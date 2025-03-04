أبوظبي: عقدت "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، شراكة مع "هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة" لتعزيز صحة الأطفال في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتركز الشراكة على توسيع برامج التدخل الصحي المبكر، وتطوير الحلول الصحية الشاملة المخصصة للأطفال، والاستفادة من تقنيات الرعاية الصحية المتقدمة، ودعم البحوث القائمة على البيانات. وسيمهد التعاون الطريق لتطوير استراتيجيات ومبادرات صحية خاصة بالطفولة تلبي الاحتياجات الضرورية في مراحل النمو، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز صحة الأجيال القادمة وازدهارها.

ويدعم هذا التعاون، بتركيزه على عافية الأطفال، "استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035" وخطة "مئوية الإمارات 2071"، ويسهم في تحقيق فوائد ملموسة وطويلة الأمد لأجيال المستقبل.

وقال سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في "هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة": "تعكس الشراكة التزامنا الراسخ بتوفير بيئة صحية وآمنة للأطفال الصغار، وتمكينهم من الوصول إلى أفضل الخدمات الصحية والتنموية، وذلك من خلال تعزيز الجهود المشتركة بين الهيئة وشركائها في القطاع الصحي. وستساهم الشراكة مع "بيورهيلث" في الارتقاء بمستوى الفحوصات السريرية المبكرة، وبرامج المراقبة الصحية، وتعزيز البحوث الابتكارية التي تسهم في دعم صحة ورفاه الأطفال وأسرهم في جميع أنحاء أبوظبي."

وأضاف سعادته: "نحن ملتزمون بالعمل مع كافة شركائنا لتحقيق رؤيتنا المشتركة، التي تضع الأطفال في صميم جهودنا التنموية، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة الإمارات كإحدى المدن الرائدة في تقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة وفق أرقى المعايير العالمية."

وأكد سعادته بأن الشراكة مع "بيورهيلث" تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الابتكار الصحي وبرامج توعية المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعرفة وتطوير السياسات الصحية التي تدعم تنمية الطفولة المبكرة، مشيراً إلى أهمية تمكين العاملين في هذا المجال عبر ورش وبرامج تدريبية، تضمن تبني أحدث الممارسات والأساليب العلمية، مع التأكيد على تعزيز الشراكات الابتكارية التي تدعم الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الصحية.

بدورها، قالت راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "بيورهيلث": "تؤمن "بيورهيلث" بأن أساس المجتمع المزدهر يبدأ من صحة الأطفال وعافيتهم. وتجسد شراكتنا مع "هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة" التزامنا بتعزيز صحة الأطفال والمساهمة في رؤية أبوظبي للتنمية الشاملة. ومعاً، نعمل على إنشاء أنظمة أكثر تأثيراً للرعاية الصحية والتعليم والتدخل الصحي المبكر تضمن لكل طفل الوصول إلى الأدوات والرعاية التي يحتاجها. ومن خلال الجمع بين خبراتنا في البحوث والتكنولوجيا وبين رؤيتنا المشتركة للمجتمعات المتمكّنة، فإننا نضع الأساس لأجيال أكثر صحة في المستقبل".

وتقود «بيورهيلث»، من خلال «عيادات صحة» التابعة لها، الجهود الرامية إلى تعزيز برامج الفحص الصحي المدرسي في أبوظبي، وذلك بتوجيه استراتيجي من »هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة« وبالتعاون مع »مركز أبوظبي للصحة العامة«. تهدف هذه الفحوصات إلى تحسين إدارة صحة الأطفال، والكشف المبكر عن الأمراض، وترسيخ أسس الرفاهية طويلة المدى من خلال رؤى قائمة على البيانات. ويشمل البرنامج تطبيق أداة استبيانات الأعمار ومراحل التطور الاجتماعية "ASQ" لفحص الأطفال واكتشاف تأخر النمو، إلى جانب الفحص الصحي الشامل لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، والمؤسسات. إضافةً إلى ذلك، يتضمَّن البرنامج اعتماد أحدث الأدوات العالمية للكشف عن أمراض الأطفال، بما في ذلك قائمة التحقق من أعراض الأمراض لدى الأطفال "PSC"، والتي تساعد المختصين في تحديد الأعراض النفسية والاجتماعية لدى الأطفال، ما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدَّمة ومُخرجاتها.

وسيشمل التعاون أيضاً إنشاء مرصد للعمر الصحي المديد، وهو منصة متطورة تستفيد من تحليلات البيانات المتقدمة لمتابعة وإدارة صحة الأطفال. وستوفر هذه الأداة المبتكرة رؤى صحية مخصصة واستشرافية من خلال لوحات معلومات مفصلة، ​​بحيث تتابع الصحة من المراحل السابقة للولادة إلى المحطات الرئيسية للنمو. ويعكس المرصد رؤية "بيورهيلث" في تطوير علم إطالة العمر ودعم الأسر والمتخصصين بمجال الرعاية الصحية في تقديم رعاية هادفة واستباقية.

وستلعب البحوث دوراً محورياً في هذه الشراكة، مع التركيز على مجالات مهمة مثل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والصحة النفسية، والرفاه الاجتماعي. وستوجّه النتائج إنشاء برامج قائمة على الأدلة تعمل على تحسين مخرجات الرعاية الصحية للأطفال وأسرهم. كما ستتعاون "بيورهيلث" مع برنامج "أنجال ز" التابع للهيئة، بالعمل مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية لدمج الحلول المبتكرة في شبكة الرعاية الصحية الخاصة بها. ومن خلال تسهيل الاختبارات الصحية والبرامج التجريبية ومشاريع التطوير المشترك، تتوافق الشراكة مع رؤية "بيورهيلث" لرعاية صحية متقدمة للأطفال.

إلى ذلك، يشكل تمكين المجتمعات أحد المحاور المهمة للتعاون الثنائي. وستوفر حملات التوعية المشتركة وورش العمل التدريبية للآباء والمعلمين والمتخصصين بمجال الرعاية الصحية المعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز البيئات الداعمة لنمو الأطفال. وسيتم تعزيز خدمات الصحة النفسية من خلال "سكينة"، منصة "بيورهيلث" المخصصة للصحة النفسية ، والتي تقدم خدمات استشارية مخصصة ودعماً نفسياً ومبادرات يقودها المجتمع لمساعدة الأسر ومقدمي الرعاية.

وستعطي "بيورهيلث" و"هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة" الأولوية لتطوير المتخصصين بمجال الرعاية الصحية في مرحلة الطفولة المبكرة لضمان التقدم المستدام. ويشمل ذلك برامج تدريبية متخصصة وورش عمل نوعية، إلى جانب دعم الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، والتي ستقدم مؤهلات عالية الجودة وترفع المعايير المهنية في مجال تعزيز صحة الأطفال ونموهم.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. و من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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