دبي: أعلنت شركة بيزنس بوينت للاستشارات "BPC"، الشركة الرائدة في حلول التجارة والانظمة في الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً، عن توقيع شراكة استراتيجية مع المنظمة الكورية الدولية لقطاع التجميل. بموجب هذه الاتفاقية ستوفر المنظمة منتجات كورية عالية الجودة للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

تم توقيع اتفاقية الشراكة رسميًا على هامش معرض عالم الجمال الشرق الأوسط "بيوتي وورلد الشرق الأوسط"، وستؤدي هذه الشراكة إلى إحداث تطور ملحوظ في صناعة مستحضرات التجميل من خلال توفير حلول للمصانع والمنتجين الكوريين لتأسيس وتشغيل مقراتهم في الأسواق المحلية. علاوة على ذلك، من خلال هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تنظيم الجناح الكوري في المعارض القادمة في المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كجزء من الاتفاقية، ستدعم بيزنس بوينت للاستشارات الشركات الكورية في تلبية المتطلبات التشريعية في البلدان وتدريبها على المتطلبات التنظيمية.

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نبذة عن بيزنس بوينت للاستشارات

شركة وطنية تعمل في مجال تطوير وإدارة المشاريع الخاصة بالبنية التشريعية والمرتبطة بجودة المنتجات لدخول الأسواق وتقدم خدماتها للمصنعين الامتثال للتشريعات ومواكبتها والربط بين المصانع والتجار والجهات الحكومية وتدريب وتأهيل المنشأت على متطلبات المواصفات القياسية، وللشركة فروع في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية بالإضافة الى مقرها الرئيسي في دبي.

نبذة عن المنظمة الكورية الدولية لقطاع التجميل

منظمة كورية غير ربحية تأسست في سيؤول بهدف الترويج دعم الصناعات الكورية في قطاع التجميل وتعمل تحت مظلة الهيئة الكورية للشركات الصغيرة والمتوسطة وينضوي

عضويتها 1719 عضوا من مصنعي منتجات وأدوات وأجهزة قطاع التجميل، وهية المنظمة المعنية بالترويج الخارجي لهذا القطاع حيث تنظم وتشارك سنويا في 75 معرض في 45 دولة ومشاركة أكثر من 1000 منتج ومصنع كوري جنوبي.

نبذة عن معرض عالم الجمال الشرق الأوسط

معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط، يعتبر أكبر معرض تجاري دولي في المنطقة لمنتجات الجمال والعناية بالشعر والعطور والرفاهية، وهو في دورته السادسة والعشرين بين 31 أكتوبر و2 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي من تنظيم شركة ميسي فرانكفورت

وتشهد دورة هذا العام نمواً لافتاً مع ازدياد عدد الجهات العارضة استعداداً لتنظيم واحدة من أنجح الدورات، حيث تم حجز أكثر من 90% من المساحة المخصصة للمعرض، وبمشاركة ما يصل إلى 1200 جهة عارضة فيها، في حين بلغ عددها في العام الماضي 891.

وشهد المعرض مشاركة 60 دولةً واستضافة 25 جناحاً وطنياً، إذ يشهد عودة سنغافورة والصين وتايوان والمغرب وتونس بعد غيابها في دورة 2021. ويشارك في المعرض ثلاث جهات عارضة من كوريا، تشمل جيونجيدو مسرع الأعمال والعلوم المنظمة الكورية الدولية لقطاع التجميل والشركة الكورية للمعارض التابعة لرابطة التجارة الدولية لقطاع التجميل

وسجلت مساحة الأجنحة اتساعاً أيضاً، حيث ضاعفت كل من تايلاند والولايات المتحدة مساحة جناحيها مقارنة بالعام الماضي، كما وسّعت ألمانيا مساحة جناحها بنسبة 65%، لا سيما مع تعزيز المعرض لحضوره ضمن أهم فعاليات قطاع الجمال على مستوى العالم