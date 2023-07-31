دبي – أعلنت "بينانس م.م.ح. Binance FZE" التابعة لشركة Binance (بينانس) منظومة البلوكشين الرائدة عالميًا، ومقدّمة الخدمات الأولى على مستوى العالم في البنية التحتية للعملات الرقمية، ومقرّها في دبي، اليوم،أنها أول منصّة تداول تحصل على الرخصة التشغيلية لمُنتج الحدّ الأدنى (MVP) من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وذلك عقب حصول "بينانس" على الرخصة التحضيرية لمنتج الحدّ الأدنى في سبتمبر 2022، والتي فرضت شروطًا محددة ينبغي الوفاء بها للحصول على الرخصة التشغيلية.

وأتاح التزام "بينانس" بمتطلبات سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إمكانية عمل "بينانس م.م.ح." بوصفها منصّة تداول، ووسيط أو وكيل للأصول الافتراضية يقتصر على المستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات في دبي. وبحصولها على الرخصة التشغيلية تحت الإطار التنظيمي والتشريعي المخصّص والوحيد في العالم لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، تؤكد "بينانس م.م.ح. " التزامها بإنشاء منصّة تداول تمتثل للقوانين السارية بالتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية.

ويتيح هذا الانتقال من الرخصة المؤقتة في عام 2022 إلى الرخصة التشغيلية لمُنتج الحدّ الأدنى أمام مستخدمي "بينانس م.م.ح." المؤهلين، إمكانية الوصول إلى الخدمات المرخص به.، بما في ذلك تحويل الأصول الافتراضية بأمان إلى العملات المحلية المعتمدة وفق معايير صارمة تتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF). وبذلك سيستفيد المقيمون في دولة الإمارات والمستهلكون العالميون المنضمّون إلى المنصة من الحماية المعزّزة للمستثمرين، ومن معايير أمان السوق المخصّصة لقطاع الأصول الافتراضية، والتي تفرضها سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على أي كيان مرخّص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية المنظمة في إمارة دبي والصادرة منها.

وتعليقًا على الإعلان، قال ريتشارد تنج، رئيس الأسواق العالمية Binance (بينانس):"يشرفنا أن نكون أوّل منصة تداول تحصل على رخصة تشغيلية لمنتج الحدّ الأدنى من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، والتي جاءت بعد أكثر من عام من الالتزام والتعاون والتأكيد المستمر على المسؤولية التي أثبتت قدرتنا على الاستفادة تدريجيًا من إمكانات الإطار التنظيمي، مما يتيح القدرة على الابتكار وتعزيز حماية المستخدم. ومن خلال العمل ضمن هذه المنظومة، نحن ملتزمون بضمان تحويل العملاء بشكل آمن وسلس، عبر إجراءات (إعرف عميلك) KYC و(العناية الواجبة المعزّزة للعملاء) EDD في إطار التحسينات الداخلية الصارمة على النحو المنصوص عليه من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. وتتركز أولوياتنا الآن على تشغيل أول منصّة تداول منظمة بالكامل في دبي وانطلاقًا منها، عبر منظومة متوافقة مع مجموعة العمل المالي، مما يمهد الطريق أمام التوسعات المستقبلية والحماية الكاملة لمستخدمي المنصّة على مستوى العالم".

وأضاف: "إن تبنّي دولة الإمارات لتقنية البلوكشين قد أثمر عن ظهور صناعة مزدهرة تقوم في جوهرها على الأمان والابتكار معاً، ونحن نؤمن أن رؤية دولة الإمارات في هذا المضمار ستكون قدوة يحتذى بها على مستوى العالم في هذا القطاع. ونفخر بكوننا جزءًا من منظومة سُلطة دبي للأصول الافتراضية، كما نتطلع لتوفير المزيد من فرص تقنيات الويب 3"WEB 3" بما يتماشى مع القواعد والتوجيهات التنظيمية لحكومة دبي".

وصرح أليكسندر شحادة، مدير عام "بينانس" في دبي: "خلال السنوات القليلة الماضية، تعزّزت مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الأصول الافتراضية، ويسعدنا أن نكون شاهداً على هذا النمو في خضم عملنا على التوسّع بنطاق عملياتنا هنا، بالتوازي مع الالتزام المستمر بالسوق وحماية المستهلك. وبحصولنا على الرخصة التشغيلية لمنتج الحدّ الأدنى، يمكن لجميع مستخدمي المنصّة الآن الوصول إلى خدمة موثوقة ومنظمة تعطي الأولوية للأمان إلى جانب الالتزام بتشريعات الأصول الافتراضية عالية التخصّص من المستوى 1 بموجب أنظمة سُلطة دبي للاصول الافتراضية. ونحن متحمسون لمواصلة عملنا في هذا الإطار بعد تحقيق هذا الإنجاز البارز الذي يقرّبنا من توفير خدماتنا إلى المزيد من المستخدمين حول العالم".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن Binance (بينانس)

"بينانس م.م.ح." هي شركة تابعة لمنصّة Binance (بينانس)، منظومة بلوكشين الرائدة عالميًا، ومقدّم الخدمات الأول على مستوى العالم في البنية التحتية للعملات الرقمية، ولديها منتجات مالية تتضمن أكبر منصّة لتداول الأصول الرقمية من حيث حجم التداول. وتلتزم "بينانس" التي تحظى بثقة الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، بتعزيز الحرية المالية للمستخدمين، وتقدم محفظة لا مثيل لها من منتجات وعروض العملات الرقمية، والتي تشمل: تداول العملات الرقمية، وخدمات التعليم والأبحاث، وحلول اللامركزية والبنية التحتية، والأعمال الخيرية، وغيرها الكثير. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.binance.com

بيانات الاتصال:

pr@binance.com