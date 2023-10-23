المملكة العربية السعودية، الرياض: مع استضافة الرياض النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تمثل تجمعاً عالمياً لتقديم حلول للتحديات العالمية التي تواجهها المجتمعات، تعلن شركة بين أند كومباني عن مشاركتها باعتبارها "شريك البيانات والمعرفة" في هذا الحدث.

يقام حدث هذا العام تحت عنوان "البوصلة الجديدة" في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023، وذلك بهدف بحث القضايا الرئيسة، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية. وتستضيف شركة بين أند كومباني الشرق الأوسط جلسة نقاشية مهمة خلال الحدث.

ويتولى أكرم العلمي، الشريك ورئيس قسم الطيران والمرافق وممارسات الاستدامة والمسؤولية في منطقة الشرق الأوسط في شركة بين أند كومباني جلسة حول تحول الطاقة. ويهدف برنامج "توسيع نطاق التقنيات الخضراء من الشرارة إلى اللهب" إلى اجتياز حالة عدم اليقين التي تبدو على القدرة المحتملة للتكنولوجيا المتعلقة بصفر صافي انبعاثات. تقام الجلسة يوم 24 أكتوبر عند الساعة 12:00 ظهرًا. في هذه الجلسة النقاشية، يؤكد أكرم العلمي على أن: "التقنيات الخضراء هي المستقبل، والتقدم التكنولوجي الإضافي أمر أساسي لتمكين التخلص من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب تخفيفها وخلق مسار قابل للتحقيق نحو الصفر الصافي على مستوى العالم. من خلال استثمار هذه الطموحات للتغيير، نتطلع إلى هذه الجلسة التي تناقش كيف يمكن للقادة استدعاء مستويات غير مسبوقة من الاستثمار والتعاون عبر القطاعات والقيادة الشجاعة لرفع مستوى هذه التقنيات الحرجة على نطاق عالمي.

ويسلط توم دي وايلي، الشريك والمدير الإداري في بين أند كومباني، مكتب الشرق الأوسط، الضوء على أهمية إجراء هذه الجلسة في الوقت الحالي: "لقد أصبحت الاستدامة والوعي البيئي من الاعتبارات التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للشركات على مستوى العالم. فهي لم تعد مجرد توجهات عابرة، وإنما أصبحت من الأسس التي يقوم عليها النجاح الدائم. لا يقتصر تبني الاستدامة على التزام الشركات بالمسؤولة، وإنما يعزز أيضاً أعمالاً أكثر مرونة ومستعدة للنمو.”

وقال أحمد بوشناق، الشريك ورئيس مكتب بين أند كومباني في الرياض: "إدراكاً لأهمية التنويع الاقتصادي، قادت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 العديد من المبادرات في السنوات الأخيرة. هذه المبادرات لا تتناول فقط التنويع الاقتصادي، بل تشمل أيضاً أهداف استدامة جريئة."

من المقرر أن تكون النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار واحدة من أكثر الملتقيات تأثيراً، حيث تدور النقاشات حول الاستدامة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء وغير ذلك. كما يهدف الحدث إلى حشد الجهود العالمية لتبني رؤية جماعية لقيادة التغيير الإيجابي لصالح مستقبلنا.

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نبذة عن شركة بين آند كومباني

تُعتبر شركة بين أند كومباني شركة استشارات عالمية تقدّم الدعم لأبرز الجهات الرائدة الطموحة في رسم مستقبل أكثر اشراقاً.

وضمن 65 مقراً في 40 دولة حول العالم، نعمل مع عملائنا كفريق واحد لديه طموح مشترك يتمثّل في تحقيق نتائج استثنائية والتفوق في المنافسة وإعادة تعريف القطاعات، ونكمّل خبراتنا المتكاملة المخصّصة بمنظومة حيوية من المبتكرين الرقميين الذين يعملون على تحقيق أفضل النتائج على نحو سريعٍ ودائم. وقد أدى التزامنا الذي دام عشر سنوات باستثمار بلغ أكثر من مليار دولار أمريكي في الخدمات المجانية إلى توفير مواهبنا وخبراتنا ورؤيتنا الثاقبة للمؤسسات التي تواجه تحديات عصرنا الراهن، والتي تضم التعليم والمساواة العرقية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة. وقد اكتسبنا تصنيفاً ذهبياً من شركة "إيكوفاديس"، المنصة الرائدة في مجال تقييم الأداء البيئي والاجتماعي والأخلاقي لسلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي يجعلنا ضمن أفضل 1% من جميع الشركات، فمنذ تأسيس الشركة في عام 1973، تولينا قياس مدى نجاحنا بنجاح عملائنا، فنحن نفتخر بالحفاظ على أفضل مستويات الدعم الاستشاري المقدّمة لعملائنا.