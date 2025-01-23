أعلنت شركة بيزنس لوب انترناشونال - Business Loop International ، الرائدة في إدارة وتشغيل المولات والمشروعات الاستثمارية، عن تعاقدها مع شركة الصفوة للتطوير العقاري لتطوير وتشغيل مشروع "ويست بوينت مول" بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وذلك استنادًا إلى حجم الخبرات القوية التي تمتلكها الشركة داخل مصر وخارجها.



يقع المشروع في قلب مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 19,000 متر مربع، ويعد وجهة تجارية وإدارية وترفيهية متكاملة تهدف لتلبية احتياجات السوق المتنامية.

من جانبه قال المهندس مصطفى سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس لوب انترناشونال - Business Loop International ، إن الشركة تهدف إلى الاستفادة المثلى من الأصول العقارية غير المستغلة بالشكل المناسب، مؤكدًا أن إعادة تأهيل "ويست بوينت مول" يعكس رؤية الشركة في تحويل مثل هذه الأصول غير المستغلة إلى وجهات تجارية وإدارية متكاملة تخدم احتياجات السوق بمنطقة غرب القاهرة.



أوضح أن مشروع "ويست بوينت مول" قائم بالفعل ولكنه غير مستغل بالصورة المناسبة، لذا فإن بيزنس لوب ستقوم بإعادة تأهيل المشروع بما يتناسب مع نشاطه والعملاء المستهدفين بالمشروع، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى بالمشروع خلال الربع الثاني من 2025.



وتابع: "ستقدم بيزنس لوب من خلال مشروع "ويست بوينت مول" مركزًا تجاريًا متميزًا في كافة تفاصيله، بحيث يصبح مولا تجاريا متكاملا يقدم تجربة متميزة سواء للشركة المالكة للمشروع بهدف تحقيق أعلى العوائد على الاستثمار أو للعملاء المترددين عليه، ليصبح المشروع علامة مميزة وبصمة في منطقة غرب القاهرة بالكامل، كما سيضيف هذا المشروع لخبرات بيزنس لوب ويعزز مكانتها الرائدة في السوق العقاري باعتبارها واحدة من الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة وتشغيل المشروعات التجارية بالسوق العقاري المصري".



وأشار إلى أن بيزنس لوب بدأت عملها في السوق المصري منذ 2021 ، ونجحت منذ بدء عملها في السوق المصري في العمل على عدد متنوعة من المشروعات، لتتولى حاليًا عمليات الإشراف علي إدارة وتشغيل 15 مشروعا بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، موضحا أن "بيزنس لوب" تقدم الخدمات الاستشارية والتشغيل وإدارة المشروعات بداية من الدراسات الاستباقية للموقع الجغرافي وحتى التشغيل.



وأضاف، أن شركته تستهدف تعزيز تواجدها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ضوء الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر ووجود فرص استثمارية مميزة ومتنوعة بمشروعات ضخمة ومميزة في جميع المدن الجديدة، كما تستهدف الشركة التعاون مع شركاء نجاح جدد خلال الفترة المقبلة وزيادة محفظة مشروعاتها.

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