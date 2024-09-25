

كاسكو للتطوير العقاري تركز على إطلاق وبيع وتسليم أول ثلاثة مشاريع لها، باستثمار أولي يتجاوز 1.2 مليار درهم

شعارها "نُثري خيالك" يعبر عن التزامها بابتكار مشاريع تمزج بين التصميم المتطور والجودة الاستثنائية

دبي – الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم "بيك سوميت" شركة التطوير العقاري الرائدة عن البدء في أعمال تشييد البرج "سي" المرحلة الثانية في " ذي أورتشارد بلايس" المجمع السكني الراقى المستوحى من الطراز الأوروبي والذي يقع في قلب قرية جميرا الدائرية، وقد شهدت أعمال بناء البرجين " أي " و "بي" تقدماً ملحوظاً في سرعة البناء قبل موعد التسليم المحدد، ويوفر المشروع وحدات سكنية راقية بجودة عالية مع التصميم العصري الفريد والموقع المتميز مما يعزيز نمط الحياة للسكان.

وسيحتوى البرج "سي" على 193 وحدة سكنية، تشمل الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقق البنتهاوس المزدوجة وأيضاً التاون هاوس الذى يصل ارتفاع اسقفه الى 6 أمتار وشرفات واسعة وحمامات سباحة خاصة، ومن المتوقع أن يتم التسليم خلال الربع الرابع من عام 2026. علاوة عن ذلك، من المقرر إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع البرجين " دي " و "اي" خلال شهر نوفمبر المقبل.

تعتمدهذه المشاريع على 30 عامًا من خبرة مجموعة كاسكو في التنفيذ والإدارة الماليةوالتخطيط الاستراتيجي.

وعلق سيرجي فورونوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة بيك سوميت للتطوير العقاري : "يسعدنا إطلاق المرحلة الثانية من أعمال تشييد البرج "سي" في مشروع " ذي أورتشارد بلايس" بعد التقدم الملحوظ في أعمال بناء المرحلة الأولى للبرجين " أي " و "بي" ما يعكس التزمنا بالموعد الزمني لتسليم المشروع السكني الفريد من نوعه والذى يتميز بالجودة العالية والتصميم المبتكر مع وسائل الراحة والترفية للسكان، من أجل تعزيز نمط الحياة ومستوى المعيشة الراقي على الطراز الاوروبى في دبي".

هذا، وتلتزم شركة "بيك سوميت" للتطوير العقاري بتوفير وحدات سكنية ذات جودة عالية مع التسليم وفق الموعد الزمني المحدد للمشروع السكني الرائد، ومع التقدم في أعمال البناء في البرجين " أي " و "بي" يمكن للباحثين عن أفضل مستوى معيشة في وحدات سكنية راقية انتهاز فرصه شراء الشقق المتاحه حاليا بأسعار تبدأ من 777,000 ألف درهم إماراتي. من المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المساكن الفاخرة مع اقتراب المشروع من الانتهاء، مما يعزز من إمكانيات الاستثمار للمشترين المبكرين.

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