دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بيما للتأمين"، الشركة المبتكرة في مجال تكنولوجيا التأمين الرقمية، والتابعة لمجموعة اينوك وتتخذ من دبي مقراً لها، عن توسيع نطاق عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي ليشمل مملكة البحرين.

هذا ويأتي دخول "بيما للتأمين" الأسواق البحرينية إثر توقيع اتفاقية مع الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، تقدّم "بيما للتأمين" بموجبها بوليصات التأمين تحت مظلة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين التي توفّر أعلى مستويات حماية السيارات في المملكة.

جرت مراسم توقيع اتفاقية التعاون في مملكة البحرين بحضور نيكولا جاريلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيما للتأمين"؛ والدكتور عبد الله سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين؛ وعلي نور، الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة البحرينية الكويتية للتأمين ؛ وسارة الرميثي، رئيس قسم تطوير الأعمال ومسؤول الامتثال ومركز الخدمات المشتركة في شركة "بيما للتأمين".

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "لقد شهدنا على مدى السنوات الثلاث الماضية نمواً ملحوظاً في هيكلية واستراتيجية ’بيما للتأمين‘، كجزء من برنامج مسرّعات الأعمال "NEXT" التابع لمجموعة اينوك. وقد عززنا عبر هذه الشركة تركيزنا على عملائنا مع حرصنا الشديد على تلبية تطلعاتهم، الأمر الذي أتاح لنا اكتساب حصة سوقية قوية خلال فترة زمنية قصيرة. وهذا يتماشى مع الاستراتيجيات والتوقعات بتوسيع نجاح بيما في مناطق أخرى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي."

ومع إطلاق "بيما للتأمين" في مملكة البحرين، ستعزز الشركة البحرينية الكويتية للتأمين من باقة عروضها الرقمية وستقود التغيير في سوق التأمين البحريني. حيث تهدف الشركتان إلى تزويد العملاء بحلول تأمين مخصصة حسب الطلب عبر مختلف الفئات، معزّزة بدعم تقني راسخ وقوي.

تجدر الإشارة إلى أن "بيما للتأمين" ساهمت منذ إطلاقها عام 2019 في إحداث ثورة في قطاع التأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل اليوم على توسيع حضورها لتقديم المزيد من القيمة للعملاء في مملكة البحرين.

يُذكر أن "بيما للتأمين" توفّر خدمات التأمين عبر الإنترنت، وتقدّم للعملاء نسبة مئوية من استرداد النقود بناءً على عدد الكيلومترات المقطوعة كل عام من خلال بوليصة تأمين قائمة على الدفع لكل كيلومتر. ويستفيد سائقو السيارات الذين أكملوا أقل من 20 ألف كيلومتر في العام من استرداد نقدي يصل إلى 25% من قسط بوليصة التأمين.

كما كانت "بيما للتأمين" أول شركة في المنطقة تطلق بوليصات تأمين تعتمد على سلوك السائقين والسلامة في طريقة قيادتهم، وتعدّ الآن أول من يقدم عروضاً رقمية للتأمين على السيارات بما يتناسب مع المنطقة، باعتبارها منصة تأمين رقمية راسخة تمتاز بالإنصاف والمرونة، حيث توفر استراتيجية الشركة القائمة على اعتماد الأسس الرقمية الصرفة حلولاً تأمينية رقمية شاملة، تتسم بالشفافية والبساطة والسرعة والملاءمة.

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نبذة عن بيما

في الربع الثالث 2019، أطلقت شركة بيما للتأمين (www.beema.ae) أول منتج من نوعه لتأمين المركبات في دولة الإمارات العربية، يساعد العملاء على توفير النفقات على المركبات التي تقطع مسافات قليلة ويضمن لهم عدم دفع مبالغ تتجاوز بوليصة التأمين العادية لدى القيادة لمسافات طويلة. ويتيح المنتج الرقمي بالكامل إجراء كافة عمليات الشراء والتجديد عبر الإنترنت، حيث يمكن للعملاء إنشاء حسابٍ وإدارة جميع البوليصات الخاصة بهم عبر البوابة الإلكترونية. وفي الربع الثالث 2021، أعلنت "بيما" عن تحولها إلى شركة شاملة للتأمين عبر الإنترنت عبر توسيع محفظة خدماتها لتشمل خدمات التأمين على المنازل والسفر ، إضافة إلى منتجها المبتكر للتأمين على السيارات. وتأتي "بيما"، خدمة التأمين المبتكرة الأولى من نوعها في السوق والمصممة خصيصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثمرة للتعاون بين "شركة بترول الإمارات الوطنية" (اينوك)،و"مجموعة بوسطن للاستشارات". لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.beema.ae.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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