أبوظبي: أعلنت مجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن استكمال عملية استحواذها الاستراتيجي على "سيركل هيلث جروب"، أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة، في خطوة تمثل علامة فارقة هامة في استراتيجية التوسع العالمي لـ "بيورهيلث". ويعكس إتمام هذه الصفقة، التي حصلت على الموافقات التنظيمية في وقت قياسي، القدرات التشغيلية الاستثنائية لمجموعة "بيورهيلث" والتزامها بتحقيق النمو دولياً.

ويعزز إتمام هذا الاستحواذ دور "بيورهيلث" الرائد على المستوى العالمي في مجال الرعاية الصحية. وفي إطار رؤيتها التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الرفاهية وتحسين خدمات الرعاية الصحية، تلتزم "بيورهيلث" بالتحسين المستمر لخدمات وتجارب المرضى واعتماد الممارسات السريرية الأكثر تقدماً. كما يعكس توسع المجموعة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة المتحدة تركيزها على تطوير علم إطالة العمر وفتح آفاق تتخطى حدود الوقت للبشرية.

وقال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيورهيلث": "يسعدنا إتمام عملية الاستحواذ على "سيركل هيلث جروب" في وقت قياسي. ويجسد هذا الإنجاز التميز التشغيلي لمجموعة "بيورهيلث" وقدرتها على التكيف الاستراتيجي في توسيع تأثيرها وبصمتها الدولية. وبعد الاستثمار في "أردنت للخدمات الصحية" في الولايات المتحدة، يعد هذا الاستحواذ الدولي الثاني لمجموعة "بيورهيلث"، وهو ما يتماشى مع تطلعاتنا في بناء أساس راسخ على المستوى الدولي."

وعلّق فرحان مالك، العضو المنتدب لمجموعة "بيورهيلث": "يعد استكمال الاستحواذ على "سيركل هيلث جروب" خطوة استراتيجية فارقة لمجموعة "بيورهيلث". وفضلاً عن التوسع الذي نحققه من خلال هذا الاستحواذ، فإننا سنرسخ مكانة المجموعة باعتبارها مجموعة عالمية للرعاية الصحية. فنحن لا نستثمر في مستقبل الرعاية الصحية فحسب؛ بل نعمل على تشكيلها لتكون أكثر اتصالاً وابتكاراً وتوافراً على نطاق عالمي. وتتوافق هذه الخطوة مع رؤيتنا الطموحة لريادة مستقبل أكثر صحة للجميع، وتؤكد حرصنا على الارتقاء بمكانة أبوظبي العالمية في قطاع الرعاية الصحية وإحداث ثورة في خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم. ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكات طويلة الأمد ضمن منظومة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة".

ويمثل هذا الاستحواذ، البالغ قيمته حوالي 1.2 مليار دولار قبل احتساب الديون، استثماراً كبيراً في مستقبل الرعاية الصحية، ما يضع "بيورهيلث" في طليعة الابتكار العالمي في مجال الرعاية الصحية وتقديم الخدمات.

وفي إطار هذا الزخم الكبير، تعمل "بيورهيلث" على المضي قدماً في استراتيجيتها الطموحة للتوسع العالمي في عام 2024. ولا تشتمل هذه الرؤية على عمليات الاستحواذ في الأسواق المحلية فحسب، بل أيضاً التوسع في الأسواق الدولية لبناء منصة عالمية للرعاية الصحية.

وبينما تواصل "بيورهيلث" توسعها العالمي الاستراتيجي، تؤكد المجموعة التزامها التام نحو مهمتها المتمثلة في تقديم تجارب رعاية صحية فريدة من خلال الابتكار والحلول القائمة على التكنولوجيا والتعاون. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز خدمات "بيورهيلث" وحضورها في مشهد الرعاية الصحية الدولية، إلى جانب ترسيخ مكانتها بصفتها مجموعة رائدة في قطاع الرعاية الصحية تكرس جهودها لتحسين حياة الأفراد وتعزيز صحة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وترسيخ مكانة أبو ظبي على الخريطة العالمية.

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نبذة عن بيورهيلث:

من خلال تطوير علم اطالة العمر الصحي، تطلق مجموعة "بيورهيلث" رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية من الإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر منصة رعاية صحية متكاملة مدعومة بمنظومة رائدة تركز على زيادة متوسط ​​العمر وتحسين المدى الصحي في دولة الأمارات. تشتمل المجموعة على أكثر من 25 مستشفى، وأكثر من 100 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تهدف الشركة لإتاحة استدامة الشباب للبشرية جمعاء.

تتكون شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة لـ "بيورهيلث" في أنحاء أبو ظبي والإمارات الشمالية من:

شركة أبو ظبي للخدمات الصحية "صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد – أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وهو مركز رعاية صحية متخصص يركز على العلاج بالخلايا والطب التجديدي.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية

أردنت - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية

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