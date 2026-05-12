• تتيح الخدمة إجراء الاختبارات الاستباقية والوقائية

• تعزز الراحة وسهولة الوصول والرعاية المتمحورة حول المرضى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "بيورلاب"، التابعة لمجموعة بيور هيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق خدمة سحب العيّنات من المنزل، والتي تتيح للمرضى إجراء اختبارات تشخيص موثوقة من راحة منازلهم، مما يعزز سهولة الحصول على الرعاية الوقائية والمتمحورة حول المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتوسّع خدمة سحب العيّنات من المنزل خيارات المرضى من خلال توفير وسيلة موثوقة وسهلة لإجراء الفحوصات المخبرية دون الحاجة إلى زيارة المختبر. وتستند الخدمة إلى قائمة اختبارات تشخيصية شاملة، مدعومة بأكثر من 145 مختبراً، وأكثر من 1400 من الكوادر الطبية المرخّصة، وما يزيد على 50 شهادة اعتماد تضمن أعلى مستويات الدقة السريرية. ولمدة محدودة، توفر "بيورلاب" خدمة التوصيل المجاني، بما يعزز سهولة الوصول للمرضى. وعلى عكس الخدمات الأخرى المتاحة، فإن خدمة سحب العيّنات من المنزل مدمجة بالكامل مع مختبرات "بيورلاب" الداخلية، ما يضمن دقة ثابتة وموثوقة على أعلى مستوى.

ويأتي إطلاق الخدمة بعد نجاح المرحلة التجريبية في كل من أبوظبي ودبي، مع خطط للتوسع التدريجي في مختلف إمارات الدولة. وتمكّن الخدمة الأفراد من حجز خدمة سحب العيّنات من منازلهم، مع تسليم النتائج خلال 24 ساعة في معظم الفحوصات الروتينية. ويشكّل هذا الإطلاق محطة رئيسية في مسيرة "بيورلاب"، إذ يتيح لها تقديم قدراتها التشخيصية الشاملة وحوكمتها السريرية مباشرة إلى المرضى من خلال نموذج خدمة منزلية متكامل بالكامل.

وتتخطى الخدمة الحدود التقليدية للتشخيص، لتقدم الدعم للأفراد الذين يمكن أن يأجلوا اختباراتهم بسبب ضيق الوقت وتحديات المواصلات أو عدم الرغبة بزيارة العيادات. كما تغطي مجموعة واسعة من التشخيصات الروتينية والمتقدمة، بما في ذلك فحوصات الصحة العامة، واختبارات الفيتامينات والتغذية، وفحص مرض السكري والكوليسترول، وتقييمات الغدة الدرقية، وفحوصات صحة العظام.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة سونالي داتا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "بيورلاب": "تعكس خدمة سحب العيّنات من المنزل لدى بيورلاب تحولاً استراتيجياً نحو نماذج رعاية صحية أكثر سهولة واستباقية، تضع المرضى في صميم منظومة الرعاية. ومن خلال توسيع قدراتنا التشخيصية خارج نطاق المختبر، نُمكّن المرضى من الحصول على مؤشرات صحية مبكرة وتعزيز استمرارية الرعاية واتخاذ قرارات صحية مستنيرة، مع تطبيق أعلى معايير التميز السريري والحوكمة التي تشتهر بها بيورلاب".

ونجحت "بيورلاب" في ترك بصمتها المميزة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتوفير حلول تشخيص آمنة بالكامل، كما تنشط في عدة مواقع وتمتلك الخبرات والثقة الكافية لتوفير خدمات الفحص المنزلي بشكلٍ موثوقٍ وسريع. ويتم سحب العيّنات من قبل مختصين مدرّبين ونقلها بأمان إلى مختبرات "بيورلاب" خلال ساعات.

ومع ازدياد الوعي بأهمية الوقاية والتخصيص وتمكين المرضى ضمن قطاع الرعاية الصحية المستمر في دولة الإمارات، تشكل خدمة سحب العيّنات من المنزل خطوة هامة في توسيع إمكانية الوصول إلى حلول التشخيص ودعم منظومة الرعاية الوقائية.

يمكنم بحجز المواعيد في الوقت المناسب لكم من خلال الاتصال في مركز "بيورلاب" على الرقم 800-700-522 في أي وقت او على طريق الواتساب على الرقم 97156511001 +

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كلاً من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين – ضمان - شركة الضمان الصحي الرائدة في دولة الإمارات

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة

وان هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولاً طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردينت هيلث - رابع أكبر مجموعة مملوكة للقطاع الخاص ومتخصصة بالرعاية الصحية الوجيزة في الولايات المتحدة

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مجمّع صحي في دولة الإمارات يقدم الرعاية الحرجة والمعقدة

نبذة عن "بيورلاب":

"بیورلاب"، هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "بیورھیلث"، تتولى إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات الطبية الحاصلة على شهادة الايزو في المنطقة، والتي يتجاوز عددها 140 مختبراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتدير الشركة عمليات مخبرية شاملة تدعم القطاعين العام والخاص من خلال توفير أكبر مجموعة من خيارات الفحص الطبي المنزلي. وتجري الشركة عدداً كبيراً من الفحوصات يتجاوز 32 مليون فحص سنوياً، وتقدم خدمات تشخيصية دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب لعملائها.

كما تلعب عملياتها دوراً محورياً في استخدام شبكة التشخيص المخبري الخاصة بها لإجراء برامج الفحص العام وإدارة صحة السكان، فضلاً عن قيادة جهود فحص كوفيد-19 في الإمارات العربية المتحدة. ونجحت "بيورلاب" في ترسيخ حضورها بصفتها شريكاً موثوقاً في القطاع الطبي بفضل كفاءاتها الاستثنائية ومعاييرها الرائدة في القطاع.

