ستعمل بي أيه إي سيستمز وشركة إنزباير (Inzpire) المتخصصة في التدريب معًا لاستكشاف تطوير الجيل القادم من نظم التدريب العسكري.

بموجب مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها في معرض البحرين الدولي للطيران، ستستكشف الشركتان الفرص المتاحة لتوفير خبرة إنزباير في التدريب الجماعي ضمن خدمات التدريب التشغيلي المستقبلية لشركة بي أيه إي سيستمز.

وقد شاركت إنزباير في التدريب الحيّ والاصطناعي في مجالات الجو والبحر والبر لمدة 15 عامًا تقريبًا، حيث صممت وقدمت تجارب تدريب غامرة لكل من القوات المسلحة البريطانية والدولية.

وسيعمل خبراؤهم مع بي أيه إي سيستمز على إنشاء بيئة اصطناعية موحدة يمكن أن تسمح للقوات العسكرية بالتدريب بأمان باستخدام برامج وتكتيكات المهام الواقعية لتوفر تدريبًا غامرًا وعالي الدقة.

وقال السير ستيوارت آثا، مدير تطوير التدريب والدعم، في بي أيه إي سيستمز:

"تتطور ساحة المعركة الحديثة باستمرار لذا يجب أن تتغير الطريقة التي ندرب بها قواتنا العسكرية للتماشي معها. وهذا هو سبب عملنا مع إنزباير ومقدمي التقنيات المتطورة الآخرين مثل هاديان (Hadean) وفيراي (VRAI) لمساعدتنا في تقديم ميزات التدريب التي يحتاجها عملاؤنا."

من جهته، قال سايمون جيلبرت، مدير تطوير الأعمال والتسويق في إنزباير: "منذ تأسيسها في عام 2005، اكتسبت إنزباير شهرة واسعة في مجال تقديم حلول التدريب الرائعة لعملائنا.

"وكخبراء في تصميم التدريب وتطويره وتقديمه جنبًا إلى جنب مع عدد من الحلول التقنية، طورت إنزباير سجلاً حافلاً ربما لا مثيل له في مجال التدريب. ونحن نتطلع إلى الجمع بين مهارات وقدرات الشركتين كجزء من هذه المبادرة."

وسوف يدمج إثبات المفهوم الأولي، الذي ستقدمه شركة بي أيه إي سيستمز بيئات تركيبية متعددة المجالات لتمكين سيناريوهات التدريب الجماعي المعقدة في بيئة آمنة.

وتنضم إنزباير إلى شركة هاديان المتخصصة في الحوسبة الموزعة وشركة محاكاة الواقع الافتراضي فيراي، للعمل مع بي أيه إي سيستمز لتطوير التكنولوجيا التي ستمكّن القوات الجوية والبرية والبحرية والفضائية والإلكترونية من التدرب بشكل جماعي.

وتعرض شركة بي أيه إي سيستمز قدراتها التدريبية للجيل القادم إلى جانب إنزباير وفيراي في معرض البحرين الدولي للطيران لهذا العام (شاليه أيه23، جناح جي60) الذي يقام في قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين في الفترة ما بين 9-11 نوفمبر.

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نبذة عن بي أيه إي سيستمز

في بي أيه إي سيستمز، يوفر موظفونا عقودًا من الخبرة في العمل مع عملائنا في جميع أنحاء العالم لتقديم التدريب وتطويره لتلبية متطلباتهم الحالية والتشغيلية.

واليوم نحن نعمل في جميع مراحل التدريب من الفصول الدراسية والبيئات الاصطناعية والحية لتقديم تدريب الجيل القادم المرتكز على النتائج. وتوليد المهارات المناسبة لتلبية المتطلبات التشغيلية الحالية والمستقبلية.

ومنذ البداية كان نهجنا مرتكز على الشراكة. فنحن نعمل على تطوير فهم وثيق لمتطلبات عملائنا والتعاون مع شركائنا وموردينا لتقديم أفضل خدمات التدريب لتلبية احتياجاتهم.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت شركة بي أيه إي سيستمز مذكرات تفاهم مع شركة هاديان المتخصصة في الحوسبة الموزعة وشركة محاكاة الواقع الافتراضي فيراي لاستكشاف الطرق المناسبة لاستخدام تقنيتهم كجزء من إثبات المفهوم الخاص ببيئة اصطناعية موحدة.

تشارك بي أيه إي سيستمز في معرض البحرين الدولي للطيران (شاليه أيه23 ، جناح جي60) في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر.

لمعرفة المزيد: -company/our-https://www.baesystems.com/ar/ourbusinesses/air/training

نبذة عن إنزباير

تأسست شركة إنزباير في عام 2005، وهي مورد حاصل على العديد من الجوائز في مجال التدريب الدفاعي المتقدم والخدمات الفنية وأنظمة المهام المتطورة.

في عام 2019، مُنحت إنزباير عقد قدرات التدريب التشغيلي الدفاعي (الجوي) (DOTC(A)) للقوة البيضاء المؤقتة لدعم الانتقال من برنامج التدريب الاصطناعي للدفاع الأرض جوي (DSALT) على مدار 42 شهرًا.

وتعد الشركة شريكًا موثوقًا به لوزارة الدفاع في المملكة المتحدة وتوظف أفرادًا عسكريين سابقين ذوي خبرة عالية يعملون جنبًا إلى جنب مع مهندسي الدفاع وخبراء الأعمال لتقديم

حلول موثوقة من الناحية التشغيلية للعملاء في الجيش والقطاع الخاص والعام. اكتشف المزيد على الموقع www.inzpire.com

للمزيد من التفاصيل، برجاء الاتصال ب:

ايمان أشرف

00971528735726 .ashraf@taqarabu.comIman