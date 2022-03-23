الاتفاقية ستتيح للشركتين فرصة تعزيز عروضهما وتحديد المبادرات المشتركة

دبي: أعلنت "بيكن رد"، إحدى شركات مجموعة ايدج التي توفر حلولاً متقدمة لمواجهة تحديات الأمن الوطني، اليوم عن اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة هواوي الرائدة عالمياً في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية.

ووفقاً للاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تعزيز رؤية الأمن السيبراني لدولة الإمارات وتحديد أهداف أعمال مفيدة للطرفين والبناء على الرسائل والاستراتيجيات المشتركة.

وقد أعلن موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة "بيكن رد"، وجيواي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات، عن الاتفاقية خلال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات 2022 الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي. وتبع الإعلان حفل توقيع الاتفاقية بين الشركتين.

وقال موريسيو دي ألميدا خلال توقيع الاتفاقية: "تفخر بيكن رد ببناء علاقات تعاون مثمرة مع شركة هواوي في إطار سعينا المستمر إلى استكشاف فرص التعاون والأعمال. كما نتطلع إلى تعزيز عروضنا المتطورة وإتاحة الفرصة لشركاتنا لتقديم بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبادرات الأمن السيبراني، ما يساعد على الاضطلاع بمستقبل آمن للإمارات".

من جانبه، قال جيواي ليو: "تحتل شركتا هواوي وبيكن رد مكانة رائدة في مساعدة العملاء على توسعة خياراتهم في عالم سريع التغير، وذلك عبر تمكينهم من إدارة تكنولوجيا المعلومات المعقدة والأمن السيبراني. ويسعدنا في هواوي أن نتعاون مع بيكن رد لتعزيز عملية الابتكار في مجال الأمن السيبراني في كلا البلدين".

وفي إطار سعيها الدائم للتطوير ولتقديم الإرشاد ضمن عدد كبير من التخصصات الاستخبارية وضمن قطاع الأمن الوطني، توفر "بيكن رد" أحدث الحلول المتقدمة لمواجهة تهديدات الأمن الوطني بفضل مجموعة من الخبراء التغييرين والعمليات والتقنيات العصرية.

وتعد "بيكن رد" جزءاً من قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات ضمن ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة التي تصنف ضمن أفضل 25 مورد عسكري في العالم.

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نبذة عن ايدج

ايدج مجموعة تكنولوجية متقدمة تأسست بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة لقطاع الدفاع وغيره من القطاعات المتقدمة. تعمل ايدج على تمكين مستقبل آمن وتركز على تقديم التقنيات المتطورة والخدمات المبتكرة إلى السوق، بسرعة وكفاءة أكبر. تضم المجموعة أكثر من 25 شركة يعمل لديها ما يزيد عن 13000 موظف من ألمع العقول. وتتمحور خبرات الشركة في خمسة قطاعات أساسية: المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب الإلكترونية والاستخبارات، ودعم المهام. ومن مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تُمثل ايدج حافزاً رئيسياً للتغيير، ومن شأنها أن تحدث ثورة في القطاع الدفاعي وأن تغير مبادئ العمل في هذا القطاع. للمزيد من المعلومات، يرجى بزيارةedgegroup.ae

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نبذة عن شركة بيكن رد

بيكن رد، التابعة لمجموعة ايدج، هي مزود حلول دفاعية تركز على معالجة تهديدات الأمن الوطني المعقدة. وتحرص بيكن رد على الابتكار وعلى تحدي طرق التفكير التقليدية، كما تعمل على مساعدة القيادات الأمنية الوطنية في تعزيز قدرات موظفيها، وتطوير العمليات المعتمدة لديها، وعلى تقديم أحدث التقنيات المتطورة التي تضمن جاهزيتها لمواجهة جميع التحديات القادمة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة beaconred.ae