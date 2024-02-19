أبوظبي: أعلنت شركة بين أند كومباني، عن إحرازها لقب "صديق الوالدين"، التصنيف المرموق للآباء (PFL)، من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة (ECA)، الهيئة الحكومية التي تعمل تحت رعاية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي تلتزم بدعم النمو الكلي في مرحلة الطفولة المبكرة. وتُعتبر شركة بين أند كومباني، أول شركة استشارية تحصد هذا التقدير المرموق.

يكرم التصنيف المرموق للآباء (PFL) الذي أطلقته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، المؤسسات في القطاعات شبه الحكومية والقطاع الخاص والثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة، لالتزامها بتوفير بيئات عمل داعمة للآباء العاملين. ويحث البرنامج المؤسسات على تنفيذ السياسات وأطر العمل، التي من شأنها تمكين الموظفين لتقديم أفضل رعاية ممكنة لأطفالهم وفي الوقت نفسه تحقيق تطلعاتهم المهنية.

حضر حفل التكريم وتوزيع الجوائز، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وشؤون أسر الشهداء في ديوان الرئاسة ورئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. وبرزت شركة بين أند كومباني، من بين 12 منظمة مرموقة تم تكريمها ومنحها التصنيف المرموق للآباء (PFL)، بناءً على دورها الرائد في دعم احتياجات الآباء العاملين.

كما حضر حفل التكريم عدد من كبار المسؤولين ومن بينهم معالي خلدون خليفة أحمد المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، وسعادة الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وممثلي المؤسسات والمنظمات الحاصلة على تصنيف PFL.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام الحكومة بدعم الأسر، وشدد على الدور الهام والأساسي للعائلات، باعتبارها المصدر الأولي والرئيسي للتعليم وركيزة أساسية لبناء وإعداد مجتمع قوي ومستقر.

وهنأ رئيس الدولة جميع المؤسسات المشاركة، على التزامها بتعزيز ثقافة العمل الداعمة للآباء، ما يعزز الروابط الأسرية، ويشجع على الرعاية الأبوية الفعالة وينعكس بشكلٍ إيجابي على الأطفال والأسر والمجتمع.

واستقطبت الدورة الثانية لمبادرة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لمنح التصنيف المرموق للآباء، استجابة واسعة النطاق وملفتة، وتلقت 75 طلب اشتراك من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، شملت 23 قطاعاً متنوعاً. وتم تقييم الطلبات وفقاً لمعايير صارمة من قبل لجنة تحكيم مستقلة، جمعت كبار المسؤولين وقيادات بارزة من مختلف الإمارات.

وامتد التأثير الإيجابي لهذه الدورة إلى نطاقات واسعة، حيث وصل إلى أكثر من 48000 ألف طفل وأكثر من 127000 ألف موظف داخل المؤسسات المشاركة. وشمل ذلك حوالي 66000 ألف أب و1500 طفل من أصحاب الهمم، ما يسلط الضوء على مدى وحجم التأثير الملموس والكبير لتصنيف"صديق الوالدين".

وقالت آن لور مالوزات، الشريكة والرئيسة الإقليمية لقسم التنوع والإنصاف والشمول ورئيسة ممارسات التأثير الاجتماعي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:"يشرفنا أن نحصد هذا التقدير، ونؤكد على التزامنا الثابت بدعم المعايير الاستثنائية المرتبطة بالتصنيف المرموق للآباء، والعمل على زيادة مستوى وحجم دعمنا للآباء العاملين داخل المؤسسة. نقوم في شركة بين أند كومباني، بصورة متواصلة، بإعادة تقييم جهودنا لضمان استمرارنا في قيادة المسيرة نحو تعزيز التوازن بين العمل والحياة الخاصة، واعتماد نهج إنساني في كل ما نقوم به".

وأضافت"نتوجه بالشكر والامتنان العميق لموظفينا المتفانين، الذين ومن خلال مساهماتهم الثابتة والفعالة، نجحنا في شركة بين أند كومباني، بإرساء بيئة عمل تعطي الأولوية لرفاهية وسلامة فرقنا وعائلاتهم".

يجسد فوز شركة بين أند كومباني بالتصنيف المرموق للآباء (PFL) ولقب "صديق الوالدين" في الإمارات العربية المتحدة، دلالة واضحة على التزامها المستمر، بتمكين موظفيها لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والعائلية بشكلٍ فعال، ويؤكد على تفانيها وإصرارها الراسخ بالعمل على تعزيز بيئة عمل شاملة وداعمة.

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نبذة عن شركة بين أند كومباني

"بين أند كومباني"، هي شركة استشارية عالمية، توفر المساعدة لصناع التغيير الأكثر طموحاً في العالم على تحديد وصياغة المستقبل.

نعمل عبر 65 مدينة في 40 دولة، جنباً إلى جنب مع عملائنا كفريق واحد ذو طموح مشترك لتحقيق نتائج غير عادية، والتفوق في مجالات المنافسة، وإعادة تعريف الصناعات. تتكامل خبرتنا المتكاملة والمخصصة مع منظومة بيئية تنبض بالحياة من المبدعين الرقميين لتقديم نتائج أفضل وأسرع وأكثر ديمومة. إن التزامنا لمدة 10 سنوات باستثمار أكثر من مليار دولار في الخدمات المجانية، أوصلت مواهبنا وخبرتنا ورؤيتنا إلى المؤسسات التي تتصدى للتحديات الملحة اليوم في التعليم والانصاف العنصري والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة. وحصلنا على التصنيف البلاتيني من EcoVadis، المنصة الرائدة لتقييمات الأداء البيئي والاجتماعي والأخلاقي لسلاسل التوريد العالمية، ما يضعنا في مرتبة أعلى بنسبة 1% من جميع الشركات. منذ تأسيسنا في عام 1973، قمنا بقياس نجاحنا من خلال نجاح عملائنا، ونفخر بالحفاظ على أعلى مستوى من دعم العملاء في الصناعة.