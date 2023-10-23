تأتي الخطوة ضمن إطار تعزيز جاهزية القطاع الصحي للمستقبل من خلال نقل الرعاية الصحية إلى السحابة

أبوظبي: أطلقت "بيورهيلث"، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، منصة سحابية مخصصة للرعاية الصحية تحت مسمى "بيورنت" (PureNet) لتوفر من خلالها الرعاية الصحية الرقمية كخدمة. وتقوم منصة ”بيورنت" القائمة على تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة، بربط مقدمي خدمات الرعاية الصحية الحاليين والجدد بشكل سلس لتبسيط عملياتهم ورقمنتها بأقل التكاليف.

ستعمل المنصة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمكين مقدمي الرعاية الصحية من تقديم رعاية شاملة تركز على المريض، مع تقليل التكاليف التشغيلية. وتستهدف هذه المنصة الشاملة جميع مقدمي الرعاية الصحية، بصرف النظر عن حجم أعمالهم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، حيث تمكنهم بشكل فوري وفعال من إدارة الاحتياجات التكنولوجية لعملياتهم مع مراعاة التكلفة.

وتماشياً مع محور "المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً" ضمن الرؤية الوطنية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى تسريع النمو الاجتماعي والاقتصادي والتنمية على مدى الخمسين عاماً القادمة، تبرز منصة "بيورنت" كركيزة رئيسية في تحول الرعاية الصحية الرقمية، بما يتماشى مع التزام "بيورهيلث" برفع مستوى التميز في الرعاية الصحية والارتقاء برعاية المرضى في دولة الإمارات وخارجها.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في بيورهيلث: "تعمل منظومة الرعاية الصحية اليوم بشكل منفصل، حيث يعتمد كل من المرضى ومقدمي الرعاية بشكل كبير على التعامل وجهاً لوجه. وقد حان الوقت لتبنّي ديناميكيات حديثة لقطاع الرعاية الصحية سريع التطور، وإطلاق العنان لإمكانات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لسد الفجوات بين الفرق الطبية، فضلاً عن بناء منظومة رعاية صحية مترابطة، مع ضمان أن إعطاء الأولوية لاحتياجات المرضى. وفي هذا السياق، تمثل منصة "بيورنت" بوابة نحو التميز في الرعاية الصحية المترابطة التي تضع المرضى في قلب عملياتها. ومن خلال ربط خدمات الرعاية الصحية المتنوعة عبر شبكتنا، تعمل "بيورنت" على إزالة أوجه القصور لتحسين التميز التشغيلي وتوفير تجربة استخدام شاملة عبر نظام الرعاية الصحية بأكمله".

وتقدم منصة "بيورنت" حلولاً لكل مرحلة من مراحل تقديم الرعاية الصحية، بدءاً من رقمنة إدارة سجلات المرضى وتبسيط المهام الإدارية، وصولاً إلى تقديم رؤى لتحسين مشاركة المرضى ورضاهم. كما أن سهولة التشغيل والمرونة التي تمتاز بهما المنصة يجعلها حلاً قابلاً للتطبيق بسهولة بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، حيث تتكامل مع حلول المؤسسات وتطبيقات الطرف الثالث لتسهيل تبادل البيانات والمعرفة. كما توفر المنصة مساحة مفتوحة لمطوري التطبيقات للبناء والابتكار، مما يتيح التحسين المستمر ويدعم سرعة نمو مقدمي الرعاية الصحية من خلال دمج حلول متعددة وبالتالي تقليل التكاليف بشكل عام.

وفي حين أن منصة "بيورنت" متاحة لجميع مقدمي الرعاية الصحية، ستكون "مستشفى الشيخ خليفة التخصصى" في مدينة رأس الخيمة من أوائل مستخدمي المنصة. وتعمل منصة الرعاية الصحية السحابية اليوم بكامل طاقتها ومن المتوقع أن تستفيد منها المستشفيات والعيادات والمختبرات في دولة الإمارات ومختلف دول العالم.

وتماشياً مع التزامها بإحداث ثورة في الرعاية الصحية، تحرص "بيورهيلث" على تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في إطار جهودها لدفع جهود الابتكار في مجال الرعاية الصحية. ومن خلال إدارتها الفعالة للبيانات، تقوم "بيورهيلث" بدور رائد في تعزيز مفهوم الرعاية الصحية السحابية، بما يسهم في التأثير بشكل إيجابي على حياة الأفراد في دولة الإمارات وخارجها لتحقيق مستقبل مستدام وأكثر صحة للأجيال المقبلة.

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نبذة عن بيورهيلث:

من خلال تطوير علم طول العمر، تطلق مجموعة "بيورهيلث" رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية من الإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر منصة رعاية صحية متكاملة مدعومة بمنظومة رائدة تركز على زيادة متوسط ​​العمر وتحسين المدى الصحي في دولة الأمارات. تشمل المجموعة أكثر من 25 مستشفى، وأكثر من 100 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تهدف الشركة لإتاحة استدامة الشباب للبشرية.

تتكون شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة لـ "بيورهيلث" في أنحاء أبو ظبي والإمارات الشمالية من:

شركة أبو ظبي للخدمات الصحية "صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

رافد – أكبر مؤسسة مشتريات المجموعة للرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وهو مركز رعاية صحية متخصص يركز على العلاج بالخلايا والطب التجديدي.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي ، تخدم مؤسسة الصحة والعافية

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.purehealth.ae