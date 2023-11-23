أبوظبي: استحوذت "بيورهيلث"، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، على 100% من "بيور سي اس"، الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

وفي إطار الرؤية الرامية إلى تسريع الرقمنة، سيضمن الاستحواذ وصول "بيورهيلث" إلى حلول تتناسب مع احتياجات الغد، مما يرسخ ريادتها التكنولوجية ويعزز التزامها بإنشاء منصة مدعومة بالتكنولوجيا ويدعم جهودها لرفع معايير التميز في الرعاية الصحية. ويتماشى ذلك مع إدراك المجموعة لأهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تطوير قطاع الرعاية الصحية وخدمات المستهلكين.

ونفذت "بيور سي اس" أكبر مشروع للصحة الرقمية في المنطقة، وهو منصة "رعايتي"، الملف الوطني الصحي الموحد، والتي تشمل ما يفوق 17 مليون سجل طبي إلكتروني فريد ضمن قاعدة موحدة. ويحسّن المشروع التحويلي رعاية المرضى والكفاءة وفعالية التكلفة، ويبسّط الوصول إلى السجلات، ويساهم في تطوير مشهد الرعاية الصحية في الدولة. كما نفذت "بيور سي اس" مشاريع عديدة تتعلق بالتكنولوجيا على المستويين المحلي والاتحادي والتي تركز على تكامل الأنظمة المتطورة، ومراكز البيانات والأمن السيبراني وتطبيقات المستهلك الرقمية.

وقال فرحان مالك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "يسعدنا الإعلان عن استحواذ "بيور سي اس" الذي يعزز مكانتنا في وقت نواصل فيه إحداث ثورة في قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال دمج قدرات الشركة المتخصصة بالتكنولوجيا، نستمر في رفع معايير التميز في قطاع الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى ليس فقط في دولة الإمارات، ولكن عالمياً ضمن شركاتنا الدولية. ونظراً للتطورات التكنولوجية والرقمية المستمرة، نحرص على ترسيخ ريادتنا من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية المتطورة وحلول الرعاية الصحية المبنية على الحوسبة السحابية، انطلاقاً من إيماننا بدورها الإيجابي في التأثير على حياة الأفراد والمجتمعات."

وتابع مالك: "أطلقنا مؤخراً "بيورا"، أول تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية في المنطقة، و"بيورنت"، السحابة المخصصة للرعاية الصحية التي توفر منصة للصحة الرقمية كخدمة بناءً على أحدث تكنولوجيا الحوسبة السحابية. وسنستفيد بصورة أكبر من الخبرات الهندسية السحابية التي تقدمها "بيور سي اس" في تطوير تلك المبادرتين. ويتماشى التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا والحلول المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي مع مساعينا الهادفة للمساهمة في تطوير القطاع وتعزيز جاهزيته للمستقبل."

وتضم "بيور سي اس" فريقاً متميزاً يشمل ما يفوق 95 خبيراً في البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وأكثر من 200 متخصص في الحلول الرقمية، وما يزيد عن 250 موظفاً في مجال البنية التحتية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى أكثر من 100 خبير في حلول المؤسسات.

وتشمل تلك القدرات البشرية واسعة النطاق علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والحلول الرقمية، والبنية التحتية السحابية، والأمن السيبراني، والحلول المؤسسية، مما يعكس مكانة "بيور سي اس" كعملاق في مجال التكنولوجيا. وتدعم تلك الخبرات قدرات "بيورهيلث"، وتعزز الابتكار، وتساعد منظومة الرعاية الصحية للتوجه لمستقبل أكثر أماناً وكفاءة وتركيزاً على المرضى.

وصرّح جنيد خان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى "بيورهيلث": "نتطلع إلى دمج قدرات وحلول "بيور سي اس" في مجموعة "بيورهيلث". وأضاف جنيد: "غالباً ما تواجه شركات الرعاية الصحية تحديات تتعلق بالمعلومات، ومع هذا الاستحواذ سنتمكن من إنشاء منصة شاملة للتكنولوجيا الصحية، في إطار رؤية شاملة لمتطلبات واحتياجات نظام تكنولوجيا المعلومات بدلاً من منظومة تعمل بشكل منعزل. وقد وضعت "بيورهيلث" الأسس اللازمة لتشكيل رعاية صحية تتناسب مع متطلبات الغد، حيث نعمل لبناء "مستشفى سحابي" ونثق بأن قدراتنا التكنولوجية تعزز مبادراتنا المستقبلية، وستدعم مساعينا لمواصلة الارتقاء بالتميز التشغيلي."

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن بيورهيلث:

من خلال تطوير علم طول العمر، تطلق مجموعة "بيورهيلث" رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية من الإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر منصة رعاية صحية متكاملة مدعومة بمنظومة رائدة تركز على زيادة متوسط ​​العمر وتحسين المدى الصحي في دولة الأمارات. تشمل المجموعة أكثر من 25 مستشفى، وأكثر من 100 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تهدف الشركة لإتاحة استدامة الشباب للبشرية.

تتكون شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة لـ "بيورهيلث" في أنحاء أبو ظبي والإمارات الشمالية من:

شركة أبو ظبي للخدمات الصحية "صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. رافد – أكبر مؤسسة مشتريات المجموعة للرعاية الصحية في دولة الإمارات.

– أكبر مؤسسة مشتريات المجموعة للرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ، وهو مركز رعاية صحية متخصص يركز على العلاج بالخلايا والطب التجديدي.

، وهو مركز رعاية صحية متخصص يركز على العلاج بالخلايا والطب التجديدي. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي ، تخدم مؤسسة الصحة والعافية

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال على:

بدور موسى

مدير علاقات عامة

أبكو العالمية

bmossa@apcoworldwide.com