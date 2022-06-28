الأول من نوعه في المنطقة

المنشآت الجديدة تقدم حلولاً رائدة في القطاع لعملاء الشركة الإقليمييّن

إطلاق المركز والأكاديمية بدعم من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة - افتتحت بيسبين جلوبال، الشركة الرائدة في استشارات الحلول السحابية وإدارتها، يوم أمس مقرها الرئيسي الجديد في أبوظبي. ويضم المقر مركز العمليات السحابية، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، وأكاديمية بيسبين للتدريب ما يعكس حرص الشركة والتزامها بتزويد العملاء بالحلول الرائدة على مستوى القطاع، وتعزيز مكانتها المتميزة في سوق الشرق الأوسط.

وشهد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وسعادة سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والمهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار تدشين المكاتب ومركز العمليات السحابية. كذلك شهد حفل الافتتاح حضور هون بارك، المؤسس المشارك ورئيس فريق التوسع العالمي لدى بيسبن جلوبال، ومطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة بيسبين جلوبال في الشرق الأوسط وأفريقيا، وباسل الشريف، نائب الرئيس للشؤون التجارية لدى بيسبين جلوبال.

وتقع المكاتب الجديدة للشركة في الوفرة سكوير بجزيرة الريم وتم إنشاؤها بدعم من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة، ويؤكد البرنامج التزام أبوظبي بتشجيع الأفكار والحلول المبتكرة التي تواكب احتياجات المنطقة والقابلة للتطبيق في جميع أنحاء العالم.

ويضم مركز العمليات السحابية، الأول من نوعه في المنطقة، مركز عمليات متخصص برصد التهديدات الأمنية للبنية التحتية والحد من تعرضها للهجمات. كما يحتوي المقر على مركز عمليات الشبكة الذي يوفر مراقبة مستمرة لسلامة الخوادم والتطبيقات لضمان تشغيلها بكامل كفاءتها.

وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "يعكس افتتاح مركز العمليات السحابية وأكاديمية التدريب مدى التقدم الذي أحرزتهُ بيسبين جلوبال في النهوض بالإمكانات الرقمية بأبوظبي ومساعيها لتحفيز الابتكار. ويعتزم مكتب أبوظبي للاستثمار مواصلة دعم بيسبين جلوبال بوصفها شريكاً رئيسياً في برنامجه للابتكار، كونها تسهم في تطوير أحدث حلول أمن السحابة وتعزيز سوية الكفاءة في هذا المجال".

وقال هون بارك، المؤسس المشارك ورئيس فريق التوسع العالمي لدى بيسبن جلوبال: "سيصبح مكتبنا الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا داعماً أساسياً لتحقيق أهداف مكتب أبوظبي للاستثمار وبيسبن جلوبال. ونأمل، من خلال مركز العمليات السحابية وأكاديمية بيسبن جلوبال، تعزيز الكفاءات في مجال الخدمات السحابية وتسريع عملية التحول السحابي في الإمارة، وتحفيز التحول الرقمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط".وأكد مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة بيسبين جلوبال في الشرق الأوسط وأفريقيا، الدور المهم للمركز في تعزيز قدرات الشركة على تزويد عملائها بالخدمات بصورة مستمرة الذي يقوم بشكل أساسي على الأتمتة، وقال: "لا يزال مجال الأمن السحابي في مراحل تطوره

الأولى، لذا نسعى لتوفير كامل خبراتنا لمساعدة العملاء على خوضه، ويعدّ مركز العمليات السحابية الجديد بكونه الوحيد من نوعه في المنطقة الذي يوفر خدماته عن بعد وفي مقرات العملاء مباشرةً".

من جانبه، قال باسل الشريف، نائب الرئيس للشؤون التجارية لدى بيسبين جلوبال، عقب فعالية الافتتاح الرسمية، إن أكاديمية بيسبين تعتزم تقديم دورات تدريبية قائمة على النتائج ومختبرات ميدانية وإجراء اختبارات تستند إلى الأداء لتقييم مستوى الكفاءة والمهارات في استخدام التقنيات والتدريب والمصادقة عليها.

وأضاف الشريف: "يتيح افتتاح أكاديمية بيسبين لفريقنا توفير دورات تدريبية موثوقة، بما يدعم شركاءنا والمؤسسات التعليمية والطلاب في تحقيق أهدافهم التعليمية المرتبطة بالتقنيات السحابية، ويساهم في ردم الفجوة في مهارات تكنولوجيا المعلومات ومواكبة حاجة السوق للخبرات في مجال الحوسبة السحابية".

وشهد العام الماضي توقيع اتفاقية تعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة بيسبين جلوبال لرفد فرع الشركة في الشرق الأوسط بالحوافز وبرامج الدعم المالية وغير المالية ما أسهم في توسيع أعمال الشركة إلى أبوظبي وتأسيس مركز عملياتها الأول ضمن منظومة العمل التقنية المتنامية في الإمارة. وتعكس هذه الشراكة التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتحفيز التحول الرقمي في المنطقة، وحرص الشركة على توفير كامل خبراتها وخدماتها لدعم هذه الجهود.

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حول بيسبين جلوبال

تعمل شركة بيسبين جلوبال على تمكين التحول الرقمي في جميع مناحي الأعمال وتساعد الشركات على تسريع وتيرة اعتمادها الحوسبة السحابية بفضل حلولها الرائدة على مستوى القطاع وخبرتها الاستشارية الكبيرة وتوفير نتائج تستند على مستوى الخدمة. وتم تصنيف بيسبين جلوبال شركةً رائدةً على مستوى العالم في تقرير ماجيك كوادرانت لخدمات البنية التحتية السحابية الاحترافية والمُدارة الصادر عن شركة جارتنر لعام 2016، ولاعباً متخصصاً في تقرير ماجيك كوادرنت لخدمات التحول نحو تكنولوجيا المعلومات لعام 2021، وتشمل خدمات الشركة استراتيجية الحوسبة السحابية وترحيل البيانات إلى السحابة وعمليات التنفيذ والبيانات الضخمة والربط بين التطوير والعمليات وإطار عمل مؤسسة فاين أوبس. ويعمل فريق بيسبين جلوبال وفق منهجية متعددة السحابات تستند إلى احتياجات العملاء ويقدم خبرة معمقة عالمية المستوى تساعد العملاء على اختيار أنسب الحلول والخدمات والتقنيات التي يقدمها مزودو الخدمات السحابية، ومن بينهم علي بابا، وأمازون ويب سيرفسز، وجوجل كلاود، ومجموعة جي 42، وهواوي، ومايكروسوفت أزور وغيرهم. وتدعم منصة أوبس ناو، للخدمات السحابية الشاملة المؤتمتة من بيسبين، العملاء في دمج الأصول متعددة السحابات وتخطيطها وإدارتها وتحسينها والحد من التكاليف بنسبة 30% أو أكثر.