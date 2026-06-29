دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت بيوت، أكبر منصة عقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق خمس لغات جديدة على منصتها، تشمل الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والهولندية، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتطوير تجربة المستخدم وتلبية الاهتمام العالمي المتزايد بسوق العقارات الإماراتي.

وقد وفّرت بيوت على مدار السنوات الماضية تجربة متكاملة للباحثين عن العقارات باللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن تجربة سلسة وسهلة للمستخدمين المحليين والإقليميين. ومع استمرار تزايد اهتمام المستثمرين والباحثين عن العقارات من مختلف أنحاء العالم بسوق الإمارات، واصلت المنصة توسيع خياراتها اللغوية، بهدف جعل رحلة البحث عن العقار أكثر سهولة وملاءمة وانسيابية للمستخدمين من مختلف الأسواق العالمية.

ويواصل سوق العقارات في دولة الإمارات استقطاب اهتمام متزايد من المشترين والمستثمرين والمقيمين الدوليين، مدعوماً بالرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة، وبنيتها التحتية المتطورة، وجودة الحياة التي توفرها، إلى جانب مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار. ومع تزايد أعداد المستخدمين حول العالم الراغبين في استكشاف الفرص العقارية في الإمارات، تأتي تجربة بيوت متعددة اللغات لتوفير رحلة بحث أكثر سهولة وسلاسة، بما يتناسب مع احتياجات جمهور عالمي متنوع.

ويأتي إطلاق اللغات الجديدة بعد النجاح الذي حققته المنصة بإضافة اللغتين الصينية والروسية، الأمر الذي أسهم في جعل بيوت أكثر ملاءمة وسهولة للوصول بالنسبة لشريحة واسعة من المستخدمين الدوليين. واستناداً إلى هذا النجاح، تواصل بيوت توسيع قدراتها اللغوية لتشمل أبرز الأسواق الأوروبية، بما يتيح للمستخدمين البحث عن العقارات بلغتهم الأم ويمنحهم تجربة أكثر راحة وثقة.

ومع إضافة اللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والهولندية، أصبح بإمكان الباحثين عن العقارات تصفح الإعلانات واستكشاف العقارات بسهولة أكبر، وفهم تفاصيل العقارات والمواقع والأسعار وفرص السوق بشكل أوضح. ويأتي هذا التحديث ضمن التزام بيوت المستمر بتطوير رحلة المستخدم من خلال التكنولوجيا، والتخصيص، والابتكار في المنتجات.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال منيب فاروق، نائب الرئيس للمنتجات في بيوت:

"تُعد رحلة البحث عن العقار من القرارات المهمة التي تتطلب فهماً دقيقاً للمعلومات، وتلعب اللغة دوراً أساسياً في تمكين المستخدمين من استيعاب تفاصيل العقارات، ومقارنة الخيارات المتاحة، واتخاذ قرارات مدروسة بثقة. ومع استمرار تنامي الاهتمام العالمي بسوق العقارات في دولة الإمارات، نحرص في بيوت على توفير تجربة بحث أكثر سهولة وسلاسة، من خلال إزالة العوائق اللغوية وتقديم تجربة رقمية تلبي احتياجات المستخدمين من مختلف الأسواق. وقد أثبت إطلاق المنصة باللغتين الصينية والروسية نجاح نهجنا في توطين تجربة المستخدم، لما له من أثر إيجابي في تعزيز التفاعل مع المنصة وتحسين تجربة البحث. ويأتي إطلاق اللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والهولندية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية نحو بناء منصة أكثر شمولاً، قادرة على خدمة قاعدة متنامية من الباحثين عن العقارات من مختلف أنحاء العالم."

وتواصل بيوت الاستثمار في تطوير منتجاتها وحلولها الرقمية التي تجعل رحلة البحث عن العقارات في الإمارات أكثر شفافية وكفاءة وسهولة. فمن خلال أدوات البحث المتقدمة، والحلول المدعومة بالبيانات، وإتاحة المنصة بعدة لغات، تواصل بيوت تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات عقارية أكثر ثقة واستنارة.

ويأتي هذا الإعلان بعد الشراكة الاستراتيجية الأخيرة واستثمار مجموعة دوبيزل في منصة تيرن Tern، منصة مكافآت الإيجار في دولة الإمارات، في خطوة تعكس تركيز المجموعة المستمر على تطوير تجربة القطاع العقاري بما يتجاوز مرحلتي البحث والاستكشاف. وتعكس هذه المبادرات مجتمعة التزام بيوت بتقديم تجارب أكثر سهولة وابتكاراً وقيمة للباحثين عن العقارات، والمستأجرين، والمستثمرين، وشركاء القطاع العقاري في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

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