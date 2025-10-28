تستعد شركة بي إم سي هيلكس (BMC Helix)، الرائدة عالميًا في حلول البرمجيات التي تمكّن مؤسسات تقنية المعلومات من تحويل الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية، لاستضافة جولة العملاء والشركاء في فندق إنتركونتيننتال الرياض يوم 29 أكتوبر 2025.

وستسلّط الفعالية الضوء على أحدث ابتكارات الشركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي – بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل ودورها في إحداث التحوّل في إدارة خدمات وتقنيات المعلومات عبر مختلف القطاعات. كما سيشارك عدد من كبار التنفيذيين والخبراء من الشركة رؤاهم حول الاتجاهات التقنية ومسارات تطوير المنتجات وقصص نجاح العملاء، موضحين كيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح مستقبل تقنية المعلومات حول العالم.

وتجمع جولة بي إم سي هيلكس في الرياض نخبة من قادة القطاع وخبراء التقنية لاستكشاف الجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المؤسسي وإدارة الخدمات التشغيلية. كما سيحظى الحضور بفرصة تجربة مباشرة لأحدث قدرات منصة BMC Helix، بما في ذلك HelixGPT وأتمتة الذكاء الاصطناعي الوكيل، للتعرّف على كيفية تمكين المؤسسات من تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والابتكار..



وفي هذا السياق، أشار سلمان كاظمي، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى بي إم سي هيلكس:"تمثل المملكة العربية السعودية مزيجًا فريدًا من الطموح والحجم والسرعة، وهو ما يتوافق تمامًا مع نقاط قوة بي إم سي هيلكس في مجال خدمات وتقنيات المعلومات؛ فنحن ملتزمون بدعم المؤسسات السعودية في رحلتها نحو التحول القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال حلول مرنة وقابلة للتوسع، مصممة لتلبية احتياجات المؤسسات من مختلف القطاعات والأحجام ومراحل النضج الرقمي."وأضاف كاظمي:"تركّز بي إم سي هيلكس على تسريع الابتكار وتحقيق نجاح العملاء وتطبيق الذكاء الاصطناعي الوكيل في إدارة الخدمات والعمليات الرقمية للمؤسسات حول العالم. وستُبرز فعاليتنا في الرياض دور ابتكارات الذكاء الاصطناعي من بي إم سي هيلكس في دعم رؤية السعودية 2030 والتحول الإقليمي الأوسع – من المشاريع الضخمة إلى الشركات المحلية.

وبصفتها رائدة عالميًا في مجال الخدمات التشغيلية، تقدم بي إم سي هيلكس منصة مبتكرة توحّد بين إدارة خدمات تقنية المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرات عمليات الذكاء الاصطناعي. وتُعد منصة هيلكس من أوائل الحلول المؤسسية الجاهزة التي وظّفت الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز جودة الخدمات وتجربة فرق العمل التشغيلية عبر الأتمتة الذكية والتحليلات التنبؤية.

ومن خلال استثماراتها المستمرة في البحث والتطوير وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتركيزها القوي على نجاح العملاء، تمكّن بي إم سي هيلكس المؤسسات من تحقيق أقصى قيمة من استثماراتها التقنية الحالية، مع توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بأمان وكفاءة.

وستتضمن الفعالية عروضًا حية للابتكارات وقصص نجاح واقعية تُبرز كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الإنتاجية ويحسّن تجربة الموظفين ويسرّع التحول الرقمي. كما سيتمكن الحضور من المشاركة في جلسات تدريب تفاعلية لاختبار الإمكانات الكاملة لمنصات BMC Helix وHelixGPT والذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل مباشر، والتعرّف على كيفية تبسيط العمليات وتقليل الأعباء اليدوية وتحسين تجربة المستخدم.

