أبوظبي، 16 يونيو 2023: في إطار مهمتها المتمثلة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، أعلنت "بيورهيلث"، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في الشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية مع "مركز شيبا الطبي" في إسرائيل، المؤسسة الرائدة عالمياً في مجال البحوث الطبية. وسيعمل الجانبان عن كثب على تنفيذ مشاريع مشتركة للبحوث السريرية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع مبادرات البحوث الجينية، والتعاون في تدريب الكوادر، ودعم السياحة الصحية في كلا البلدين.

وبحضور سعادة السفير محمد الخاجة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل، وقع ممثلون عن المؤسستين على مذكرة تفاهم لتأكيد التزامهم المشترك. ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذا التعاون في تعزيز البحوث السريرية وتبادل الدراسات والتعاون في التجارب السريرية والمشاريع البحثية للابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وسيركز التعاون أيضًا على التعليم والتدريب، حيث سيشترك الجانبان في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والفعاليات وإنشاء مشاريع التخصص السريري والتدريب الداخلي. وسيتمكن الكادر الطبي في كلا المؤسستين من توسيع نطاق خبراته عبر الانغماس في البيئة الديناميكية للمؤسسة الشريكة.

وأشاد سعادة محمد آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل، بهذا التعاون قائلاً: "إنه لأمر رائع أن يقوم لاعبان رئيسيان في القطاع الطبي الإماراتي والإسرائيلي، بالجمع بين خبراتهما والعمل معًا على تحسين صحة وحياة شعوب بلدينا. فمن المهم جني الثمار الحقيقية للسلام والتركيز عليها سعيًا إلى تحسين صحة الناس وحياتهم ومستويات معيشتهم".

وتعليقًا على التعاون، قال سعادة أمير حايك، سفير إسرائيل لدى الإمارات العربية المتحدة: "إن مذكرة التفاهم الموقّعة اليوم بين بيورهيلث، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، ومركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى حكومي في إسرائيل، تمثّل روح "اتفاق إبراهيم" الذي يجمع بين شعبينا بما يعود بالنفع على المنطقة".

من جانبه قال راشد القبيسي، رئيس الشؤون المؤسسية في مجموعة "بيورهيلث": “تمثّل هذه الشراكة علامة فارقة في جهودنا الرامية إلى دفع عجلة الابتكار بمجال الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى. ومن خلال الجمع بين خبراتنا ومواردنا، نهدف إلى تعزيز الأبحاث الرائدة والارتقاء بمستوى القطاع الطبي وإنشاء إطار عمل محكم لتنسيق الخدمات السريرية. وتؤكد مذكرة التفاهم على جهود "بيورهيلث" لتعزيز خبرات ومعارف المتخصصين في الرعاية الصحية، كما تمهّد الطريق لإحراز المزيد من التقدّم في أنظمة الرعاية الصحية بمختلف أنحاء الشرق الأوسط."

وأضاف القبيسي: "بصفتنا أكبر منصة للرعاية الصحية في المنطقة، فإننا نفخر بالعمل مع شركاءٍ يبادلوننا نفس الرؤية تجاه تطوير قطاع الرعاية الصحية والتأثير بشكل إيجابي على صحة المجتمعات. وتتماشى جهودنا هنا مع التزام "بيورهيلث" بتطوير علم إطالة العمر وإطلاق رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية من دولة الإمارات إلى بقية بلدان العالم. وسنواصل مساعينا الحثيثة لرفع معايير التميز في مجال الرعاية الصحية وتمكين الأفراد من الاستمتاع بحياة أطول وأكثر صحة وسعادة واكتمالا، مما سيعزز بدوره مكانة أبوظبي والإمارات كمركز عالمي للرعاية الصحية".

وفي هذا الإطار، قال يوئيل هار إيفين، مدير القسم الدولي وتنمية الموارد في "مركز شيبا الطبي": "يمثل هذا التعاون الذي تم تشكيله حديثًا بين مجموعة "بيورهيلث" ومركز شيبا الطبي مبادرة جديدة أخرى نحو تعزيز العلاقات بين نظام الرعاية الصحية في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وترسيخ جوهر "اتفاق إبراهيم". وتعد تلك الاتفاقيات ذات أهمية كبيرة لبناء استراتيجية وأسس قوية لمشاركة معارفنا وخبراتنا في مجالات البحث والتجارب السريرية والتدريب الطبي."

ومن خلال شبكتها الواسعة التي تضمّ أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة وحلول تأمين وصيدليات وتكنولوجيا صحية وعمليات شراء، تبرز "بيورهيلث" كشركة رائدة في طليعة أنظمة الرعاية الصحية المتقدمة. ويتوافق هذا النهج الشامل مع مهمتها المتمثلة في إطالة استدامة الشباب للأفراد من خلال دفع عجلة الابتكار والتحوّل في قطاع الرعاية الصحية.

ويعدّ توقيع مذكرة التفاهم بين "بيورهيلث" و"مركز شيبا الطبي" خطوة نوعية هامة لكلا الجانبين لتسخير إمكانياتهم وقدراتهم في تمكين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية وقطاع الرعاية الصحية ككلّ، وتمهيد الطريق أمام تحقيق إنجازات رائدة في قطاع الرعاية الصحية.

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