في وقت تستهدف فيه دولة الإمارات رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031

الشركة تستهدف مضاعفة إجمالي إنفاق السفر لعملائها من الشركات في دولة الإمارات ثلاث مرات بحلول عام 2028

دولة الإمارات تعد تاسع أكبر سوق عالمي لشركة "بيرك" من حيث الإنفاق على السفر ضمن قاعدة عملائها العالمية

أبوظبي، بوسطن، لندن - أعلنت "بيرك" المعروفة سابقاً بـ "TravelPerk"، المنصة المتخصصة في إدارة السفر والإنفاق والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لأبوظبي، وذلك بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد ضمن خطط "بيرك" لتوسيع أعمالها وتعزيز حضورها في دولة الإمارات والمنطقة، مستفيدةً من موقع أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والابتكار والتقنيات المتقدمة، ومن منظومة اقتصادية داعمة تتيح للشركات العالمية الطموحة فرصًا أوسع للنمو والتوسع في أسواق المنطقة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل توجه دولة الإمارات إلى تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في اقتصادها الوطني، مستهدفةً رفع مساهمته إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع سفر الأعمال تحولات متسارعة، مدفوعةً بتنامي حاجة الشركات إلى حلول أكثر كفاءة لإدارة السفر والمصروفات وتنقل فرق العمل عبر أسواق متعددة. ومع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات التشغيلية وخفض الأعباء الإدارية، تبرز أبوظبي كقاعدة استراتيجية للشركات التقنية القادرة على خدمة العملاء الإقليميين والدوليين من موقع يتمتع بارتباط وثيق بالأسواق العالمية.

وتقدم "بيرك" خدماتها للعملاء في دولة الإمارات منذ عام 2021، حيث أظهرت تجربتها الأولية في السوق طلباً متنامياً على حلول إدارة السفر والإنفاق ، لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل شريحة رئيسية من قاعدة عملائها. وتستهدف الشركة، من خلال مكتبها الجديد في أبوظبي، مضاعفة إجمالي إنفاق السفر لعملائها من الشركات في دولة الإمارات ثلاث مرات بحلول عام 2028، في ظل توقعات بنمو سوق سفر الأعمال في الدولة خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 94 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتعد دولة الإمارات تاسع أكبر سوق عالمي لشركة "بيرك" من حيث إنفاق السفر ضمن قاعدة عملائها العالمية، في وقت تواصل فيه الشركة تسجيل نمو قوي في أعمالها، مع اقتراب إيراداتها السنوية من 400 مليون دولار، ونمو محفظة أعمالها بنسبة 48% في عام 2025.

وفي هذا السياق، قال آفي مير، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بيرك": "وضعت دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجيتها الوطنية، وهي رؤية تتماشى مع الغاية التي تأسست بيرك لأجلها. فنحن منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي، في حين تواصل أبوظبي جهودها لتعزيز مكانتها كسوق ترتكز على الذكاء الاصطناعي. ولدينا قناعة راسخة بإمكانات هذه المنطقة منذ أن بدأنا خدمة عملائنا فيها عام 2021، ونطمح إلى أن نكون جزءًا لا يتجزأ من مستقبلها. ويشكل افتتاح مكتبنا في أبوظبي خطوة مهمة من الناحية التجارية، كما أنه يؤكد التزامنا بتعزيز حضورنا في المنطقة على المدى الطويل".

بدوره، قال أليساندرو بورغونيا، رئيس تطوير وتخطيط المجمعات الاقتصادية في مكتب أبوظبي للاستثمار: "يعكس قرار "بيرك" تأسيس حضورها الإقليمي في أبوظبي التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع سفر الأعمال، وتنامي الحاجة إلى حلول تقنية متقدمة تساعد الشركات على إدارة السفر والمصروفات وتنقل فرق العمل بكفاءة أكبر عبر الأسواق. وتوفر أبوظبي بيئة داعمة للشركات العالمية الطموحة، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة، ومنظومة أعمال مترابطة، وتركيز متزايد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة الشركات على توسيع أعمالها انطلاقًا من أبوظبي نحو أسواق المنطقة والعالم".

ويتيح مكتب "بيرك" الجديد في أبوظبي تعزيز ارتباط الشركة بمنظومة أعمال سريعة النمو تضم شركات تكنولوجيا ومستثمرين وشركاء استراتيجيين، بما يدعم خططها لتطوير حلولها في مجالات السفر والإنفاق والفعاليات، وتوسيع نطاق خدماتها للشركات في دولة الإمارات والمنطقة.

وتعمل "بيرك" على أتمتة سير العمل في مجالات السفر والإنفاق والفعاليات، من خلال منصة موحدة تساعد الشركات على إدارة حجوزات السفر، والمصروفات، ومعالجة الفواتير، وتنظيم الفعاليات بكفاءة أكبر، بما يسهم في تقليل المهام اليدوية وتمكين فرق العمل من التركيز على أولوياتها الأساسية.

نبذة عن "بيرك"

"بيرك"، المعروفة سابقًا باسم "ترافيل بيرك"، هي منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة السفر والإنفاق، وصُممت لإزالة المهام اليدوية التي تستنزف الإنتاجية وتؤثر في معنويات فرق العمل، وهو ما تطلق عليه الشركة اسم "أعباء العمل الخفية". فمن خلال أتمتة حجوزات السفر، والمصروفات، ومعالجة الفواتير، والفعاليات، تتيح المنصة للفرق الاستفادة من وقتها والتركيز على المهام الأساسية. وتحظى "بيرك" بثقة أكثر من 12 ألف شركة حول العالم، بما في ذلك أون رانينغ وبريتلينغ وفابلتيكس. وتعمل الشركة على معالجة تحدٍّ يتمثل في هدر سبع ساعات من الإنتاجية لكل موظف أسبوعيًا، وهي مشكلة تسبب خسارة بنحو 1.7 تريليون دولار، بحسب ما كشفه تقرير "تكلفة أعباء العمل الخفية". وتأسست بيرك عام 2015، وهي شركة عالمية تجمع بين الابتكار والتحكم والبساطة لإحداث تحول في طريقة عمل الشركات اليوم وفي المستقبل. وتتمثل مهمة "بيرك" في تمكين العمل الحقيقي عبر التخلص من المهام والأعباء الخفية التي تبطئ أداء الفرق. كما تفخر بيرك بشراكتها مع فريق أودي ريفولوت للفورمولا 1 (Audi Revolut F1 Ⓡ).

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO):

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

ADIO@edelman.com

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM) هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

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البريد الالكتروني: media@adgm.com

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