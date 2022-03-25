يُمثّل الأستوديو توسعة للعرض الدّاخلي والخارجي المُتوفّر حاليّا والذي يضُمُّ باولا لينتي

دبي ، الإمارات العربية المتحدة- أطلقت "بيورتي" ، وهي اسم رائد في مجال الأثاث المنزلي الفاخر، مقرّها الثاني في شارع جميرا الرّاقي بدبي. ويضُمُّ الأستوديو تشكيلة المتميزة من التصميمات لأثاث المنزل، بالإضافة إلى مساحة مُخصّصة لعرض تشكيلة "بوفي | دي بادوفا" الراقية.

كما يتضمّنُ الأستوديو العديد من الحلول المُتعلّقة بالتصاميم، التي ستُمكّنُ من تعزيز التعاون طويل المدى بين الشركتين. ويتعهّدُ الأستوديو بأن يصبح وجهة مُخصّصة لمُحبّي التطبيق العملي الممزوج بلمسة من الإبداع والتفاصيل الملموسة والتراكيب المرئيّة. ويتميّزُ هذا الأستوديو بكونِه يربطُ بين كافة أنحاء العالم بواسطة الأنظمة المعماريّة الخاصّة ببوفي والأنظمة الإبتكاريّة لتقسيم المساحات التابعة لشركة ADL. كما يُبرزُ الأستوديو أيضًا قطع الأثاث الأيقونيّة الخاصّة بشركة دي بادوفا المصحوبة بلمسات من البساطة المُرهفة التابعة لأستوديو MA/U.

"نحنُ مسرورون جدًّا لتعزيز تعاوننا مع "بيورتي" مُجدّدًا،" هذا ما قاله روبرتو غافازي، الرئيس التنفيذي لشركة "بوفي | دي بادوفا". "نحنُ نتشاركُ وجهة النظر نفسها فيما يتعلّقُ بتوفير العروض الحصريّة والمُعدّة حسب الطلب. إنّ تقديمنا لحلولٍ جديدة وتأسيسنا لإستراتيجيّة مُحدّدة سيُمكّنُنا من العودة بشكلٍ أقوى بعد مُرور السنتين الماضيتين المليئتين بالتحدّيات الصعبة، وسنُصبحُ قادرين على تعزيز الأعمال التجاريّة في كلٍّ من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. فبإمكان "بيورتي" تحسين حضورنا بشكلٍ فعّالٍ جدًّا."

كما قال نظام عبد الباقي، وهو الشريك الإداري لشرِكة "بيورتي": "لطالما مثّلت دبي أرضًا خصبةً تسمحُ بتطوُّر الأذواق. وعلى الرغم من تفشّي الوباء، إلاّ أنّنا لاحظنا ارتفاعا ملحوظًا في الإقدام على سوق المنتجات الفاخرة، ممّا حفّزنا على توسيع حضورنا في المنطقة من أجل إرضاء زبائننا وتحقيق توقّعاتهم من خلال توفير الخدمات العالية الجودة، وهو عنصر قُمنا بالمُحافظة عليه لمُدّة 18 سنة. فمقرُّنا الجديد الذي يقعُ في جميرا والذي يتضمّنُ مساحة خاصة لعرض تشكيلات "بوفي | دي بادوفا" يُمثّلُ خطوة نحو تحقيق رؤيتنا التي تتمثّلُ في خلق تجربة فاخرة وفريدة من نوعها للمنازل المُعاصرة في المنطقة."

وتُلبّي "بيورتي" طلبات السوق الحصريّة من خلال مقرّها في دبي، إذ أنّ عملاؤها يعتبرُون التصاميم الفاخر جزءًا أساسيّاً من حياتهم اليوميّة. فيتكفّلُ فريق محليّ من الخُبراء بتلبية كلِّ مُتطلباتهم، وهو ما يُمكّن "بيورتي" من إدارة العديد من المشاريع في دول الخليج العربي وخارجها.

يقع الأستوديو في منطقة جميرا 2 بشارع جميرا، في الفيلات رقم 315 و317. وتتضمّنُ تشكيلة "بيورتي" أحدث الماركات الخاصّة بالأثاث الدّاخلي والخارجي وأثاث المطابخ والحمّامات وكافّة الإكسسوارات الخاصّة بالمنزل، بمُشاركةٍ من "بوفي | دي بادوفا" و "باولا لينتي" و "فانتيني" و "أومفيفو" و "ريتمونيو" و "ديكور والتر" والعديد من المجموعات المُثيرة الأخرى.

للمزيد من المعلومات حول موقع بيورتي الجديد، قوموا بزيارة https://purity.ae/

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