قيادات الشركة يستعرضون خبراتها في ملفات عدة تترقب السوق المصرية تفعيلها

الامارات العربية المتحدة – دبي: شاركت "بي اتش ام كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في النسخة السابعة من مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت" الذي أقيم تحت عنوان "البورصات العربية.. تنافس أم تكامل". بتنظيم شركة “المال جي تي ام” بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد أسواق المال العربية والبورصة المصرية، في فندق نايل ريتز كارلتون بالعاصمة المصرية القاهرة.

واستعرضت "بي اتش ام كابيتال" خبراتها الممتدة في ملفات عدة تترقب السوق المصرية تفعيلها في الفترة المقبلة مثل مثل صناع السوق وموفري السيولة والمشتقات المالية.

وقال علاء دويكات، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بي اتش ام كابيتال": "تواجه أسواق المال في الوطن العربي العديد من التحديات التي يمكن تحويلها إلى فرص من خلال التعاون وتحقيق التكامل بين بعضها البعض، وتوفير المنتجات المالية الحديثة والمبتكرة، ومواكبة التقنيات التي تمنح المستثمرين سهولة ومرونة وسرعة في التداول، وهو ما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق، ولذلك شكّل المؤتمر فرصة لبحث هذه القضايا والاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب الرائدة، بما يعزز تنافسية أسواق المنطقة ويمنحها قدرة أكبر على التطوير والنمو".

وأضاف على هامش مشاركته بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 20٢٤ أن "بي اتش ام كابيتال" حريصة دائماً على تقديم خبراتها في مجال توظيف أفضل الكفاءات البشرية وأحدث التقنيات الإلكترونية لأسواق المال العربية والدولية، انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي باتت وجهة رائدة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يتطلّعون إلى الاستفادة من الخيارات العديدة التي تقدّمها أسواق المنطقة، مضيفاً أن هناك تطوراً نوعياً في مستوى الخدمات التي يقدّمها سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وهو ما يبشر بالمزيد من الأداء القوي خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى نشاط التداول أو إدراج مزيد من الشركات في كل أبوظبي ودبي.

وتحدّث معن البسطامي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "بي اتش ام كابيتال"، في الجلسة الثانية التي تضمنها المؤتمر وحملت عنوان "منتجات أسواق المال وسبل تمويل الشركات"، عن واقع صناديق المؤشرات المتداولة في العالم العربي، وأهمية وجود صنّاع السوق ودورهم في تلبية احتياجات المستثمرين وتطلّعات المساهمين، وقدّم نظرة سريعة حول الأدوات المالية المطبّقة في أسواق المال العربية، مستعرضاً تجربة "بي اتش ام كابيتال" في توفير أحدث الأنظمة الرقمية والبرامج الذكية التي تعزز من كفاءة منظومة التداول في أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأسواق التي تنشط فيها الشركة.

هذا وقد أثنى الحاضرون في المؤتمر على تجربة بي اتش ام كابيتال وتقدم الأسواق المالية الإماراتية خاصة فيما يتعلق بملفات المنتجات المالية وآليات التداول المطبقة بها.

وتضمن المؤتمر الذي افتتحه معالي الوزير أحمد كجوك، وزير المالية المصري، بمشاركة كل من الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، عدة جلسات تغطي مجالات متنوعة ضمت سوق المال وفرص التكامل بين أسواق المال العربية بجانب ملف المنتجات والأدوات المطلوبة في البورصات، بالإضافة إلى سُبل تحفيز الاستثمارات في شهادات الكربون، ومناقشات قوية حول أسواق الدين كونها عنصراً رئيسياً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

-انتهى-

#بياناتشركات