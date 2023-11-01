دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقعت "بيوفنتشر هيلث كير"، شركة الأدوية الحيوية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي، اتفاقية شراكة دوائية مع شركة (إيزولو لايف) في جنوب أفريقيا وذلك لتوزيع منتجات شركة "بيوفنتشر هيلث كير" وتوفير الدعم الفني في منطقتي جنوب وشرق أفريقيا.

وتأتي مذكرة التفاهم لتعزز حضور شركة "بيوفنتشر هيلث كير" في القارة الأفريقية مع تخطيطها لتصدير أربع منتجات وعلامات تجارية إلى هذه الأسواق، حيث تتطلع الشركة للتوسع بالقارة السمراء، ودخول المزيد من البلدان الأفريقية، والارتقاء بجودة المنتجات الإماراتية، وترسيخ الثقة بعلامتها التجارية في المنطقة.

تحظى "بيوفنتشر هيلث كير"، والتي تبلغ قيمتها السوقية ما بين 250- 300 مليون دولار أمريكي، بشبكة توزيع عالمية؛ وتلتزم بالاستثمار في علوم الحياة وحلول التكنولوجيا الحيوية لتحفيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في حين تبلغ القيمة السوقية لشركة (إيزولو لايف) 100 مليون دولار أمريكي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في منصة صفقات الأعمال "The Deals Hub"، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.

يجمع منتدى دبي للأعمال، الذي ينعقد خلال الفترة 1-2 نوفمبر الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه االله"، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار.

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