للسيولة على أسهم شركة "لولو للتجزئة القابضة"، إحدى أبرز العلامات التجارية في دولة الإمارات والمنطقة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكان شهر أكتوبر الماضي قد شهد طرح 25% من أسهم شركة "لولو للتجزئة القابضة"، أي ما يعادل 2,582.2 مليون سهم، ثم جرت زيادة حجم الطرح إلى 3,098.7 مليون سهم، بنسبة 30%. وفاق الاكتتاب تغطية الحصص المطروحة بأكثر من 25 مرة لجميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين)، حيث بلغ إجمالي الطلبات 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار أمريكي)، ما يعكس قوة العلامة التجارية للشركة وثقة المستثمرين بأدائها.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي اتش ام كابيتال": "تشهد خدمة توفير السيولة إقبالاً متزايداً من الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسهم هذه الخدمة في المحافظة على السيولة على السهم، وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين بما يتناسب مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن والصادرة من قبل إدارات أسواق المال الإماراتية وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة".

وأكد السعدي حرص "بي اتش ام كابيتال" على الحفاظ على قوة ومتانة القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تمكين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي من الحفاظ على استقرار التحركات السعرية لأسهمها المتداولة، وبالتالي تمكينها من توسيع وتطوير أعمالها والاستفادة من الفرص والتسهيلات المجزية المتوفرة في الدولة، بما يعود بالنفع على الشركة والمستثمرين والمجتمع بشكل عام".

ومع انضمام كل شركة جديدة إلى قائمة الشركات المستفيدة من خدمة مزود السيولة، تعزز "بي اتش ام كابيتال" من حضورها في أسواق المال المحلية، وتسهم في دعم الأهداف الأوسع للشركة المتمثلة في كفاءة الأسواق وثقة المستثمرين، الأمر الذي يُحدث تأثيراً إيجابياً على نمو وأداء أسهم هذه الشركات في ظل ديناميكية الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة".

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae

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