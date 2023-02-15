دبي، الإمارات العربية المتحدة: في أعقاب استحواذها مؤخراً على فيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا (VMMEA)، أعلنت "بيوند ون™" – شركة الاستثمار والتشغيل في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT) – عن تعيين نسرين شقير رئيساً تنفيذياً للشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن خلال الإشراف على علامتي "فيرجن موبايل" و "فرندي موبايل" في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ستتولى شقير مسؤولية قيادة وتطوير المرحلة التالية من الشركة.

وبمسيرة قيادية ناصعة امتدت لمناطق جغرافية مختلفة وقطاعات عديدة، أسست نسرين حياتها المهنية ضمن مسارات تتقاطع فيها عوالم التكنولوجيا، والترفيه، والأزياء، وتجارة التجزئة، والاستدامة، في كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والشرق الأوسط. وشغلت مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة YOOX NET-A-PORTER في الشرق الأوسط. وقبل ذلك، قادت عمليات إطلاق شبكة بث مباشر للتسوق على MBC، أكبر شركة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المحرك الأول للمحتوى الرقمي القابل للتسوق. وبصفتها رئيساً لعلامة "فيرجن ميجاستور" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قادت شقير التحول الجذري للشركة عبر تسع أسواق. كما شغلت مناصب عليا في كل من Viacom، و Sony Music، و Bertelsmann AG، و Hearst.

وقال ماركوس تاغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيوند ون": "تتمتع نسرين بشخصية قيادية وتفكير مستقبلي، ولديها سجل حافل من النجاحات الملموسة في مختلف قطاعات الأعمال ومجالات النمو. ويسعدنا العمل معها لقيادة بيوند ون الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي صفقتنا الأولى من بين العديد من صفقات الاستحواذ في أسواق النمو حول العالم".

وتعليقاً على تعيينها في "بيوند ون"، قالت شقير: "لا يزال عدد النساء اللواتي يترأسن شركات التكنولوجيا الكبيرة ضئيلاً نسبياً. ومع بيوند ون، سنقدم فرصاً وإمكانات مذهلة في الصناعة للمواهب التقنية ورواد الأعمال، وخاصة النساء، على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وأضافت: "نحن شركة تؤمن بتكافـؤ الفرص، مع رؤية واضحة تركز على دعم وتنمية المواهب عبر قطاعات وفئات متعددة – وبما يتجاوز مجرد شركة اتصالات واحدة، ومجرد منطقة واحدة وقطاع واحد. وبدوري، فأنا أتطلع بكل شغف لتحقيق رؤية تجمع بين الإبداع والمجتمع والاتصال معاً، مع الحفاظ على تجربة رائعة، وإضفاء طابع شخصي أكثر يواكب مختلف التطلعات والمتطلبات بالمنطقة".

وكانت "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا – المشغل الرائد لشبكة افتراضية للهواتف المحمولة في الشرق الأوسط - قد حققت نجاحاً كبيراً منذ تأسيسها في العام 2006، وتقدم خدماتها اليوم لأكثر من ثلاثة ملايين مستخدم في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعمل على تشغيل منصة اتصالات رقمية مربحة ورائدة في القطاع لكل من عمليات "فيرجن موبايل" و "فرندي موبايل".

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نبذة عن "بيوند ون™"

"بيوند ون" هي شركة مزودة للخدمات الرقمية تُعيد صياغة التجربة الرقمية الشخصية للمستهلكين بشكل جذري في الأسواق الناشئة حول العالم. نحن نضع الفرد في صميم كل ما نفكر ونقوم به، لابتكار تجارب رقمية مخصصة للغاية تعمل على تحسين حياتهم، وإيجاد عالم أكثر شمولية وحيوية وترابطاً للجميع. ويقع المقر الرئيسي لشركة "بيوند ون" في دبي، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار العالمية الخاصة "بريورا مانجمينت هولدينغ دبي"، وتعمل من خلال استثماراتها في عدد من البلدان حول العالم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.beyond.one

نبذة عن "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا

"فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا هي جزء من مجموعة شركات عائلة فيرجن. إن "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا هي المسؤولة عن جميع العمليات التشغيلية لشركة "فيرجن موبايل" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وانطلقت

أعمالها في المنطقة منذ العام 2009، وتدير علامتين تجاريتين للمستهلكين هما "فيرجن موبايل" و "فرندي موبايل". ومن خلال الشراكة مع مشغلي خدمات الاتصالات، يقدم فريق "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا للعملاء منتجات وباقات مبتكرة مصممة لتحسين تجربة الاستخدام. وتؤمن "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط بأهمية وجود كفاءات موهوبة في فريقها، ويتألف فريقها الإداري من متخصصين بمستوى رفيع من مجموعة متنوعة من مشغلي شبكات الهاتف المحمول الناجحين إقليمياً وعالمياً، وكذلك من مشغلي الشبكات الافتراضية للهواتف المحمولة.

نبذة عن مجموعة "فيرجن"

"مجموعة فيرجن" هي مجموعة استثمارية دولية رائدة، وواحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة وتقديراً في العالم. وتأسست "مجموعة فيرجن" في العام 1970 مع ولادة شركة "فيرجن ريكوردز"، واستمرت في الاستثمار في عدد من الأعمال التجارية الناجحة واحتضانها وتنميتها في الأسواق الخاصة والعامة. وتوسعت "مجموعة فيرجن" في العديد من القطاعات منذ انطلاقتها، مرتكزة على طموح السير ريتشارد في إنشاء العلامة التجارية الأكثر جاذبية في العالم. وتشمل هذه القطاعات السفر والترفيه، والخدمات المالية، والصحة وجودة الحياة، والتكنولوجيا والإنترنت، والموسيقى والترفيه، والإعلام والاتصالات المتنقلة، والفضاء، والطاقة المتجددة. ويعد تجنب آثار تغير المناخ أولوية رئيسية للشركات التي تحمل علامة "فيرجن" التجارية، ونعتقد أن جميع الشركات تحت علامة "فيرجن" التجارية يجب أن تصل إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك. تعرّف إلى المزيد على www.virgin.com.